Як отримати довідку про розмір пенсії?

Довідку про розмір пенсії можна отримати в паперовій або електронній формі.

Паперова довідка

Щоб отримати паперову формі довідки про розмір пенсії, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру.

Застрахована особа / пенсіонер може отримати довідку при особистому зверненні за умови пред’явлення паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та / або номером паспорта, чи пенсійного посвідчення.

Якщо з астрахована особа / пенсіонер не має змоги особисто звернутися до сервісного центру, довідку про розмір пенсії може отримати представник застрахованої особи чи страхувальника – за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу, страхувальника.

У разі, якщо застрахованою особою / пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена , – паперову форму довідки можуть отримати батьки, опікун, піклувальник (законний представник), представник закладу, який здійснює опіку та піклування , за умови пред’явлення документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника застрахованої особи чи її піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо).

Довідка в електронній формі

Для отримання довідки про розмір пенсії в електронній формі застрахованій особі / пенсіонеру необхідно здійснити вхід на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua), за допомогою кваліфікованого електронного підпису або авторизації засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA) увійти до особистого кабінету, обрати опцію “Запит на отримання електронних документів” та заповнити поля форми запиту. Відповідь на запит надійде у розділ “Мої звернення”.

Інна МАКСИМЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області