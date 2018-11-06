20 лет в Аргентине, или Бондаренко из Буэнос-Айреса

Сегодня, завершая цикл публикаций о поездке на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес, понял, что при всей громадной гамме чувств и впечатлений, самые яркие воспоминания оставили встречи с людьми. И речь не только о наших прекрасных олимпийцах и тренерах, очаровательных коллегах-журналистках или легендарных звездах и руководителях украинского спорта. Cамое время вспомнить, как спасали меня в первый день, когда я заблудился в столице Аргентины, волонтеры Хасси и Дави, как помогали мне простые аргентинцы разобраться в хитросплетениях местного метро, как приветствовали меня возгласом «Слава Украине!» при входе в городской парк артисты, развлекающие болельщиков, как учил в кафе его сотрудников говорить: «Дякую» и как в аэропорту Франкфурта немецкий полицейский не стал арестовывать украинского «террориста» по версии канадского путинофила, а с улыбкой разрулил конфликтную ситуацию. Как видите, можно находить общий язык, даже не зная языка, на котором говорят твои собеседники.

Но лучше, конечно, хорошо понимать друг друга, особенно с земляками-кировоградцами, с которыми посчастливилось встретиться и пообщаться в дни юношеской Олимпиады. Большое спасибо коллеге Олегу Кувакину, который перед отъездом попросил передать привет с родины и небольшой презент нашему земляку. Поручение я выполнил, а заодно познакомился и пообщался с бывшим кировоградцем – Игорем Бондаренко, который в 37 лет решил круто изменить свою судьбу и уже 20 лет живет и работает в столице Аргентины:

– До того как настали плохие времена, работал в Кировограде регулировщиком на радиозаводе, потом в кооперативах по ремонту машин, пока не отправился за океан в поисках лучшей жизни. Вы помните, что 20 лет назад в Украине была полная безнадега. Вариант с Аргентиной отыскала жена в Интернете. Там была информация о том, что можно абсолютно легально выехать в Аргентину на год и попробовать устроиться здесь на работу. Это была такая государственная программа, которая, впрочем, предоставляла возможность спокойно легально приехать, но ничего не гарантировала. Так что работу и жилье нужно было искать самостоятельно. Кстати, через год эта программа закрылась и визу уже можно было получить только по специальному приглашению. Так что мы успели, как говорится, вскочить на подножку последнего вагона.

Мы решились продать квартиру, но вначале я приехал один и разведал обстановку. А уже через полгода ко мне присоединились Ирина с двумя пацанами. По прилете в Буэнос-Айрес, где были самые лучшие перспективы относительно поиска работы, я зарегистрировался в специальной миграционной службе и получил легальные документы. Но их каждый год нужно было продлевать. А вот через пять лет уже можно было получить официальный вид на жительство. Испанского языка, понятно, не знал и все постигал самостоятельно здесь на месте через общение. К счастью, ранее сюда приехали два знакомых кировоградских пацана, которые помогли на первых порах. Вместе мы снимали одну комнату, где жили вчетвером с еще одним товарищем. Сейчас даже не вспомню, но у меня, кажется, с собой было чуть меньше тысячи долларов. Правда, курс в 1998-м году аргентинского песо к доллару был один к одному.

В самом начале получилось устроиться по последней кировоградской специальности – красил автомобили. Со временем познакомились с аргентинцами. А тут одна бабушка очень хотела учить украинский и русский язык. Мы вместе с еще одним товарищем встречались с ней вечерами в кафе. Получалось взаимовыгодное такое общение: мы постигали аргентинское наречие испанского, а бабуля повышала свои знания. И вот однажды она сказала, что есть работа садовника на ипподроме. И туда я после собеседования устроился. Здесь стал получать стабильную легальную зарплату, кажется, 500 песо. А то вначале платили по-черному каждый день, в зависимости от выработки и желания хозяина. А за квартиру платили, если мне не изменяет память, 200 песо. В этот период я уже вызвал жену с ребятами. Они ведь знали, что предстоит ехать, и потихонечку осваивали язык по самоучителю. Это для нас, взрослых, изучение языка вызывало проблемы, а дети моментально усваивали все без сложностей.

Я же продолжал искать лучшего заработка и, немного схитрив, устроился в немецкую фирму, которая производила горизонтальное бурение. А хитрость моя заключалась в том, что на ипподроме я сказал, что нужно съездить домой. Это на случай, если с бурением не получится, чтобы было куда вернуться. А в Аргентине очень не любят, если ты от них уходишь на другую работу, считая тебя предателем.

В нашей интернациональной бригаде бурильщиков трудились четыре немца, четыре украинца и американец из Техаса, который руководил процессом. А два шотландских инженера на компьютерной системе проверяли глубину бурения. И тут грянул кризис, а они в Аргентине случаются часто, и начали сокращать персонал. Ведь невыгодно держать людей, когда механизмы не задействованы. Я вернулся в садовники, но и здесь, видимо, поняли, что я схитрил, и через месяц меня уволили.

Через два месяца с трудом устроился в охрану. Тут было очень непросто. Трудиться пришлось в китайских ресторанах в разных районах города. Приходил с утра, потом ехал домой и снова возвращался вечером. Да еще однажды на охраняемый объект ворвалась четверка грабителей с оружием. А нам пистолеты выдавали, но для отпугивания, поскольку они не стреляли. Так вот один из нападавших направил на меня свой пистолет, а я автоматически схватил оружие за ствол и перевел вниз. Похоже, грабитель не ожидал такого поворота, поскольку отскочил к стенке, обозвал меня дураком и потребовал, чтобы я отдал свой пистолет и рацию. Потом он отправил меня в банкетный зал, а они схватили все деньги, что были в кассе, и убежали. Ну а мы вызвали полицию.

Через некоторое время после этого инцидента меня перевели уже в охрану многоквартирного дома – две башни по 13 этажей, на каждом из которых по 3 квартиры. Нас там было три украинца-охранника и еще один – в обслуживающем персонале. Ну это как консьержи, которые еще при необходимости осуществляют косметический ремонт и убирают помещения. Так вот, когда случился новый кризис, а Аргентина живет пятилетними экономическими циклами, когда за подъемом следует падение, один из украинцев, работавших в обслуге, засобирался на родину. А я охранником в этом доме работал уже год, освоился и предложил свою кандидатуру на место соотечественника. Начальник не возражал, да и совет жильцов дал свое согласие. И вот я «зацепился» и работаю на этом месте уже 15 лет. Сейчас, при нынешнем курсе 1 доллар – 38 песо, я зарабатываю 1 тысячу долларов в месяц. Минимальная зарплата здесь, кажется, 550 долларов.

При этом я так и не получил аргентинского гражданства. И все из-за сложностей перевода одной справки, касающейся наличия судимости. Судья, который решал вопрос с моим гражданством, вначале потребовал сделать через консульство запрос в Украину. Когда же через пару месяцев пришел ответ, то он сказал, что два документа противоречат друг другу и попросил еще меня подождать, пока Министерство иностранных дел Аргентины сделает свой запрос коллегам из Украины. Ну я больше и не обращался. Пенсию же здесь от государства можно получать и с постоянным видом на жительство.

Пенсионный возраст тут 65 лет для мужчин и 60 – у женщин. По закону минимальная пенсия начисляется из расчета 82 процента от минимальной зарплаты. Отчисления в пенсионный фонд делаются ежемесячно. Нужно обязательно иметь 30 лет стажа. Но, если трудового стажа не хватает, то из пенсии ты возвращаешь определенную сумму компенсации.

Если говорить о супруге, то она уже полноправная гражданка Аргентины. По специальности Ира товаровед и в Кировограде работала на «Пишмаше». Здесь же поначалу убирала в квартирах три раза в неделю, потом трудилась в кафе и на фабрике вязаной одежды в службе по качеству – аналоге нашего ОТК. Ну а потом, как вы уже догадались, из-за кризиса стали сокращать персонал. И с тех пор Ира занимается домашними делами и детьми.

Младший сын, когда мы переезжали, был первоклашкой, а второй на пять лет старше. Кстати, ребята больше ни разу так и не были в Украине. Так вот у младшего сына вообще не было никаких проблем. Уровень нашего образования выше, чем в Аргентине. И знаний, полученных в Кировограде, вполне хватило, чтобы удивить местных учителей. А язык он выучил быстро. Тем более что здесь как слышится, так и пишется. Старший же язык осваивал чуть дольше, и пришлось, по-нашему, остаться на второй год. Но ничего, потом у него также все было нормально.

Учатся здесь 12 лет в начальной школе, которая называется примария, и средней школе – секундарии. При этом есть государственные и частные платные школы, где уровень обучения выше. Но тогда нам об этом думать не приходилось. Кстати, учатся здесь три семестра от марта до ноября, а знания оцениваются по 10-балльной системе. Сейчас уже младший сын учится в частном университете на менеджера гостиничного бизнеса, где платит за курс 7 тысяч песо в месяц, и подрабатывает. Но здесь в учебе нет обязаловки. Ты можешь учиться в меру своих средств и сдавать необходимые зачеты и экзамены. Старший сын учится на 4-м курсе в частном медицинском университете и живет в нашей старой квартире, которую мы изначально снимали. Ну а сами же мы купили квартиру за 70 тысяч долларов, которые взяли в кредит.

Тут я прерву рассказ Игоря и поделюсь своими впечатлениями о квартире, куда меня любезно пригласили в гости на следующий день после закрытия Олимпиады. Приглашали и ранее, даже борщ по заказу сварили, но выбраться все никак не получалось. А этот визит и знакомство с супругой Игоря – Ириной, а также ее мамой Людмилой Семеновной, стало возможным из-за отмены моего рейса на Рио. Так вот живут мои новые друзья минутах в 15-ти езды автобусом от центра в старом доме на 4-м этаже. Лифта в семиквартирном доме нет, но зато в квартире есть три просторные комнаты, кухня, кладовая и постирочная, как говорят сами Бондаренко. Есть балкон, где Ирина устроила настоящий цветник, и прямо из гостиной выход на просто огромную террасу, где можно при желании партию в теннис или волейбол сыграть. Здесь проходят все семейные торжества. И здесь, по большей части, проводит свое время не имеющая возможности спускаться по крутым ступенькам на улицу Людмила Семеновна. Ее после ухода из жизни мужа Игорь с Ириной уговорили переехать в Аргентину три года назад. Понятно, что пожилой женщине такая перемена далась нелегко. И по своему дому напротив Крытого рынка и подругам, с которыми общалась в Кировограде, она скучает. А еще жалуется, что не хватает ей украинских продуктов, лекарств и украинского колорита. А вот за всеми нашими новостями Людмила Семеновна следит в Интернете, где смотрит украинские телеканалы и переживает за происходящее в родной стране.

Бондаренки все прекрасно знают и понимают. Они даже переругались со многими бывшими украинцами – выходцами с Донбасса и Крыма, которые пропитаны российской пропагандой. Но наших власть имущих Ирина тоже не жалует, считая, что они во многом несут ответственность за происходящее. А своей теперешней жизнью Ира довольна. И с восторгом показывала мне, как обустроил своими руками их жилище Игорь, демонстрировала фото детей, с которыми в этом году впервые отдыхали у океана в Патагонии, а еще восхищалась родным братом, перебравшимся сюда почти сразу вслед за сестрой и создавшим свой строительный бизнес.

С представителями украинской диаспоры, которая называется «Просвіта», супруги Бондаренко не общаются. Как-то не получается. А к памятнику Тарасу Шевченко, который в Буэнос-Айресе находится в районе Палермо, недалеко от посольства США, куда от дома Игоря час езды, мы уже съездить не успели.

Аргентинцев Ирина называет спокойными, рассудительными, не особо заботящимися о своем внешнем виде, но умеющими и любящими отдыхать и жить в свое удовольствие. Работать они, как подметил Игорь, не сильно любят, в основном предпочитают руководить. «Кажется, что им наплевать, что о них скажут или подумают. Они могут ездить на почти разваливающейся машине, ходить в мятой одежде, но радоваться жизни и всем возможностям, которые она открывает. В доме у них должна быть большая плазма, музыкальный центр, простенький ремонт и минимум изысков», - говорит Ирина.

Но при всей своей улыбчивости и добродушности, по словам Игоря, аргентинцы не такие простые, как кажутся, и, если припечет, то не только могут всадить нож в спину, но еще его и провернут. Таких точно в избытке в вижах – бедных кварталах, где жилища из картона, по аналогии с бразильскими фавеллами.

Питаются аргентинцы в основном в кафе и ресторанах, но такого понятия, как первые блюда, у них нет. Едят они иногда традиционный густой испанский суп с клецками пучеро (основные ингредиенты – бараний горох (нут), мясо (говядина, свинина, курятина), хамон (сыровяленый свиной окорок), копчености (свиная грудинка и ребрышки), картофель и различные овощи (морковь, тыква, капуста, стебли сельдерея, репа, кабачки, кукуруза), да и то, когда холодно.

– А на футболе, - говорит Игорь, - здесь реально помешаны многие. Особенно это можно увидеть, когда играется столичное дерби между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», тогда Буэнос-Айрес просто сходит с ума. А про Месси местные поклонники футбола говорят, что он играет в полную силу в своей «Барселоне», а за сборную ничего сделать не может. Поэтому он и не пользуется такой феноменальной до идолопоклонничества популярностью, как Марадона, принесший своей стране титул чемпионов мира. Что касается последнего мирового первенства, то улицы пустели, когда играли аргентинцы, и радость, когда сборная вышла из группы, была просто невероятной: все орали, дудели и даже стреляли. Но, как только аргентинцы вылетели, то чемпионат мира здесь закончился, и к нему практически в одночасье пропал интерес.

Если же говорить об украинцах той первой волны, по словам Ирины, они не пропали и не потерялись, а либо нормально устроились здесь, либо уехали в другие страны. Супруги Бондаренко последний раз были в родном Кировограде в

2015-м, когда забирали маму и проведали отца Игоря, которому переехать в Аргентину не позволяет состояние здоровья. Передавая подарок папе, Игорь с Ириной пожелали всего самого наилучшего землякам-кировоградцам и пригласили посетить Аргентину, которая благодаря их рассказу стала чуточку ближе и понятней.

Автор благодарит за помощь и поддержку настоящих поклонников спорта Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Максима Березкина, Александра Павленко, Сергея Максимова, Руслана Згривца, Тиграна Хачатряна, Алексея Олейника и Юлию Колесникову.