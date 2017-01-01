Алесей Гора, «УЦ».

Новогодние праздники принято отмечать в кругу семьи или близких друзей, загадывать желания на следующий год и ожидать хоть небольшого, но чуда. Это для нас, тех, кто встречает их в нормальных условиях. Но война на востоке страны внесла свои коррективы. Поэтому значительная часть наших людей празднует в непривычных условиях. По ту и эту сторону фронта. Мы связались со знакомыми, которые вынуждены праздновать вдали от дома, и с теми, кто вынужден отмечать вблизи от территории, контролируемой нашими войсками. По понятным причинам называть точные координаты наших респондентов мы не можем, поэтому ограничимся именами или позывными. Детальнее »