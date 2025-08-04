Кропивницький: шлях ветеранів

«Ветерани на ринку праці: виклики та рішення» – таку назву мав форум, який пройшов у ЦНАПі Кропивницької міської ради. Він об’єднав ветеранів, представників влади, громадських організацій, служби зайнятості та бізнесу. Основною метою заходу було обговорення актуальних проблем працевлаштування ветеранів після демобілізації, формування ефективного діалогу та пошук рішень для підтримки та адаптації захисників і захисниць у мирному житті.

До роботи регіонального форуму по відеозв’язку приєднався і заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. Він наголосив, що держава комплексно підходить до питань медичної, психологічної та соціальної реабілітації ветеранів, щоб усі захисники і захисниці отримали повну необхідну допомогу, у тому числі розширений пакет послуг у сімейних лікарів, реабілітацію, лікування. Усе це, в тому числі й протезування, має надаватись безоплатно за державний кошт. За це мають відповідати не волонтери, а держава.

Також Руслан Приходько ще одним глобальним завданням визначив праце­влаштування:

– До процесу залучено державну платформу з працевлаштування, роботодавці пропонують гідну зарплату та посади різного рівня. Пріоритет – створити можливості для ветеранів займати посади, які відповідають їхньому досвіду та кваліфікації. Наша мета – не просто знайти роботу, а відновити людину, повернути їй відчуття гідності та вагомості у житті держави.

Про діяльність Центру підтримки підприємництва Кропивницької міської ради детально розповіла його керівниця Анастасія Полтавчук:

– Наш центр об’єднав громаду, владу і бізнес. Ми працюємо як з початківцями, так і з діючими підприємцями. До нашої цільової аудиторії додалися ветерани, молодь та релокований бізнес. Зараз у роботі – п’ять кейсів ветеранського бізнесу. Ми проводимо бізнес-ігри, тренінги, практикуми, а також підтримуємо мікро- і мале підприємництво фінансово.

Ветерани – учасники форуму акцентували увагу на необхідності спрощення процедур звернення до органів влади, створення реабілітаційних пунктів у кожному районі, доступності психологічної допомоги та тіснішої взаємодії з бізнесом, зокрема у питаннях працевлаштування.

У рамках форуму виступили також представники регіонального фонду підтримки підприємництва, обласного центру зайнятості та Кіровоградської обласної військової адміністрації. Вони презентували наявні можливості для працевлаштування ветеранів, програму підтримки бізнесу та алгоритми взаємодії з державними структурами.

Ми зв’язались з заступницею голови ГО «Захист держави» Тетяною Крижановською з проханням прокоментувати, чи задоволені вони результатами діалогу та які очікування поки не виправдалися.

– Діалог був дуже змістовним для нас, дізналися багато нових ідей, познайомилися з новими колегами та домовилися про нові теми співпраці. Дуже задоволені, тому що отримали все, на що розраховували. Тепер будемо реалізовувати нові ідеї і програми. Дуже багато було відгуків від жінок і матерів військових, які були присутні на нашому форумі: вони почули саме ту інформацію, яка їм виявилася корисною, одразу зв’язалися зі спікерами, які представляли конкретні програми, і вже вирішують, як подавати заявки, робити проєкти для отримання грантів на відкриття власного бізнесу. Тобто одразу все перейшло в практичну площину. Ми впевнені, що такі заходи потрібно проводити частіше, аби реально допомагати нашим захисникам і захисницям швидше адаптуватись до цивільного життя і вирішити певні проблеми.