Подготовила Виктория Барбанова, «УЦ».

Последний в нынешнем году номер «УЦ» все больше становится похож на новогоднюю поздравительную открытку. Раз уж так, решили мы, то должно на страницах газеты найтись место для самых главных и долгожданных приветов и поздравлений – с фронта. Заранее благодарим руководителя Кировоградского областного центра помощи участникам АТО Вадима Никитина за то, что это стало возможным. Ну а теперь – собственно поздравления. Детальнее »