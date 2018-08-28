Диану ищут все

Сведения о пропавшей вечером в день празднования Дня независимости Дианы Хриненко, 16-летней жительницы села Субботцы Кировоградского района, на момент отправки номера в печать так и не стали более информативными.

Из официального – руководитель пресс-службы управления ГСЧС в области Оксана Мачак сообщила, что 28 августа, в 7 часов, были направлены для продолжения поисков пропавшей девочки поисковая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения, водолазно-спасательная группа и резервный караул в количестве 25 человек, с тремя единицами техники. Интернет-источники сообщают, что ближе к полуночи дня, когда пропала девушка, на ее телефон звонил ее парень, который служит в ВСУ, и услышал звуки борьбы, будто Диана от кого-то отбивалась, после чего связь оборвалась. Подруга Дианы рассказала, что после этого солдат позвонил ей и сообщил, будто бы Диана сказала, что у нее кровь, и попросила позвонить маме…

Одна из соседок вроде бы слышала в это время крики, а когда вышла – на улице никого не было, но какой-то парень проходил мимо с электрическим фонариком. Позже метров за 200 от дома Дианы был обнаружен разбитый телефон девушки, якобы со следами крови. Служебная собака след обнаружила, но возле трассы он оборвался.

Мы созвонились с участником поисков, бывшим сельским головой Субботцев Андреем Боридченко. Вот что он рассказал: «Пошуки тривають в усіх напрямках, відпрацьовуються покинуті будівлі в Суботцях, а також в Богданівні, Казарні, Трепівці. Працюють водолази, кінологи. Сьогодні людей менше, ніж було на вихідних, коли з’їхалося близько півтисячі волонтерів. Зараз пошуки ведуть біля сотні чоловік, переважно з тутешніх. На місці було керівництво області. На жаль, скажу, що координація дій волонтерів була невисокою. Немає єдиного плану пошуків, тому, коли приїхало багато волонтерів, представників ветеранських організацій учасників АТО, їхня робота часто була неефективною, бо люди ходили один за одним. Сили пошуковців таким чином лише розпорошувалися.

На мою думку, коло пошуків потрібно розширювати, адже дівчина зникла біля траси, а неподалік траси знаходиться багато населених пунктів, де теж вистачає покинутих будівель. Можна було б активніше залучати і військовослужбовців з Богданівки. Будинок Діани знаходиться по вулиці Вишневій, яка проходить паралельно трасі. Версії можуть бути різні, але люди думають, що до нареченого вона поїхати не могла. Те, шо пишуть в Інтернеті про телефонну розмову з її хлопцем Славком – кажуть, що так і було. На місці знайшли її телефон і якісь плями крові, а ще – ланцюжок, розірваний ланцюжок, які носять учасники АТО, з іконою Св. Миколая. Але чий він – поки що невідомо».

Есть версия, что возможный злоумышленник увидел девушку на трассе, а потом подстерег ее возле дома, то есть знал ее. Хотя все могло быть и наоборот – девушку могли просто сопровождать. Информация тревожная, случиться могло всякое, но ведь бывали случаи, когда пропавшие находились живыми. Во всяком случае, на это надо надеяться, но продолжать поиски необходимо еще энергичнее.