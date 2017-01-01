Ольга Степанова, «УЦ».

В этом году минздрав рекомендовал лечить грипп и ОРВИ по-новому, или, точнее, по-старому: пить много жидкости, проветривать помещение, сбивать температуру выше 38 градусов и не суетиться! Для врачей и пациентов даже напечатали короткие памятки о том, что антибиотики, сиропы от кашля, витамины в таблетках и иммуномодуляторы при гриппе и ОРВИ не показаны, а эффективность гомеопатических средств не доказана. Единственный противовирусный препарат, который рекомендован минздравом для лечения гриппа, – «Осельтамивир», он же «Тамифлю». Детальнее »