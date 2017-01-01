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И снова здравствуйте!

Ефим Мармер, «УЦ».

Дневник обозревателя.

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Неновогодние вопросы

Андрей Трубачев, «УЦ».

Почему народные депутаты Украины до сих пор пользуются неприкосновенностью? Почему наши военные на фронте до сих пор обеспечивают себя сами всем – чуть не до патронов? Почему на наших дорогах, вопреки всем евроустремлениям, продолжается вакханалия под названием «ямочный ремонт»?

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Сергей Кузьменко: «В новогоднюю ночь плюсы и минусы не считаю»

Беседовали Ефим Мармер, Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».

Глава области не подводит итоги в Новый год, любит, когда его не заставляют быть сложным, а его младшая дочь готовится стать журналистом. Об этом, и не только, посреди зимних праздников говорим с председателем Кировоградской ОГА Сергеем Кузьменко в «выходном» интервью почти совсем без политики и бюджетной бухгалтерии.

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Константин Ярынич – о госбюджете и ближайшем будущем

Андрей Трубачев, «УЦ».

Зачем принимать бюджет ночью, кому в 2017 году «светят» бесплатные лекарства, на какие кировоградские объекты могут быть направлены государственные миллиарды – на эти вопросы по еще не остывшим следам «УЦ» отвечает народный депутат Константин Ярынич из «Солидарности».

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Андрей Райкович. Генератор позитива

Записала Елена Никитина, «УЦ».

Итоговое интервью с городским головой Кропивницкого хотелось сделать «уютным» и «домашним», как, собственно, праздник Нового года. Мы постарались отойти от цифр, деклараций и отчетов о проделанной работе. И у нас получилось.

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«Все-таки хочется надеяться»

Записала Елена Никитина, «УЦ».

На стыке лет все и всегда задумываются о том, что будет в будущем, в надежде на лучшее. Мы поговорили с предпринимателем Викторией Поляновской о перспективах 2017 года. Получился прогноз с анализом – серьезный и интересный.

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Что нового принес Дед Мороз под елку людям?

Геннадий Рыбченков, «УЦ».

С 1 января у нас в стране очень многое изменилось, хотя в массе своей мы еще не почувствовали этого. Но знать должны. Нововведения касаются медицины, образования, пенсий, цен на лекарства, декларирования доходов чиновниками и даже телевидения. Медицине и образованию мы посвятили отдельные статьи. А что еще изменится в нашей жизни?

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Освіта-2017: змінити все

Вікторія Барбанова, «УЦ».

Головні проблеми шкільної освіти на Кіровоградщині очільник департаменту освіти, науки, туризму та спорту Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський описав однією дуже показовою ситуацією.

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Реформы на практике

Ольга Степанова, «УЦ».

В начавшемся году нас ждут радикальные реформы в области здравоохранения. Переход на страховую медицину и создание госпитальных округов – главные нововведения 2017-го. О том, как именно это будет реализовано в нашей области, мы попросили рассказать заместителя директора областного департамента здравоохранения Александра Скрипника.

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Военно-пенсионный романс-2016: опять дискриминация?

Анатолий Юрченко, «УЦ».

Тема, которую «УЦ» неоднократно поднимала начиная с 2000-х и которая казалась более-менее разрешённой в 2012 году, неожиданно вновь стала актуальной в 2016-м. Государство в очередной раз «кинуло» пенсионеров силовых структур. Причём в дискриминированном положении оказались не только пенсионеры 1990-х, но уже и свежеиспечённые, уходившие в запас в 2015 году.

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Декабрьская почта

Ольга Березина, «УЦ».

Начался новый год, и нужно сделать краткий обзор недавних читательских писем. Темы их, как обычно, совершенно разные, но начнем, пожалуй, с медицинской.

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Как на Кировоградщине ФОП закрывают

Геннадий Рыбченков, «УЦ».

С 1 января новый закон Украины обязывает предпринимателей, которые даже не ведут никакой хозяйственной деятельности, платить налог в Пенсионный фонд. Каждый месяц предпринимателям необходимо отчислять фиксированные 704 гривни. На Кировоградщине это нововведение вызвало ажиотаж. Многие бывшие (или заморозившие свое дело) бизнесмены кинулись закрывать зарегистрированный на них статус ФОП: фізична особа – підприємець.

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На белом троллейбусе

Руслан Худояров, «УЦ», фото автора.

С конца прошлого года в Кропивницком вышли на маршруты новенькие троллейбусы. Несмотря на все потуги злопыхателей и недоброжелателей, эпопея с их приобретением благополучно завершилась, и город получил машины, изготовленные в Днепре и с таким же названием. За долгие годы городской совет впервые выделил многомиллионную сумму на приобретение общественного транспорта.

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Сергей Жолонко: «Все, чем я увлекаюсь, это еще не предел»

Записала Елена Никитина, «УЦ».

Пожалуй, Сергей Жолонко был самым открытым прокурором области. А все потому, что по натуре он человек любознательный, имеющий широкий кругозор, увлекающийся. Все его увлечения перечислить сложно, он и сам не назовет их конкретное число. О том, что он яхтсмен, мы уже писали. Недавно была открыта выставка его фоторабот.

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Новому году навстречу: 2006-2007

Геннадий Рыбченков, «УЦ».

Изучая то, как мы с вами встречали Новый год в разные времена, приходишь к неожиданному выводу. Гораздо более верится в происходившее в семидесятые-восьмидесятые прошлого века, чем в реалии нашей жизни всего десять лет назад!

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Дед Мороз, тамада, ведущий, и не только

Руслан Худояров, «УЦ».

Корпоративные вечеринки стали неотъемлемой частью нашего культурно-массового времяпрепровождения. Особенно новогоднего. Начиная с середины декабря и пока с елок не посыпятся иголки в ночных клубах, ресторанах и даже мелких кафешках залы заказаны, а организаторы новогодних тусовок работают исключительно в режиме нон-стоп.

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Когда дети счастливы

Если задуманное происходит во второй раз, да еще и с успехом, его можно считать традиционным. Таким стал конкурс детского рисунка «Щаслива дитина – квітуча Україна», который провела галерея «Елисаветград». В конце прошлого года были подведены его итоги.

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