Ще й від служби відлучили

Обвинувальним вироком завершилося кримінальне провадження стосовно жителя Бобринця Миколи Капітоненка, який, працюючи начальником тамтешнього військкомату, попався на неправомірній вигоді.

Згідно з недавнім вироком Бобринецького районного суду, 15 липня 2022 року Микола Петрович, перебуваючи у службовому кабінеті, спокусився 40 тисячами гривень, які запропонував місцевий житель в обмін на допомогу у визнанні його тимчасово непридатним до захисту батьківщини. Відвідувач просив військкома вплинути на лікаря, від якого залежало ухвалення такого висновку.

17 липня того ж року підполковник Капітоненко вручив прохачеві жаданий документ. І про це якимось чином стало відомо військовій прокуратурі. Через кілька днів арештованого Капітоненка доставили в Ленінський райсуд Кропивницького. Там йому стало зле. Викликали «швидку». Медики відвезли Капітоненка в лікарню, де він пробув понад добу. Коли привезли назад, сказав, що визнає себе винним. Суддя Леонід Плохотніченко звільнив його з-під варти, визначивши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У серпні 2022 року Микола Капітоненко уклав угоду з прокурором про те, що готовий понести кару у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень. Інше положення документа: підозрюваний погодився протягом трьох років не обіймати посади, пов’язані з призовом громадян на військову службу.

18 січня 2024 року суддя Бобринецького районного суду Владислав Бондаренко затвердив цю угоду.