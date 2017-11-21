У Кропивницькому з’явиться «Вуличне радіо»

Виконком погодив підприємству ТОВ «Голос Кропивницького» розміщення аудіоретрансляторів на опорах тролейбусної контактної мережі та опорах зовнішнього освітлення в обласному центрі у рамках проекту «Вуличне радіо» терміном на 25 років.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Прийнятим рішенням затверджено і дислокацію встановлення гучномовців: передбачено 26 місць – всі біля зупинок громадського транспорту.

Виконком міської ради зобов’язав ТОВ «Голос Кропивницького» у двомісячний термін укласти угоди з КП «Електротранс» і КП «Міськсвітло» щодо розміщення аудіоретрансляторів, а після встановлення першого гучномовця надати виконкому висновок уповноваженого органу щодо відповідності рівня шуму вимогам чинного законодавства України, безкоштовно розміщувати інформацію міської ради та комунальних служб міста і припиняти роботу трансляторів у нічний час із 21:00 по 08:00.