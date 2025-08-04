Ще раз – це нова рубрика «УЦ». Три з половиною роки ми свідомо обходили цю тему – єдність нації під час війни нам здавалася, та й зараз здається, важливішою за дискусії про проблеми країни. Але, мабуть, мовчання вже перестало бути золотом, і настав час для серйозної розмови.

Редакція звернулася із запитанням «Що не так?» до людей, яким ми довіряємо. Тих, хто має тверду життєву позицію, моральні принципи та великий досвід. Нехай сформулюють, що не так із нашою країною, владою, суспільством. Напевно, хтось із наших читачів не погодиться з точкою зору автора, але давайте почнемо з того, що вислухаємо одне одного.

Сергій Дьячук (Олександрія):

– Що не так? Головне – суспільство не бачить перспективи. Ми живемо у стані війни. Пані Верещук заявляє, що це триватиме десятиліття і треба дітей і онуків, правнуків до цього готувати. А нащо їм жити в такій країні, помирати за що? Щоб наступні покоління теж воювали і помирали?

Що ми бачимо – росіяни потроху, повільно загарбують Україну, по дорозі знищуючи міста і села, вбиваючи людей. Якщо так буде й далі, чого чекати? Щоб росія захопила всю нашу країну? І що робить влада? Ні-чо-го. А щось кардинальне робити треба. Я не знаю що. Але суспільство повинно знати й розуміти, що все необхідне робиться.

Перемог немає по факту, перемовини неефективні. Яка перспектива? На мою думку, це зараз основна проблема.

Віктор Токарєв (Майямі):

– Що не так? Щоб відповісти на це коротеньке запитання, потрібно поставити собі багато окремих запитань. Тільки тоді в голові може скластися якась цілісна картина.

Спробую, отже:

– Чому досить розумний народ міг повірити дешевому серіалу і потім проголосувати за коміка, який не має найменшого поняття в управлінні державою?

– Хто закрив програми ракетобудування і обнулив обороноздатність країни перед вторгненням армії путіна?

– Хто конкретно дав команду зняти мінні загородження з кримських перешийків?

– Хто по прізвищах не дозволив знищити угруповання ворога, які відступали з-під Києва, Чернігова, Сум, Херсона? Хто зупинив успішне просування наших військ під Харковом?

– Чому прибрали з керівних постів багатьох успішних генералів і офіцерів?

– Чому поранені воїни збирають гроші на протези, а злидарюючий народ донатить останнє на озброєння, тоді як прожитковий мінімум населення і середня зарплата верхньої ланки держслужбовців, прокурорів, суддів відрізняються в сотні разів?

Кожен думаючий українець сам знайде відповідь на ці прості запитання, розуміючи, що зараз не час розбурхувати націю, яка веде боротьбу за виживання. Але людський вирок дозріває, а історія дуже скоро дасть справедливу оцінку.

До речі, шекспірівський Гамлет мав дуже точну відповідь на ваше запитання: «Прогнило щось у Данськім королівстві».