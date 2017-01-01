Два дебила – это сила!
Ефим Мармер, «УЦ».
Дневник обозревателя.
Прокурор – прокурору?
Андрей Трубачев, «УЦ».
В области – небывалое коррупционное ЧП. Один прокурор пытался дать взятку другому, похоже, с целью защитить земельные интересы предпринимателя, и был пойман «на горячем».
Контрольний постріл з ґанку, або Ще один проект закону про мову
Ольга Степанова, «УЦ».
19 января в Верховной Раде Украины был зарегистрирован новый проект закона «Про державну мову». Пожалуй, это самый спорный законопроект за всю историю Украины. О нем уже сложено немало анекдотов типа: «Добрий день, мовний патруль турбує. Яка буква в алфавіті після «Г»? – «Д». – Чути постріл з ґанку».
Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?»
Подготовила Елена Никитина, «УЦ».
За кого голосует областной центр?
Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Большинство жителей областного центра, готовых идти на выборы, снова проголосовали бы за своего действующего представителя в Раде. А еще они, то есть мы, сегодня в большинстве своем неудовлетворены своим здоровьем, но больше озабочены пропитанием и негативно относимся к политике в целом.
«Пока вы разберетесь, нас выселят»
Андрей Трубачев, «УЦ».
Вокруг скандального общежития на проспекте Университетском в областном центре сложилась ситуация, напоминающая известный анекдот о собаках, напавших на тещу. Гражданские иски в судах и два уголовных дела, похоже, абсолютно не смущают номинального собственника здания, уже продавшего часть квартир вместе с прописанными в них людьми.
Стипендии вам под елочку
Виктория Барбанова, «УЦ».
Новые нормы начисления стипендий, с точки зрения государства, призваны стимулировать студентов учиться лучше. С точки зрения студентов, они могут породить новые формы коррупции в вузах.
Когда техника подводит
Виктория Барбанова, фото Олега Шрамко, «УЦ».
В середине прошедшей недели Центр оказания административных услуг Кировоградского горсовета в буквальном смысле был поставлен с ног на голову: внезапно прекратили работу основные электронные реестры. Сотни людей не смогли получить вовремя ряд услуг, из которых одна из самых востребованных сегодня – закрытие ФЛП (физлицо-предприниматель).
Никогда более
Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Международный день памяти жертв Холокоста во всем мире отмечают 27 января, в годовщину освобождения советскими войсками узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме. Во дворе синагоги областного центра Кировоградщины в этот день прошел митинг. А в самой синагоге была презентована книга краеведа, историка Василия Даценко «За то, что евреи…».
Один день с министром Ждановым
Руслан Худояров, Юрий Илючек – специально для «УЦ».
В прошлый четверг Кропивницкий с рабочим визитом посетил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Причем приехал молодежно-спортивный руководитель нашей страны не один, а с группой специалистов, в числе которых был прекрасно знающий местные проблемы и реалии первый заместитель министра, президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул. Программа пребывания была достаточно насыщенной, но главное – что мы получили твердые заверения о начале реконструкции в этом году одного из важнейших спортивных объектов Кировоградщины. Вместе с министром этот день провели и журналисты «УЦ».
Ингульская шахта: как все начиналось
Руслан Худояров, «УЦ».
Одно из крупных предприятий Кировограда-Кропивницкого – Ингульская шахта – второго февраля отмечает свой полувековой юбилей. К сожалению, совсем мало уже осталось тех, кто был причастен к строительству горного объекта в Кировограде. Многие из первопроходцев, шахтеров, строителей уже ушли в мир иной.
Квартирная афера в Кропивницком через… Америку
Геннадий Рыбченков, «УЦ».
На прошлой неделе в областном центре бдительный начальник ЖЭО №1 Светлана Ковалева моментально отреагировала на поступившую к ней информацию – неизвестные ломают двери в квартире, собственница которой находится на лечении в областном психоневрологическом диспансере. Когда сотрудники ЖЭО начали разбираться во всей истории, всплыли совершенно неслыханные удивительные моменты.
Так приезжал ли к нам наемник Вагнер?
Геннадий Рыбченков, «УЦ», Смолино – Кропивницкий.
На прошлой неделе все интернет-сообщество Кировоградщины просто разорвала статья на популярном украинском сайте «Цензор». Самый известный российский наемник, отморозок, у которого руки по локоть в крови, оказался… нашим земляком. Речь идет о Дмитрии Уткине с позывным Вагнер, руководителе российской частной военной компании. Все самые грязные задания, послать на которые кадровых военных не поднимается рука даже у российских отпетых вояк, выполняет эта частная компания, именуемая «группа Вагнера» (настоящее название – секрет, их как бы не существует). Так вот, родился и вырос Вагнер в Смолино Маловисковского района, здесь живет его мать.
Очередной достойно заслуженный
Подготовила Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Это очень хорошо, что в последнее время наши коллеги удостаиваются звания заслуженных. Очередным достойным стал фотокорреспондент газеты «Народное слово» Игорь Демчук.
Философия творчества Николая Прокопенко
Беседовала Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Очередной «тяжеловес» живописи представил свои работы в галерее «Елисаветград». Народный художник Украины, одессит Николай Прокопенко привез кропивничанам «Романтику юга».