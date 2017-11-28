Все, що відомо про війну з «Кіровоградгазом» за тепло в оселях кропивничан (ФОТО, ВІДЕО)

ВАТ «Кіровоградгаз» відключив від газопостачання кілька котельних ДП «Кіровоградтепло». «УЦ» зібрала в один текст найголовнішу інформацію з цього приводу.

Перший тривожний дзвіночок – принаймні публічно – пролунав у п’ятницю, 24 листопада. На офіційному сайті ВАТ «Кіровоградгаз» з’явилася заява. Компанія попереджала про відключення ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та КП «Теплоенергетик» з десятої ранку 27-го: «Через систематичне нарощування заборгованості ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” та КП “Теплоенергетик” будуть відключені від газопостачання з 10:00 27 листопада 2017 року <…> На даний час заборгованість перед ВАТ “Кіровоградгаз” за послуги розподілу газу становить: ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” – 9,96 млн грн., КП “Теплоенергетик” – 4,51 млн грн.

Крім того, обидва підприємства не отримали підтвердження надання номінацій від постачальника газу НАК “Нафтогаз України” через заборгованість за використаний газ: ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” – 141,2 млн грн., КП “Теплоенергетик” – 183,9 млн грн.

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Місцева влада самоусунулась від питання забезпечення кропивничан теплом: хоча з середини жовтня поточного року на міського голову та голову Кіровоградської облдержадміністарції були направлені листи з попередженнями про можливе відключення тепловиробників від газу, жодних заходів для запобігання відключенню місцевою владою не було вжито».

Того ж дня у мерії зібралася міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника міського голови Олександра Мосіна. Посадовець сказав: «Безпосередньо НАК “Нафтогаз України” затримує підписання договорів реструктуризації і виділення номінацій газу для міських теплогенеруючих підприємств, що значно ускладнює їх роботу. Вважаю, керівники ВАТ “Кіровоградгаз” не мали жодних підстав говорити про самоусунення міської влади від вирішення проблеми і мають спростувати власну заяву».

Принагідно представник СБУ спробував налякати «Кіровоградгаз» можливою відповідальністю: «На 99,9% ви не будете здійснювати відключення таких важливих підприємств від газопостачання, навіщо ж ви підбурюєте громаду? Є цивілізовані методи вирішення господарських суперечок між суб’єктами господарювання – через суд. У іншому разі в нас будуть підставити класифікувати ваші дії як підготовку диверсії».

Але газовики чудово «вписалися» у 0,1%, які їм «залишив» СБУшник. У понеділок, 27 листопада, вони почали відключати від газопостачання котельні «Кіровоградтепло» і «Теплоенергетика».

До голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександра Гладкого навідалися активісти й журналісти. Втім, назвати бесіду конструктивною складно: все звелося до того, що за блакитне паливо треба спочатку розрахуватися, а потім уже вимагати покрутити вентиль у зворотньому напрямку.

Тим часом на засіданні сесії міськради мер Кропивницького Андрій Райкович заявив, що газопостачання поновили. «Наскільки мені відомо, постачання газу поновилося. Питання – на найвищому контролі», – сказав він. І поспішив, тому що батареї у квартирах жителів міста та в кількох навчальних закладах лишилися крижаними.

Активісти та журналісти знову пішли до адміністративної будівлі «Кіровоградгазу». Спочатку їх не хотіли пропускати, потім вони чекали на Олександра Гладкого. Зрештою, їм вдалося увійти до його кабінету. Там сталася невелика сутичка, коли головного газовика спробували витягти ближче до народу.

Відео: DOZOR

Знову у Кіровоградгазі Опубліковано Медіапортал DOZOR 28 листопад 2017 р.

У мерії прес-конференцію провів начальник головного управління житлово-комунального господарства міської ради Віктор Кухаренко. Він заявив, що дані «Кіровоградгазу» про борги – неправдиві. За його словами, КП «Теплоенергетик» завинило за розподіл газу не 4,5 млн грн., а 1,74 (і на цю суму є договір про реструктуризацію). Подібна ситуація – і з ДП «Кіровоградтепло».

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз», у свою чергу, зібрав журналістів у прес-клубі. Він зазначив, що «переговорний процес триває».

Поки тривали військові дії в Кропивницькому, мер міста Андрій Райкович разом зі своїм профільним заступником Олександром Мосіним були в Києві. Вони поїхали туди на перемовини з керівництвом НАК «Нафтогаз України» та кабміном. Результати поки невідомі, їх обіцяють оголосити під час апаратної наради в мерії 29 листопада.

Так само невідомо, що наразі зіграло важливішу роль – поїздка керманичів міста до столиці чи тиск громадськості (цілком можливо, обидва фактори), – але постачання газу до котельних почали відновлювати. За розрахунками Олександра Гладкого, на це може піти до двох діб.

Андрій Лисенко, «УЦ».