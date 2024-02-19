Олександрія: перезавантаження

В Олександрії розпочався новий проєкт «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування», який упроваджує Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України за фінансової підтримки іспанського та швейцарського Червоного Хреста.

Його мета – допомогти людині отримати навички та знання, які вдосконалюватимуть її професійно, щоб в подальшому легше було влаштуватись на роботу. Тобто це можливість отримати перекваліфікацію або покращити знання в існуючій спеціальності.

Долучитися до нього можуть вимушені переселенці, а також місцеві жителі: ветерани війни, люди з інвалідністю або сім’ї, які утримують таких людей, громадяни похилого віку, одинокі матері/батьки, багатодітні родини та інші.

15 лютого відбулася перша інформаційна сесія, яку провели представники Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Надалі, окрім таких сесій, проводитимуть індивідуальні консультації з кандидатами, які готові здобути нові навички, перекваліфікуватися чи розпочати власну справу.

Серед запропонованих професій курси трактористів, водіїв, бухгалтерів із переходу на облікову систему фінансово-бухгалтерської звітності БАС, перукарів, швачок, курси із набуття цифрової грамотності та багато іншого. Перелік обмежений, але він включає професії, які на сьогодні стали популярними та представлені серед вакансій.

Проєкт дає можливість оплатити навчання на обраних курсах.

Також передбачено надання обмеженої кількості міні-грантів з відновлення бізнесу для ВПО та місцевих жителів.

– Перед містом стоїть важлива задача: допомогти ВПО з житлом і створити умови, за яких люди, які приїхали в Олександрію, не залишилися б без роботи. Тому міська рада всіляко сприяє громадським організаціям, міжнародним партнерам, які надають допомогу у перекваліфікації, навчанні та підтримці бізнес-проєктів. Проєкт від обласної організації Червоного Хреста України є першою програмою у цьому році, яка запускає цей процес. Чекаємо на подібні ініціативи від інших наших партнерів, – прокоментувала заступниця міського голови Ірина Чемерис.

За детальною інформацією щодо проєкту звертатися – тел. (099) 172 18 82, пн-пт з 9:00 до 17:00.

Одночасно на сайті Олександрійської міської ради створений інформаційний розділ для вимушених переселенців – https://olexrada.gov.ua/category/info_vpo.

Тут постійно розміщуватимуть публікації та важливі повідомлення, які стосуватимуться питань працевлаштування, навчання, перекваліфікації, тренінгів, оформлення пільг, допомог тощо.