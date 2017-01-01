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Почему не хвалят Гройсмана?

Ефим Мармер, «УЦ».

Дневник обозревателя.

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План Кузьменко: зарплаты, дети и дороги

Андрей Трубачев, фото Олега Шрамко, «УЦ».

По предварительным оценкам, результаты 2016-го позволят Кировоградщине подняться со вполне достойного 11 места на 8 строчку рейтинга областей Украины по социально-экономическому развитию. Такой главный итог подвел глава региона Сергей Кузьменко, общаясь с журналистами на прошлой неделе.

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Полититоги-2016: излучая оптимизм

Андрей Трубачев, «УЦ».

Изнасилование декоммунизацией, призрак борьбы с коррупцией, попытки передела земель и недр, спуск парада оппозиций из центра на места, постепенный упадок общественного активизма и другие итоги, тренды и тенденции уходящего года в стране, области и на отдельных ее территориях – в главном предновогоднем обзоре «УЦ».

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Проект «УЦ»: «Что я думаю по этому поводу?». Прогноз-2017

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».

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Привет из АТО: самые главные поздравления

Подготовила Виктория Барбанова, «УЦ».

Последний в нынешнем году номер «УЦ» все больше становится похож на новогоднюю поздравительную открытку. Раз уж так, решили мы, то должно на страницах газеты найтись место для самых главных и долгожданных приветов и поздравлений – с фронта. Заранее благодарим руководителя Кировоградского областного центра помощи участникам АТО Вадима Никитина за то, что это стало возможным. Ну а теперь – собственно поздравления.

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Радости и горести

Ольга Степанова, «УЦ». Фото с сайта «Центр кировоградских новостей».

Гуманитарные итоги года

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Новгородковский район. Пример для многих

Руслан Худояров, «УЦ».

Наверное, последний в этом году рабочий визит в регионы глава областной администрации Сергей Кузьменко совершил в Новгородковский район. Там он должен был провести личный прием граждан, побывать на открытии амбулатории в селе Верблюжка и там же посетить только что отремонтированную школу.

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ОСМД: что нового в новом году

Виктория Барбанова, «УЦ».

Согласно новому законодательству, со следующего года из нашего обихода должно исчезнуть такое понятие, как балансодержатели. Их место займут управляющие компании.

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Новому году навстречу: 1996-1997

Геннадий Рыбченков, «УЦ».

31 декабря и 1 января жители Кировоградщины впервые в истории могли поздравить родных и близких звонком по мобильному телефону. В мае 96-го у нас заработал первый оператор мобильной связи UMC (потом он стал МТС и позднее Vodafone).

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«Только этого мало…»

Подготовила Ольга Степанова, «УЦ».

Проект «УЦ»: «Земляки».

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Финальный «Квартал» года

Ефим Мармер, «УЦ». Фото Ирины Романовской.

Канун Нового года. Переполненный зал областной филармонии. Два часа сумасшедшего веселья, отжига, новых необкатанных номеров, рискованных шуток и беспрерывного хохота. И без подсказки понятно: прошел традиционный предновогодний концерт Студии «Квартал-95».

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Рождество: не так важно когда – важно как

Виктория Барбанова, фото Олега Шрамко, «УЦ».

Небольшая, но дружная католическая община Кропивницкого в предпоследние выходные уходящего года отметила Рождество.

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Сенсационнный, феноменальный, потрясающий

Юрий Илючек – специально для «УЦ».

Уверен, что таким уходящий год был не только в футбольном плане. Но именно в футболе наиболее красочно и показательно проявились все уникальные особенности 2016-го.

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Певица Светлана Островская: «Нужно благодарить за все Вселенную»

Беседовала Ксения Купренко.

Новый год уже совсем скоро постучится к нам в двери. Ничто так не создает праздничную атмосферу, как новогодние песни. В этом году на простор шоу-бизнеса ворвалась новая композиция и вместе с ней клип певицы, автора и исполнителя собственных песен Светланы Островской с символическим названием «Новый год».

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