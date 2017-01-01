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Два дебила – это сила!

Ефим Мармер, «УЦ».

Дневник обозревателя.

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Прокурор – прокурору?

Андрей Трубачев, «УЦ».

В области – небывалое коррупционное ЧП. Один прокурор пытался дать взятку другому, похоже, с целью защитить земельные интересы предпринимателя, и был пойман «на горячем».

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Контрольний постріл з ґанку, або Ще один проект закону про мову

Ольга Степанова, «УЦ».

19 января в Верховной Раде Украины был зарегистрирован новый проект закона «Про державну мову». Пожалуй, это самый спорный законопроект за всю историю Украины. О нем уже сложено немало анекдотов типа: «Добрий день, мовний патруль турбує. Яка буква в алфавіті після «Г»? – «Д». – Чути постріл з ґанку».

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Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?»

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».

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За кого голосует областной центр?

Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».

Большинство жителей областного центра, готовых идти на выборы, снова проголосовали бы за своего действующего представителя в Раде. А еще они, то есть мы, сегодня в большинстве своем неудовлетворены своим здоровьем, но больше озабочены пропитанием и негативно относимся к политике в целом.

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«Пока вы разберетесь, нас выселят»

Андрей Трубачев, «УЦ».

Вокруг скандального общежития на проспекте Университетском в областном центре сложилась ситуация, напоминающая известный анекдот о собаках, напавших на тещу. Гражданские иски в судах и два уголовных дела, похоже, абсолютно не смущают номинального собственника здания, уже продавшего часть квартир вместе с прописанными в них людьми.

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Стипендии вам под елочку

Виктория Барбанова, «УЦ».

Новые нормы начисления стипендий, с точки зрения государства, призваны стимулировать студентов учиться лучше. С точки зрения студентов, они могут породить новые формы коррупции в вузах.

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Когда техника подводит

Виктория Барбанова, фото Олега Шрамко, «УЦ».

В середине прошедшей недели Центр оказания административных услуг Кировоградского горсовета в буквальном смысле был поставлен с ног на голову: внезапно прекратили работу основные электронные реестры. Сотни людей не смогли получить вовремя ряд услуг, из которых одна из самых востребованных сегодня – закрытие ФЛП (физлицо-предприниматель).

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Никогда более

Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».

Международный день памяти жертв Холокоста во всем мире отмечают 27 января, в годовщину освобождения советскими войсками узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме. Во дворе синагоги областного центра Кировоградщины в этот день прошел митинг. А в самой синагоге была презентована книга краеведа, историка Василия Даценко «За то, что евреи…».

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Один день с министром Ждановым

Руслан Худояров, Юрий Илючек – специально для «УЦ».

В прошлый четверг Кропивницкий с рабочим визитом посетил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Причем приехал молодежно-спортивный руководитель нашей страны не один, а с группой специалистов, в числе которых был прекрасно знающий местные проблемы и реалии первый заместитель министра, президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул. Программа пребывания была достаточно насыщенной, но главное – что мы получили твердые заверения о начале реконструкции в этом году одного из важнейших спортивных объектов Кировоградщины. Вместе с министром этот день провели и журналисты «УЦ».

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Ингульская шахта: как все начиналось

Руслан Худояров, «УЦ».

Одно из крупных предприятий Кировограда-Кропивницкого – Ингульская шахта – второго февраля отмечает свой полувековой юбилей. К сожалению, совсем мало уже осталось тех, кто был причастен к строительству горного объекта в Кировограде. Многие из первопроходцев, шахтеров, строителей уже ушли в мир иной.

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Квартирная афера в Кропивницком через… Америку

Геннадий Рыбченков, «УЦ».

На прошлой неделе в областном центре бдительный начальник ЖЭО №1 Светлана Ковалева моментально отреагировала на поступившую к ней информацию – неизвестные ломают двери в квартире, собственница которой находится на лечении в областном психоневрологическом диспансере. Когда сотрудники ЖЭО начали разбираться во всей истории, всплыли совершенно неслыханные удивительные моменты.

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Так приезжал ли к нам наемник Вагнер?

Геннадий Рыбченков, «УЦ», Смолино – Кропивницкий.

На прошлой неделе все интернет-сообщество Кировоградщины просто разорвала статья на популярном украинском сайте «Цензор». Самый известный российский наемник, отморозок, у которого руки по локоть в крови, оказался… нашим земляком. Речь идет о Дмитрии Уткине с позывным Вагнер, руководителе российской частной военной компании. Все самые грязные задания, послать на которые кадровых военных не поднимается рука даже у российских отпетых вояк, выполняет эта частная компания, именуемая «группа Вагнера» (настоящее название – секрет, их как бы не существует). Так вот, родился и вырос Вагнер в Смолино Маловисковского района, здесь живет его мать.

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Очередной достойно заслуженный

Подготовила Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».

Это очень хорошо, что в последнее время наши коллеги удостаиваются звания заслуженных. Очередным достойным стал фотокорреспондент газеты «Народное слово» Игорь Демчук.

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Философия творчества Николая Прокопенко

Беседовала Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».

Очередной «тяжеловес» живописи представил свои работы в галерее «Елисаветград». Народный художник Украины, одессит Николай Прокопенко привез кропивничанам «Романтику юга».

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