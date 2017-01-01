Записала Елена Никитина, «УЦ».

Пожалуй, Сергей Жолонко был самым открытым прокурором области. А все потому, что по натуре он человек любознательный, имеющий широкий кругозор, увлекающийся. Все его увлечения перечислить сложно, он и сам не назовет их конкретное число. О том, что он яхтсмен, мы уже писали. Недавно была открыта выставка его фоторабот. Детальнее »