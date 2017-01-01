Почему не хвалят Гройсмана?
Ефим Мармер, «УЦ».
Дневник обозревателя.
План Кузьменко: зарплаты, дети и дороги
Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».
По предварительным оценкам, результаты 2016-го позволят Кировоградщине подняться со вполне достойного 11 места на 8 строчку рейтинга областей Украины по социально-экономическому развитию. Такой главный итог подвел глава региона Сергей Кузьменко, общаясь с журналистами на прошлой неделе.
Полититоги-2016: излучая оптимизм
Андрей Трубачев, «УЦ».
Изнасилование декоммунизацией, призрак борьбы с коррупцией, попытки передела земель и недр, спуск парада оппозиций из центра на места, постепенный упадок общественного активизма и другие итоги, тренды и тенденции уходящего года в стране, области и на отдельных ее территориях – в главном предновогоднем обзоре «УЦ».
Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?». Прогноз-2017
Подготовила Елена Никитина, «УЦ».
Привет из АТО: самые главные поздравления
Подготовила Виктория Барбанова, «УЦ».
Последний в нынешнем году номер «УЦ» все больше становится похож на новогоднюю поздравительную открытку. Раз уж так, решили мы, то должно на страницах газеты найтись место для самых главных и долгожданных приветов и поздравлений – с фронта. Заранее благодарим руководителя Кировоградского областного центра помощи участникам АТО Вадима Никитина за то, что это стало возможным. Ну а теперь – собственно поздравления.
Радости и горести
Ольга Степанова, «УЦ». Фото с сайта «Центр кировоградских новостей».
Гуманитарные итоги года
Новгородковский район. Пример для многих
Руслан Худояров, «УЦ».
Наверное, последний в этом году рабочий визит в регионы глава областной администрации Сергей Кузьменко совершил в Новгородковский район. Там он должен был провести личный прием граждан, побывать на открытии амбулатории в селе Верблюжка и там же посетить только что отремонтированную школу.
ОСМД: что нового в новом году
Виктория Барбанова, «УЦ».
Согласно новому законодательству, со следующего года из нашего обихода должно исчезнуть такое понятие, как балансодержатели. Их место займут управляющие компании.
Новому году навстречу: 1996-1997
Геннадий Рыбченков, «УЦ».
31 декабря и 1 января жители Кировоградщины впервые в истории могли поздравить родных и близких звонком по мобильному телефону. В мае 96-го у нас заработал первый оператор мобильной связи UMC (потом он стал МТС и позднее Vodafone).
«Только этого мало…»
Подготовила Ольга Степанова, «УЦ».
Проект «УЦ»: «Земляки».
Финальный «Квартал» года
Ефим Мармер, «УЦ». Фото Ирины Романовской.
Канун Нового года. Переполненный зал областной филармонии. Два часа сумасшедшего веселья, отжига, новых необкатанных номеров, рискованных шуток и беспрерывного хохота. И без подсказки понятно: прошел традиционный предновогодний концерт Студии «Квартал-95».
Рождество: не так важно когда – важно как
Виктория Барбанова, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Небольшая, но дружная католическая община Кропивницкого в предпоследние выходные уходящего года отметила Рождество.
Сенсационнный, феноменальный, потрясающий
Юрий Илючек – специально для «УЦ».
Уверен, что таким уходящий год был не только в футбольном плане. Но именно в футболе наиболее красочно и показательно проявились все уникальные особенности 2016-го.
Певица Светлана Островская: «Нужно благодарить за все Вселенную»
Беседовала Ксения Купренко.
Новый год уже совсем скоро постучится к нам в двери. Ничто так не создает праздничную атмосферу, как новогодние песни. В этом году на простор шоу-бизнеса ворвалась новая композиция и вместе с ней клип певицы, автора и исполнителя собственных песен Светланы Островской с символическим названием «Новый год».