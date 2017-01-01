И снова здравствуйте!
Ефим Мармер, «УЦ».
Дневник обозревателя.
Неновогодние вопросы
Андрей Трубачев, «УЦ».
Почему народные депутаты Украины до сих пор пользуются неприкосновенностью? Почему наши военные на фронте до сих пор обеспечивают себя сами всем – чуть не до патронов? Почему на наших дорогах, вопреки всем евроустремлениям, продолжается вакханалия под названием «ямочный ремонт»?
Сергей Кузьменко: «В новогоднюю ночь плюсы и минусы не считаю»
Беседовали Ефим Мармер, Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Глава области не подводит итоги в Новый год, любит, когда его не заставляют быть сложным, а его младшая дочь готовится стать журналистом. Об этом, и не только, посреди зимних праздников говорим с председателем Кировоградской ОГА Сергеем Кузьменко в «выходном» интервью почти совсем без политики и бюджетной бухгалтерии.
Константин Ярынич – о госбюджете и ближайшем будущем
Андрей Трубачев, «УЦ».
Зачем принимать бюджет ночью, кому в 2017 году «светят» бесплатные лекарства, на какие кировоградские объекты могут быть направлены государственные миллиарды – на эти вопросы по еще не остывшим следам «УЦ» отвечает народный депутат Константин Ярынич из «Солидарности».
Андрей Райкович. Генератор позитива
Записала Елена Никитина, «УЦ».
Итоговое интервью с городским головой Кропивницкого хотелось сделать «уютным» и «домашним», как, собственно, праздник Нового года. Мы постарались отойти от цифр, деклараций и отчетов о проделанной работе. И у нас получилось.
«Все-таки хочется надеяться»
Записала Елена Никитина, «УЦ».
На стыке лет все и всегда задумываются о том, что будет в будущем, в надежде на лучшее. Мы поговорили с предпринимателем Викторией Поляновской о перспективах 2017 года. Получился прогноз с анализом – серьезный и интересный.
Что нового принес Дед Мороз под елку людям?
Геннадий Рыбченков, «УЦ».
С 1 января у нас в стране очень многое изменилось, хотя в массе своей мы еще не почувствовали этого. Но знать должны. Нововведения касаются медицины, образования, пенсий, цен на лекарства, декларирования доходов чиновниками и даже телевидения. Медицине и образованию мы посвятили отдельные статьи. А что еще изменится в нашей жизни?
Освіта-2017: змінити все
Вікторія Барбанова, «УЦ».
Головні проблеми шкільної освіти на Кіровоградщині очільник департаменту освіти, науки, туризму та спорту Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський описав однією дуже показовою ситуацією.
Реформы на практике
Ольга Степанова, «УЦ».
В начавшемся году нас ждут радикальные реформы в области здравоохранения. Переход на страховую медицину и создание госпитальных округов – главные нововведения 2017-го. О том, как именно это будет реализовано в нашей области, мы попросили рассказать заместителя директора областного департамента здравоохранения Александра Скрипника.
Военно-пенсионный романс-2016: опять дискриминация?
Анатолий Юрченко, «УЦ».
Тема, которую «УЦ» неоднократно поднимала начиная с 2000-х и которая казалась более-менее разрешённой в 2012 году, неожиданно вновь стала актуальной в 2016-м. Государство в очередной раз «кинуло» пенсионеров силовых структур. Причём в дискриминированном положении оказались не только пенсионеры 1990-х, но уже и свежеиспечённые, уходившие в запас в 2015 году.
Декабрьская почта
Ольга Березина, «УЦ».
Начался новый год, и нужно сделать краткий обзор недавних читательских писем. Темы их, как обычно, совершенно разные, но начнем, пожалуй, с медицинской.
Как на Кировоградщине ФОП закрывают
Геннадий Рыбченков, «УЦ».
С 1 января новый закон Украины обязывает предпринимателей, которые даже не ведут никакой хозяйственной деятельности, платить налог в Пенсионный фонд. Каждый месяц предпринимателям необходимо отчислять фиксированные 704 гривни. На Кировоградщине это нововведение вызвало ажиотаж. Многие бывшие (или заморозившие свое дело) бизнесмены кинулись закрывать зарегистрированный на них статус ФОП: фізична особа – підприємець.
На белом троллейбусе
Руслан Худояров, «УЦ», фото автора.
С конца прошлого года в Кропивницком вышли на маршруты новенькие троллейбусы. Несмотря на все потуги злопыхателей и недоброжелателей, эпопея с их приобретением благополучно завершилась, и город получил машины, изготовленные в Днепре и с таким же названием. За долгие годы городской совет впервые выделил многомиллионную сумму на приобретение общественного транспорта.
Сергей Жолонко: «Все, чем я увлекаюсь, это еще не предел»
Записала Елена Никитина, «УЦ».
Пожалуй, Сергей Жолонко был самым открытым прокурором области. А все потому, что по натуре он человек любознательный, имеющий широкий кругозор, увлекающийся. Все его увлечения перечислить сложно, он и сам не назовет их конкретное число. О том, что он яхтсмен, мы уже писали. Недавно была открыта выставка его фоторабот.
Новому году навстречу: 2006-2007
Геннадий Рыбченков, «УЦ».
Изучая то, как мы с вами встречали Новый год в разные времена, приходишь к неожиданному выводу. Гораздо более верится в происходившее в семидесятые-восьмидесятые прошлого века, чем в реалии нашей жизни всего десять лет назад!
Дед Мороз, тамада, ведущий, и не только
Руслан Худояров, «УЦ».
Корпоративные вечеринки стали неотъемлемой частью нашего культурно-массового времяпрепровождения. Особенно новогоднего. Начиная с середины декабря и пока с елок не посыпятся иголки в ночных клубах, ресторанах и даже мелких кафешках залы заказаны, а организаторы новогодних тусовок работают исключительно в режиме нон-стоп.
Когда дети счастливы
Если задуманное происходит во второй раз, да еще и с успехом, его можно считать традиционным. Таким стал конкурс детского рисунка «Щаслива дитина – квітуча Україна», который провела галерея «Елисаветград». В конце прошлого года были подведены его итоги.