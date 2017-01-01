Не майтесь Трампом
Ефим Мармер, «УЦ».
Дневник обозревателя
Кому в Раде «десяточка» светит?
Андрей Трубачев, «УЦ».
Нардеп с Кировоградщины заплатил налоги лишь с десятой части задекларированных активов – утверждают в генпрокуратуре. Об этом на днях сообщила авторитетная «Украинская правда».
Никому не выдам тайны!
Геннадий Рыбченков, «УЦ».
Вопрос, который многих в последнее время взволновал: разглашала ли народный депутат Надежда Савченко государственную тайну, когда опубликовала списки наших бойцов, находящихся в плену у боевиков «ДНР» и «ЛНР»? Ответит на этот вопрос, конечно, Генеральная прокуратура Украины. Но мы, в свою очередь, задались вопросом – а как обстоит дело с государственными и прочими тайнами и секретами у нас, на Кировоградщине?
Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?»
Подготовил Геннадий Рыбченков, «УЦ».
Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки украинских военных, находящихся в плену у боевиков «ДНР» и «ЛНР». А ранее встречалась в Минске без ведома спецслужб и руководства страны с «лидерами» этих непризнанных «народных республик». После этих действий Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне рекомендовал парламенту исключить Надежду Савченко из состава комитета. Мы поинтересовались у разных людей: представляет ли, по их мнению, Надежда Савченко угрозу национальной безопасности Украины?
«Секретарская зачистка» в комиссиях
Андрей Трубачев, «УЦ».
Формировать повестку дня по земельным вопросам в горсовете областного центра будет экс-регионал, близкий к Андрею Табалову, а по этическим – «оппоблоковец», рассылавший коллегам бранные СМС-ки.
Все-таки годы чудесные
Подготовила Елена Никитина, «УЦ».
Татьянин день, или День студента, отмечается ежегодно 25 января. Это праздник не только нынешних студентов и преподавателей, но и всех, кто в прошлом имел счастье посещать лекции и семинары, успешно сдавать сессии и подтягивать «хвосты», грызть гранит науки или отстаивать честь альма-матер в спортивных залах или на сцене.
«Эльворти»: нехватка кадров и внимания
Андрей Трубачев, фото Олег Шрамко, «УЦ».
Машиностроителям не хватает квалифицированных кадров, активно мигрирующих в ЕС, а нашему обществу стоило бы уделять больше внимания реальному сектору экономики, являющемуся основой его, общества, благосостояния. Об этом, и не только, с журналистами на прошлой неделе говорили первые лица завода «Эльворти» – председатель наблюдательного совета Павел Штутман и генеральный директор Сергей Калапа.
Точки холода
Виктория Барбанова, «УЦ».
В Украину пришли крещенские морозы. Пока одни окунаются в прорубь, другие замерзают в собственных квартирах.
Александр Мосин. Итоги года
Руслан Худояров, «УЦ».
В Кропивницком городском совете начался отчетный сезон чиновников. Первым на старт вышел заместитель городского головы Александр Мосин. Он рассказал о проделанной работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве города, транспортных новациях и ремонте дорог в 2016 году и планах на год нынешний.
Награждение без официоза
Фото Олега Шрамко, «УЦ».
Конечно, были цветы и аплодисменты, но это проходило не в зале заседаний, не на сцене и не за трибуной. Высшая награда города – знак отличия Кировоградского горисполкома «За заслуги» I степени – Павлу Штутману была вручена в его рабочем коллективе, среди коллег.
Одна смерть – пять выговоров
Елена Никитина, «УЦ».
Комиссия, призванная разобраться в причинах смерти новорожденного в роддоме № 2 имени Святой Анны, закончила свою работу. О ее выводах на пресс-конференции рассказала начальник Управления здравоохранения Кировоградского горсовета Оксана Макарук.
Уволить невозможно?
Виктория Барбанова, «УЦ», фото с сайта «Рідний край».
Валентина Прилипко, уволенная с должности директора школы №18 в июле 2016 года, восстановлена на работе через суд.
В ритме сердца
Беседовала Ольга Березина, «УЦ». Фото – «Перша електронна газета».
Почти год прошел со дня открытия в Кировоградском областном кардиологическом диспансере операционной, где теперь проводят операции на сердце. Их количество постоянно растет, и совершенно естественно, как рассказала главврач кардиодиспасера Анна Сухомлин, возник кадровый вопрос. Одним из хирургов был Андрей Клянчин, приехавший в наш город из Луганска, второго, совсем молодого врача, лечебное учреждение готовило, отправив на курсы специализации. Андрей Сергеевич предложил кандидатуру еще одного хирурга, с которым он вместе учился в Институте Амосова, а затем проходил стажировку в клинике в Бельгии. И вот уже несколько месяцев у нас работает кардиохирург Олег Бохонко.
Пока не кончится война
Алексей Гора, «УЦ».
Полтора года после возвращения с фронта пролетели быстро, и вот в непрерывном потоке событий нашлось время для восстановления оставшегося в донецких степях здоровья.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…-2
Василий Даценко, историк-краевед.
Почему командир 205-й Кировоградской истребительной авиационной дивизии не стал Героем СССР
То, что нельзя предать
Беседовал Анатолий Юрченко, «УЦ». Фото автора.
17 января в областном краеведческом музее открылась интереснейшая экспозиция «Жизнь в ритме танца», посвящённая 75-летию Василия Сильвестровича Босого, заслуженного работника культуры Украины, доцента кафедры хореографических дисциплин педуниверситета им. Винниченко, а также известного танцора, солиста самых знаменитых ансамблей Кировоградщины, Буковины и Белоруссии, балетмейстера и педагога. Выставка, открытая по инициативе музея (как и пять лет тому назад, в день 70-летия В. Босого), без преувеличения, отражает целый пласт истории народно-сценического танцевального искусства Кировоградщины начиная с 1957 года, а её открытие вылилось в тёплое и по-домашнему сердечное чествование юбиляра, которому очень скоро, в феврале, предстоит отметить и 60-летие своей творческой деятельности.
«Люблю Ван Гога. Хочу в Эрмитаж»
Виктория Барбанова, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Многие из тех, кто на Дне юного коллекционера в галерее «Елисаветград» увидел экспозицию масок, сделанных Полиной Мостыкой, пришли в полный восторг и не могли поверить, что это изготовляла девчонка. Среди масок – персонажи Creepy Stories (страшные истории), древнеегипетский бог мертвых Анубис, ужасающий персонаж из комиксов про Человека-паука, маска чумного доктора, выполненная в стиле киберпанк. В галерее висит картина Полины, участвовавшая (и победившая) в конкурсе детских рисунков «Щаслива родина – квітуча Україна», и на ней совершенно иной сюжет – девочка машет рукой проплывающему в небе синему киту. Ее работы – окно во внутренний мир подростка, одновременно наивный и жестокий, нередко пугающий и чуждый взрослому, но всегда – всегда! – причудливый и яркий.
Двойник «Пикника», он же «Спящий медведь»
Руслан Худояров, «УЦ».
Не часто мы пишем о местных музыкальных группах, новых проектах. Как-то больше о звездах заезжих, уже примелькавшихся на телевидении и звучащих в радиоэфире. Появился шанс восполнить этот пробел.
Клуб на двух колесах
Виктория Барбанова, «УЦ».
Первый и единственный в Кропивницком любительский велоклуб «Там-Де-Ми» отметил свое пятилетие.