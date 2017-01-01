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Случайности не случайны

Ефим Мармер, «УЦ».

Дневник обозревателя.

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Шесть часов жизни

Елена Никитина, фото Олега Шрамко, «УЦ».

«Сегодня медицина достигла такого уровня, что при диагнозе «предлежание плаценты» на свет появляются живые и здоровые детки» – утверждается в медицинской литературе. Увы, не в нашем случае. В начале месяца в Кропивницком, в роддоме № 2 имени Святой Анны, умер только что родившийся малыш. Артем прожил всего около шести часов…

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Не так страшен грипп…

Ольга Степанова, «УЦ».

В этом году минздрав рекомендовал лечить грипп и ОРВИ по-новому, или, точнее, по-старому: пить много жидкости, проветривать помещение, сбивать температуру выше 38 градусов и не суетиться! Для врачей и пациентов даже напечатали короткие памятки о том, что антибиотики, сиропы от кашля, витамины в таблетках и иммуномодуляторы при гриппе и ОРВИ не показаны, а эффективность гомеопатических средств не доказана. Единственный противовирусный препарат, который рекомендован минздравом для лечения гриппа, – «Осельтамивир», он же «Тамифлю».

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Такого снегопада давно не помнят здешние места

Геннадий Рыбченков, фото Олега Шрамко, «УЦ».

Признаем – город выстоял очередную борьбу с большим снегом. Коллапса не было, все попадали на работу или в гости к родным на праздники, в понедельник дети отправились в школы. Главную снеговую нагрузку приняло на себя коммунальное предприятие «Универсал 2005», которое и чистило дороги областного центра. Поддержали техникой и людьми и ряд других городских предприятий – «Ятрань», «Эльворти», «Гидросила», «Зорянка», «Кировоградолия», «Радий», «Империя С», «Протеин – Продакшн», «Кировоградский строительный альянс», «Виктория Фелиз», «Кировоградский завод строительных материалов № 1». Но первую скрипку сыграло все же КП «Универсал 2005».

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Нефть, газ, литий – задарма?

Андрей Трубачев, «УЦ».

Ход конем: пока за маловисковский литий судились в Кировограде, сомнительная «контора» отхапала уникальное месторождение с помощью столичной Фемиды, вынесшей не менее сомнительный вердикт…

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Почему мерзнут александрийские школьники?

Андрей Трубачев, «УЦ».

Температурный режим в нескольких школах Александрии, отапливаемых новыми дровяными котельными, не соблюдается в результате нарушений – считают в областной рабочей группе, проверявшей все обстоятельства по распоряжению главы ОГА. Мэр города, в свою очередь, говорит о пьянстве оператора, просьбе директора и блочных зданиях.

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За пострадавших в аварии детей… выговор

Соб. инф.

Полтора месяца назад весь областной центр облетела пугающая новость – около 40 детей, воспитанников Областного центра детского и юношеского творчества, попали в серьезную аварию по дороге в Днепр. Есть жертвы…

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Безработным найдут работу?

Руслан Худояров, «УЦ».

В 2017 году Украину ожидает множество изменений, реформ и других преобразований в различных сферах нашей жизни. Коснутся они всех – школьников, студентов, пенсионеров, предпринимателей, работающих и тех, кто остался без работы. Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что уже в этом году для безработных кое-что поменяется в системе выплат

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Разрешения просить не надо

Виктория Барбанова, «УЦ».

В конце минувшего года вице-премьер и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко анонсировал, что с 5 января 2017 года разрешение на перепланировку квартир уже не потребуется.

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Небо, которое мы потеряли

Руслан Худояров, «УЦ».

Старшее и среднее поколение жителей Кропивницкого помнит, что еще до начала 90-х годов наш аэропорт был вполне живым организмом. Ежедневно с аэродрома в небо поднимались десятки самолетов, а за сравнительно небольшие деньги можно было попасть в нужную точку некогда большой и единой страны. В независимой Украине перелеты авиатранспортом в города, подобные нашему, сошли на нет, и сейчас предпосылок к их возрождению в былых объемах не наблюдается.

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Мудрые уроки жизни и смерти

Елена Никитина, «УЦ».

За историю этой женщины ухватились бы редакторы любого ток-шоу. Но сразу предупреждаем: контакты не дадим – героиня согласилась пообщаться только с журналистом «УЦ». Слушать ее было интересно и… страшно. Сколько пришлось пережить, вынести и при этом оставаться оптимисткой, верящей людям!

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Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…-2

Почему командир 205-й Кировоградской истребительной авиационной дивизии не стал Героем СССР

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Накануне неизвестно чего

Подготовила Ольга Степанова, «УЦ».

Выборы 17 года

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В снежном плену Стамбула

Записала Елена Никитина, «УЦ».

Наш телеколлега Андрей Богданович попал в снежный плен в аэропорту Стамбула. За процессом его «освобождения» следил весь «Фейсбук» – Андрей оповещал украинских друзей о происходящем, иллюстрируя все это фотоснимками. По его возвращении мы встретились и подробно расспросили о путешествии с препятствиями. Его рассказ был ярким и занятным.

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Владимир Шаран: об успехе, учителях, тактике, феномене «Лестера» и будущем…

Беседовал Юрий Илючек – специально для «УЦ».

Cо своим сегодняшним собеседником я знаком достаточно давно. Но в период его короткого руководства кировоградской «Зиркой» и во время первого пришествия в «Александрию» наше общение ограничивалось небольшими послематчевыми комментариями или ответами на вопросы на пресс-конференциях. Видимо, судьбе так было угодно, чтобы первое большое эксклюзивное интервью с Владимиром Шараном удалось записать именно сейчас, в период расцвета его тренерского таланта и серьезных успехов созданной им команды – ФК «Александрия».

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Бери гравицаппу, садись в пепелац. И в любую точку Вселенной – фьюить!

Подготовил Геннадий Рыбченков, «УЦ».

Вы видели в своей жизни НЛО? Как не видели?! А знаете ли вы, что Кировоградщина входит в первую пятерку регионов Украины, где чаще всего наблюдают неопознанные летающие объекты?

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