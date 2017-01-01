Руслан Худояров, Юрий Илючек – специально для «УЦ».

В прошлый четверг Кропивницкий с рабочим визитом посетил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Причем приехал молодежно-спортивный руководитель нашей страны не один, а с группой специалистов, в числе которых был прекрасно знающий местные проблемы и реалии первый заместитель министра, президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул. Программа пребывания была достаточно насыщенной, но главное – что мы получили твердые заверения о начале реконструкции в этом году одного из важнейших спортивных объектов Кировоградщины. Вместе с министром этот день провели и журналисты «УЦ». Детальнее »