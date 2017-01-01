Случайности не случайны
Ефим Мармер, «УЦ».
Дневник обозревателя.
Шесть часов жизни
Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».
«Сегодня медицина достигла такого уровня, что при диагнозе «предлежание плаценты» на свет появляются живые и здоровые детки» – утверждается в медицинской литературе. Увы, не в нашем случае. В начале месяца в Кропивницком, в роддоме № 2 имени Святой Анны, умер только что родившийся малыш. Артем прожил всего около шести часов…
Не так страшен грипп…
Ольга Степанова, «УЦ».
В этом году минздрав рекомендовал лечить грипп и ОРВИ по-новому, или, точнее, по-старому: пить много жидкости, проветривать помещение, сбивать температуру выше 38 градусов и не суетиться! Для врачей и пациентов даже напечатали короткие памятки о том, что антибиотики, сиропы от кашля, витамины в таблетках и иммуномодуляторы при гриппе и ОРВИ не показаны, а эффективность гомеопатических средств не доказана. Единственный противовирусный препарат, который рекомендован минздравом для лечения гриппа, – «Осельтамивир», он же «Тамифлю».
Такого снегопада давно не помнят здешние места
Геннадий Рыбченков, фото Олега Шрамко, «УЦ».
Признаем – город выстоял очередную борьбу с большим снегом. Коллапса не было, все попадали на работу или в гости к родным на праздники, в понедельник дети отправились в школы. Главную снеговую нагрузку приняло на себя коммунальное предприятие «Универсал 2005», которое и чистило дороги областного центра. Поддержали техникой и людьми и ряд других городских предприятий – «Ятрань», «Эльворти», «Гидросила», «Зорянка», «Кировоградолия», «Радий», «Империя С», «Протеин – Продакшн», «Кировоградский строительный альянс», «Виктория Фелиз», «Кировоградский завод строительных материалов № 1». Но первую скрипку сыграло все же КП «Универсал 2005».
Нефть, газ, литий – задарма?
Андрей Трубачев, «УЦ».
Ход конем: пока за маловисковский литий судились в Кировограде, сомнительная «контора» отхапала уникальное месторождение с помощью столичной Фемиды, вынесшей не менее сомнительный вердикт…
Почему мерзнут александрийские школьники?
Андрей Трубачев, «УЦ».
Температурный режим в нескольких школах Александрии, отапливаемых новыми дровяными котельными, не соблюдается в результате нарушений – считают в областной рабочей группе, проверявшей все обстоятельства по распоряжению главы ОГА. Мэр города, в свою очередь, говорит о пьянстве оператора, просьбе директора и блочных зданиях.
За пострадавших в аварии детей… выговор
Соб. инф.
Полтора месяца назад весь областной центр облетела пугающая новость – около 40 детей, воспитанников Областного центра детского и юношеского творчества, попали в серьезную аварию по дороге в Днепр. Есть жертвы…
Безработным найдут работу?
Руслан Худояров, «УЦ».
В 2017 году Украину ожидает множество изменений, реформ и других преобразований в различных сферах нашей жизни. Коснутся они всех – школьников, студентов, пенсионеров, предпринимателей, работающих и тех, кто остался без работы. Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что уже в этом году для безработных кое-что поменяется в системе выплат
Разрешения просить не надо
Виктория Барбанова, «УЦ».
В конце минувшего года вице-премьер и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко анонсировал, что с 5 января 2017 года разрешение на перепланировку квартир уже не потребуется.
Небо, которое мы потеряли
Руслан Худояров, «УЦ».
Старшее и среднее поколение жителей Кропивницкого помнит, что еще до начала 90-х годов наш аэропорт был вполне живым организмом. Ежедневно с аэродрома в небо поднимались десятки самолетов, а за сравнительно небольшие деньги можно было попасть в нужную точку некогда большой и единой страны. В независимой Украине перелеты авиатранспортом в города, подобные нашему, сошли на нет, и сейчас предпосылок к их возрождению в былых объемах не наблюдается.
Мудрые уроки жизни и смерти
Елена Никитина, «УЦ».
За историю этой женщины ухватились бы редакторы любого ток-шоу. Но сразу предупреждаем: контакты не дадим – героиня согласилась пообщаться только с журналистом «УЦ». Слушать ее было интересно и… страшно. Сколько пришлось пережить, вынести и при этом оставаться оптимисткой, верящей людям!
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…-2
Почему командир 205-й Кировоградской истребительной авиационной дивизии не стал Героем СССР
Накануне неизвестно чего
Подготовила Ольга Степанова, «УЦ».
Выборы 17 года
В снежном плену Стамбула
Записала Елена Никитина, «УЦ».
Наш телеколлега Андрей Богданович попал в снежный плен в аэропорту Стамбула. За процессом его «освобождения» следил весь «Фейсбук» – Андрей оповещал украинских друзей о происходящем, иллюстрируя все это фотоснимками. По его возвращении мы встретились и подробно расспросили о путешествии с препятствиями. Его рассказ был ярким и занятным.
Владимир Шаран: об успехе, учителях, тактике, феномене «Лестера» и будущем…
Беседовал Юрий Илючек – специально для «УЦ».
Cо своим сегодняшним собеседником я знаком достаточно давно. Но в период его короткого руководства кировоградской «Зиркой» и во время первого пришествия в «Александрию» наше общение ограничивалось небольшими послематчевыми комментариями или ответами на вопросы на пресс-конференциях. Видимо, судьбе так было угодно, чтобы первое большое эксклюзивное интервью с Владимиром Шараном удалось записать именно сейчас, в период расцвета его тренерского таланта и серьезных успехов созданной им команды – ФК «Александрия».
Бери гравицаппу, садись в пепелац. И в любую точку Вселенной – фьюить!
Подготовил Геннадий Рыбченков, «УЦ».
Вы видели в своей жизни НЛО? Как не видели?! А знаете ли вы, что Кировоградщина входит в первую пятерку регионов Украины, где чаще всего наблюдают неопознанные летающие объекты?