УПЛ знову в Кропивницькому!

Новий сезон Української Прем’єр-ліги офіційно стартував. І дуже приємно, що кропивницькі шанувальники футболу матимуть можливість на власні очі на стадіоні «Зірка» побачити гру найсильніших команд України. На жаль, це будуть поєдинки не нашої улюбленої команди «Зірка», яка живе очікуванням найкращих часів. Натомість у нас гратиме СК «Полтава». Остаточне підтвердження цьому ми отримали в середу, 30 липня, коли в Кропивницькому перебувала солідна делегація, яка перевіряла готовність головної спортивної арени області до проведення матчів такого рівня.

Нагадаємо, що востаннє поєдинок УПЛ за участі петрівського «Інгульця» на стадіоні «Зірка» відбувся в грудні 2021 року. І, попри останні заяви президента петрівського клубу Олександра Поворознюка, з того часу ніхто офіційно з приводу використання нашого стадіону для проведення подальших матчів елітного дивізіону не звертався. І ніхто не забороняв «Інгульцю» грати в Кропивницькому. Як тільки таке звернення надійшло від СК «Полтава», після погодження усіх необхідних вимог та нюансів полтавчани отримали можливість грати на «Зірці» всі домашні матчі нового сезону.

Та, звісно, потрібно виконання всіх відповідних вимог від УАФ та УПЛ. І саме для того, щоб переконатися, що все гаразд, до Кропивницького завітали представники відповідних комітетів наших керівних футбольних організацій. Вони разом із керівниками ФК «Зірка» та СК «Полтава», обласної асоціації футболу, управління молоді та спорту Кіровоградської ОВА, відповідальними особами з обласних управлінь внутрішніх справ та МНС України перевірили стан готовності футбольного поля, роздягалень та всіх необхідних приміщень, наявність освітлення та штучного підігріву й інших аспектів, необхідних для проведення змагань. Також детально обговорили всі організаційні нюанси й переконалися в наявності укриттів для вболівальників, арбітрів, офіційних осіб, гравців і тренерів на випадок повітряної тривоги. Наразі такі сховища та укриття є в безпосередній близькості від стадіону – у навчальних корпусах ЦДУ ім.Винниченка (для вболівальників) та коледжу ім. Сая (учасники матчу), а також ПАТ «Ельворті» в разі збільшення дозволеної кількості шанувальників футболу на матчі. Після завершення тривалої виїзної наради всіх зацікавлених сторін ми поспілкувалися з виконавчим директором СК «Полтава» Станіславом Майзусом, який відповів на актуальні питання.

– Пане Станіславе, чи можна вже сказати остаточно, що СК «Полтава» буде грати в Кропивницькому свої домашні матчі?

– Так. Думаю, що вже нічого не зможе завадити нашій команді проводити свої поєдинки УПЛ саме на стадіоні «Зірка». Ми щиро вдячні керівництву області та міста Кропивницького, керівництву футбольного клубу «Зірка» за те, що позитивно відгукнулися на нашу пропозицію й зробили все необхідне для того, щоб футбол елітного дивізіону повернувся до вашого міста.

– На який термін підписана угода?

– На один повний сезон 2025-26 років Української Прем’єр-ліги.

– Що ще потрібно зробити для того, щоб все відбулося на належному рівні?

– Справа в тому, що в Кропивницькому доволі давно не було футболу рівня УПЛ. Тому, звісно, і стадіон треба було привести до ладу, і стан газону покращити. І оскільки зараз в країні війна, то діють додаткові норми безпеки. Ми оглянули укриття, які є в радіусі 500 метрів поблизу стадіону та отримали інформацію. Мені сподобався стан укриттів і те відношення, з яким люди готуються до першої гри, яка запланована в нас на 8 серпня, орієнтовно о 15.30, проти рівненського «Вересу».

– Роздягальні, приміщення, стан газону оглядали? Все вас влаштовує чи ще щось потрібно зробити?

– Ще дуже багато над чим є попрацювати на стадіоні «Зірка». Але, в принципі, все це реально зробити до стартової гри з «Вересом».

– А що можете сказати про стан газону?

– Він набагато кращий, ніж місяць тому, але набагато гірший, ніж буде 8 серпня. Я впевнений, що до стартового матчу його ще будуть катати, стригти, поливати. Впевнений, що поле буде в гарному стані.

– Чи залучатимете ви до організації матчу полтавчан чи будуть вам допомагати й кропивничани?

– Ми плануємо і задіювати свої сили, і розраховуємо на допомогу кропивничан. Тому що організація матчу рівня УПЛ – це великий обсяг роботи та великий досвід, якого в керівників ФК «Зірка» значно більше. Адже тут грала «Зірка», а згодом і «Інгулець». І ми дуже вдячні господарям, кропивничанам, за ту допомогу, яку вони нам надають.

– Ви не дуже перелякалися, коли була інформація про ворожу атаку на Кропивницький, під час якої постраждав і стадіон «Зірка»?

– Ні, ми не дуже перелякалися. Зараз в Україні немає безпечних місць. Полтава також страждає від ворожих атак. Тому ми до цього ставимося, як до реалій нашого життя. На щастя, стадіон «Зірка» не отримав критичних ушкоджень. І ми зараз побачили, що роботи по відновленню пошкоджених приміщень вже активно ведуться. До 8 серпня, впевнений, все уже буде гаразд. Ну й сподіваюся, що надалі таких відчутних ворожих нападів більше не буде.

– Скільки глядачів зможуть переглядати матч на трибунах стадіону «Зірка?

– Офіційно ще такої цифри немає. Але ми плануємо, що на перші домашні матчі буде допущено 733 глядачі. Це з урахуванням безпекових норм.

– А з Полтави приїдуть уболівальники?

– Обов’язково. Ми плануємо організувати автобус із Полтави.

– Тобто кропивничанам потрібно заздалегідь потурбуватися про придбання квитків на матчі?

– Всім, хто бажає потрапити на стадіон, треба буде за кілька днів до гри придбати квитки. Наразі ми маємо отримати офіційний лист від Кіровоградської обласної військової адміністрації щодо дозволеної кількості вболівальників. Після цього на офіційному сайті СК «Полтава» оголосимо про умови придбання квитків та ціни. Тож слідкуйте за нашим офіційний сайтом і клубними соц­мережами.

– У вас є відчуття, що все буде гаразд і що футбол вищого ґатунку в Кропивницькому стане святом?

– Я вірю, що і для нашого клубу, оскільки це буде домашній дебют СК «Полтава» у Прем’єр-лізі, і для вболівальників футболу в Кропивницькому це стане чудовою подією. Я впевнений, що справжні шанувальники футболу в вашому місті дуже скучили за футболом такого рівня, і вони із задоволенням прийдуть на стадіон.

– До вашої команди зараз ставлення, як до відвертого аутсайдера. Як ви це сприймаєте і з яким налаштуванням підходите до дебюту в УПЛ?

– Дуже добре знаю, що є таке ставлення. Саме таке ставлення було до нас і в Першій лізі. Але це зіграло нам на руку. Незважаючи на те, що за багатьма критеріями у Першій лізі серед вісімки чемпіонської групи ми були не на перших позиціях, ми довели всім скептикам, всім експертам, що вони помилялися. Ми на футбольному полі показали, що саме «Полтава» гідна грати в еліті. Головне, щоб ми налаштувалися на кожну гру, як на вирішальну. Завдання просте – зберегти прописку в еліті. А для цього потрібно буде намагатися набирати очки із першого туру.

– А як ви виконали вимоги щодо атестації?

– Дуже спокійно. У нас є команда U-19. Це сформований колектив, кістяк якого склали юні футболісти кременчуцького «Креміня» 2008 року народження. Це команда, яка увійшла до топ-8 Еліт-ліги чемпіонату ДЮФЛ України. І плюс додали туди талановиту молодь із інших регіонів України – Полтави, Одеси, Харкова, Києва. У нас є договір з жіночою командою – це київський «АТЕКС». У нас працює власна дитяча футбольна школа. Тільки є нюанс. Деякі клуби починають з першої команди, U-19, U-18 і так далі. Ми розпочали із базису – дітей шести років. Сьогодні цим дітям вже одинадцять. Тобто у нас групи від шести й до одинадцяти років. І ми сподіваємося, що років через 10-12 саме ці вихованці нашого клубу будуть складати основу першої команди. Ми про це мріємо і в нашу школу дуже віримо.

– Я думаю, незважаючи на те, що кропивничани роблять все, що потрібно, ви мрієте грати в рідній Полтаві. Коли це може стати реальністю?

– Сьогодні склалась така ситуація, що нема домовленостей з футбольним клубом «Ворскла». А стадіон, який відповідає всім вимогам, у нас в місті один, і там мають право грати лише «ворскляни». Я думаю, з часом все одно емоції відійдуть на другий план і полтавський клуб елітного дивізіону отримає можливість грати в своєму рідному місті. Але цей сезон ми плануємо провести в Кропивницькому. Сподіваємося, що ваше місто принесе нашій команді удачу й ми виконаємо всі поставлені завдання. Ще раз усім вам дякую й чекаємо вболівальників 8 серпня на матчі з «Вересом».