Теща напрокат

Виявляється, побратися з колишньою тещею – це кримінал.

Державна прикордонна служба похвалилася затриманням на пункті пропуску «Могилів-Подільський» підозрілого, на її погляд, подружжя: чоловікові – 29 років, дружині – 47. Перевіривши їхні документи, прикордонники звернули увагу на те, що побралися ці двоє відносно недавно, у жовтні минулого року. Тобто під час війни. Охоронці держкордону засумнівалися у щирості почуттів пари і провели розслідування.

«Подружжя плуталося в деталях, уникало відповіді на прості питання – і з’ясувалося головне. “Наречена” виявилась колишньою тещею чоловіка. Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку», – йдеться на сайті ДПС.

Пару не пропустили до Молдови, ще й повідомили в поліцію про сумнівний шлюб. На думку прикордонників, тут є ознаки двох злочинів – спроба незаконного перетину державного кордону й ухилення від призову на військову службу.

Ця новина потрапила в місцеві інформаційні стрічки через таку обставину: у свідоцтві про шлюб, яким ДПС проілюстровала інформацію про затримання підозрілого подружжя, вказано, що чоловік народився на Кіровоградщині (інші відомості заблюрено).

Мабуть, поліція вже арештувала і чоловіка, і його обраницю. Не виключено, будуть серйозні неприємності у службовців рагсу, шафера, дружки та світилки, які легалізували явний мезальянс.

І все-таки, на що сподівався 29-річний чоловік, намагаючись із 47-річною дружиною виїхати в іншу країну? Можна припустити, що та жінка – інвалід, але в повідомленні прикордонників про це – ні слова.

Віктор Іваненко, «УЦ».