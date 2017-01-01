Кто хочет поработать?
Ефим Мармер, «УЦ».
Дневник обозревателя.
«Сердечники» – в зоне растущего риска
Андрей Трубачев, «УЦ».
На Кировоградщине уже закончились бесплатные расходные материалы для кардиохирургии, и уже сегодня жизнь пациента с острым инфарктом может зависеть от того, наскребут ли близкие несколько десятков тысяч гривен.
Почему нардепы стреляют людям в ноги?
Геннадий Рыбченков, «УЦ».
Украинский парламентаризм от Лозинского до Пашинского
Вездеход для АТО или «грев» для чиновника?
Андрей Трубачев, «УЦ».
Списанный автомобиль, заинтересованность в котором для нужд АТО проявляли военные, продан районной чиновницей «налево» за 17 тысяч гривен, утверждает волонтер. Ажиотаж поднят на уровне личных отношений и сплетен, говорит непосредственный руководитель упомянутой чиновницы.
Областным депутатам «сошьют дело»?
Андрей Трубачев, «УЦ».
Аккурат «под елку» суд постановил довести к сведению полиции наличие оснований для привлечения к уголовной ответственности двух депутатов Кировоградского областного совета и одного неустановленного лица. А также отменил скандальное майское решение органа по «литиевому вопросу».
Праздник – он везде праздник. Даже на войне
Алесей Гора, «УЦ».
Новогодние праздники принято отмечать в кругу семьи или близких друзей, загадывать желания на следующий год и ожидать хоть небольшого, но чуда. Это для нас, тех, кто встречает их в нормальных условиях. Но война на востоке страны внесла свои коррективы. Поэтому значительная часть наших людей празднует в непривычных условиях. По ту и эту сторону фронта. Мы связались со знакомыми, которые вынуждены праздновать вдали от дома, и с теми, кто вынужден отмечать вблизи от территории, контролируемой нашими войсками. По понятным причинам называть точные координаты наших респондентов мы не можем, поэтому ограничимся именами или позывными.
Прогноз вдогонку
Подготовила Елена Никитина, «УЦ».
Степан Цапюк: «Почему кто-то думает, что я снова буду баллотироваться?»
Геннадий Рыбченков, «УЦ». Фото с сайта Руслана Гаврилова «Моя Александрия».
Интервью с городским головой Александрии Степаном Цапюком делать приходится часто, второй по величине город области обязывает уделять ему внимание. Практически каждый приезд в шахтерский город для журналиста «УЦ» начинается с экскурсии по местам, которые в славном городе преобразованы, улучшены. В этот посленовогодний приезд удалось увидеть много хорошего. Первая городская больница, стоматологическая поликлиника, девятая школа буквально поражают. Шикарный ремонт, новейшее оборудование, причем есть такое, которого нет в Кропивницком и почти нигде в Украине, к примеру, массажный стол с функцией вытяжения позвоночника за 200 тысяч гривен. Но со Степаном Кирилловичем мы говорили не только об этом. Хотя с обсуждения увиденного начали.
Время добра
Ольга Степанова, «УЦ». Фото – Медиа-портал «Акула».
С начала сентября исландские семьи начинают собирать подарки для наших, кировоградских, детей – покупают и складывают в обувные коробки всякие мелочи: носочки и шапочки, карандаши и раскраски, игрушки и конфеты. Эта акция, которую в 2004 году придумали исландец Бьйоргвин Содарсон и наш местный священник Евгений Жабковский, называется «Рождество в коробке». И если в масштабах Кировоградской области четыре-семь тысяч подарков, которые мы получаем ежегодно, не так заметны, то для островной Исландии с населением чуть больше трехсот тысяч «Рождество в коробке» – практически всенародная акция.
Вы здесь не прописаны? Штраф!
Виктория Барбанова, «УЦ».
В украинском интернет-пространстве появились новости о том, что за проживание не по месту прописки на «нарушителя» будет налагаться штраф в размере от 17 до 51 гривни. Учитывая тот факт, что немалая часть украинцев по месту своей прописки не живет, это настораживает.
Спомин про Віктора Петракова
Володимир Босько.
Свого часу, у далекій юності, коли читав роман Ернеста Хемінгуея «По кому подзвін», мене, як, напевне, й усіх читачів, вразив епіграф до нього з проповіді (на той час напівзабутого) англійського поета і священика Джона Донна (1572-1631): «Немає людини, яка була б, як Острів, сама по собі, кожна людина є частиною Материка, частиною Суші; і якщо хвилею знесе в море берегову Скелю, меншою стане Європа… Смерть кожної людини зменшує і мене, бо я єдиний з усім людством, а тому не питай, по кому подзвін – він по тобі».
«Красная звезда» Юрия Антонова, или Наша общая история
Записала Елена Никитина, «УЦ».
Он выглядит великолепно. Говорит бесподобно. Его энергии может позавидовать любой. Он ее излучает и заряжает ею окружающих. Юрия Ивановича Антонова знают очень многие кировоградцы, особенно те, кого судьба, как и его самого, связала с заводом «Красная звезда». Антонов непрерывно проработал там 51 год. После выхода на пенсию создал музей завода и руководил им четырнадцать лет.
«Мир без нас»
Подготовила Ольга Степанова, «УЦ».
Сегодня понятие «настольная книга» кажется уже анахронизмом. Зачем держать на столе книги, если все можно посмотреть в Интернете? На наших столах уже почти нет даже справочников, словарей, энциклопедий. Их заменила папка «Избранное».
Снова об Ильине, или «Дракон жив»
Беседовала Елена Никитина, «УЦ».
Казалось бы, о коллекционере Александре Ильине, нашем земляке, написано и сказано предостаточно. Сотни публикаций, посвященных уникальнейшему скарбу, найденному в частном доме после смерти хозяина. Легенды и домыслы, незавершенные расследования и исследования, сценарии и экранизации истории, покрытой тайной…
Год под знаком Nazareth
Записала Елена Никитина, «УЦ».
На самом деле праздники могут не заканчиваться – было бы желание их отмечать и, естественно, хороший их организатор. Меломаны Кропивницкого в минувшем году неоднократно имели возможность посещать праздники музыки – разнообразной и качественной. Организовывал их известный продюсер Алексей Иванович. Обещает еще не раз порадовать и в этом году. О том, что было и будет, Алексей рассказал «УЦ».
Я оглянулся посмотреть…
Юрий Илючек – специально для «УЦ».
Cегодня по давней традиции «УЦ» мы назовем тех спортивных героев, которые оставили свой яркий след в прошлом спортивном году.