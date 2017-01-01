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Кто хочет поработать?

Ефим Мармер, «УЦ».

Дневник обозревателя.

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«Сердечники» – в зоне растущего риска

Андрей Трубачев, «УЦ».

На Кировоградщине уже закончились бесплатные расходные материалы для кардиохирургии, и уже сегодня жизнь пациента с острым инфарктом может зависеть от того, наскребут ли близкие несколько десятков тысяч гривен.

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Почему нардепы стреляют людям в ноги?

Геннадий Рыбченков, «УЦ».

Украинский парламентаризм от Лозинского до Пашинского

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Вездеход для АТО или «грев» для чиновника?

Андрей Трубачев, «УЦ».

Списанный автомобиль, заинтересованность в котором для нужд АТО проявляли военные, продан районной чиновницей «налево» за 17 тысяч гривен, утверждает волонтер. Ажиотаж поднят на уровне личных отношений и сплетен, говорит непосредственный руководитель упомянутой чиновницы.

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Областным депутатам «сошьют дело»?

Андрей Трубачев, «УЦ».

Аккурат «под елку» суд постановил довести к сведению полиции наличие оснований для привлечения к уголовной ответственности двух депутатов Кировоградского областного совета и одного неустановленного лица. А также отменил скандальное майское решение органа по «литиевому вопросу».

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Праздник – он везде праздник. Даже на войне

Алесей Гора, «УЦ».

Новогодние праздники принято отмечать в кругу семьи или близких друзей, загадывать желания на следующий год и ожидать хоть небольшого, но чуда. Это для нас, тех, кто встречает их в нормальных условиях. Но война на востоке страны внесла свои коррективы. Поэтому значительная часть наших людей празднует в непривычных условиях. По ту и эту сторону фронта. Мы связались со знакомыми, которые вынуждены праздновать вдали от дома, и с теми, кто вынужден отмечать вблизи от территории, контролируемой нашими войсками. По понятным причинам называть точные координаты наших респондентов мы не можем, поэтому ограничимся именами или позывными.

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Прогноз вдогонку

Подготовила Елена Никитина, «УЦ».

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Степан Цапюк: «Почему кто-то думает, что я снова буду баллотироваться?»

Геннадий Рыбченков, «УЦ». Фото с сайта Руслана Гаврилова «Моя Александрия».

Интервью с городским головой Александрии Степаном Цапюком делать приходится часто, второй по величине город области обязывает уделять ему внимание. Практически каждый приезд в шахтерский город для журналиста «УЦ» начинается с экскурсии по местам, которые в славном городе преобразованы, улучшены. В этот посленовогодний приезд удалось увидеть много хорошего. Первая городская больница, стоматологическая поликлиника, девятая школа буквально поражают. Шикарный ремонт, новейшее оборудование, причем есть такое, которого нет в Кропивницком и почти нигде в Украине, к примеру, массажный стол с функцией вытяжения позвоночника за 200 тысяч гривен. Но со Степаном Кирилловичем мы говорили не только об этом. Хотя с обсуждения увиденного начали.

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Время добра

Ольга Степанова, «УЦ». Фото – Медиа-портал «Акула».

С начала сентября исландские семьи начинают собирать подарки для наших, кировоградских, детей – покупают и складывают в обувные коробки всякие мелочи: носочки и шапочки, карандаши и раскраски, игрушки и конфеты. Эта акция, которую в 2004 году придумали исландец Бьйоргвин Содарсон и наш местный священник Евгений Жабковский, называется «Рождество в коробке». И если в масштабах Кировоградской области четыре-семь тысяч подарков, которые мы получаем ежегодно, не так заметны, то для островной Исландии с населением чуть больше трехсот тысяч «Рождество в коробке» – практически всенародная акция.

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Вы здесь не прописаны? Штраф!

Виктория Барбанова, «УЦ».

В украинском интернет-пространстве появились новости о том, что за проживание не по месту прописки на «нарушителя» будет налагаться штраф в размере от 17 до 51 гривни. Учитывая тот факт, что немалая часть украинцев по месту своей прописки не живет, это настораживает.

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Спомин про Віктора Петракова

Володимир Босько.

Свого часу, у далекій юності, коли читав роман Ернеста Хемінгуея «По кому подзвін», мене, як, напевне, й усіх читачів, вразив епіграф до нього з проповіді (на той час напівзабутого) англійського поета і священика Джона Донна (1572-1631): «Немає людини, яка була б, як Острів, сама по собі, кожна людина є частиною Материка, частиною Суші; і якщо хвилею знесе в море берегову Скелю, меншою стане Європа… Смерть кожної людини зменшує і мене, бо я єдиний з усім людством, а тому не питай, по кому подзвін – він по тобі».

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«Красная звезда» Юрия Антонова, или Наша общая история

Записала Елена Никитина, «УЦ».

Он выглядит великолепно. Говорит бесподобно. Его энергии может позавидовать любой. Он ее излучает и заряжает ею окружающих. Юрия Ивановича Антонова знают очень многие кировоградцы, особенно те, кого судьба, как и его самого, связала с заводом «Красная звезда». Антонов непрерывно проработал там 51 год. После выхода на пенсию создал музей завода и руководил им четырнадцать лет.

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«Мир без нас»

Подготовила Ольга Степанова, «УЦ».

Сегодня понятие «настольная книга» кажется уже анахронизмом. Зачем держать на столе книги, если все можно посмотреть в Интернете? На наших столах уже почти нет даже справочников, словарей, энциклопедий. Их заменила папка «Избранное».

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Снова об Ильине, или «Дракон жив»

Беседовала Елена Никитина, «УЦ».

Казалось бы, о коллекционере Александре Ильине, нашем земляке, написано и сказано предостаточно. Сотни публикаций, посвященных уникальнейшему скарбу, найденному в частном доме после смерти хозяина. Легенды и домыслы, незавершенные расследования и исследования, сценарии и экранизации истории, покрытой тайной…

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Год под знаком Nazareth

Записала Елена Никитина, «УЦ».

На самом деле праздники могут не заканчиваться – было бы желание их отмечать и, естественно, хороший их организатор. Меломаны Кропивницкого в минувшем году неоднократно имели возможность посещать праздники музыки – разнообразной и качественной. Организовывал их известный продюсер Алексей Иванович. Обещает еще не раз порадовать и в этом году. О том, что было и будет, Алексей рассказал «УЦ».

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Я оглянулся посмотреть…

Юрий Илючек – специально для «УЦ».

Cегодня по давней традиции «УЦ» мы назовем тех спортивных героев, которые оставили свой яркий след в прошлом спортивном году.

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