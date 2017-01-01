Беседовала Ольга Березина, «УЦ». Фото – «Перша електронна газета».

Почти год прошел со дня открытия в Кировоградском областном кардиологическом диспансере операционной, где теперь проводят операции на сердце. Их количество постоянно растет, и совершенно естественно, как рассказала главврач кардиодиспасера Анна Сухомлин, возник кадровый вопрос. Одним из хирургов был Андрей Клянчин, приехавший в наш город из Луганска, второго, совсем молодого врача, лечебное учреждение готовило, отправив на курсы специализации. Андрей Сергеевич предложил кандидатуру еще одного хирурга, с которым он вместе учился в Институте Амосова, а затем проходил стажировку в клинике в Бельгии. И вот уже несколько месяцев у нас работает кардиохирург Олег Бохонко. Детальнее »