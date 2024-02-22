Хто має право на виплату недоотриманої пільги / субсидії?

Недоотримані кошти житлової субсидії / пільги може отримати інший член домогосподарства.

У зв’язку зі смертю одержувача житлової субсидії суми призначеної, але не виплаченої субсидії / пільги виплачуються одному з членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія. Особа має право звернутися з відповідною заявою протягом трьох місяців після смерті одержувача до органів Пенсійного фонду України.

У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги у грошовій готівковій формі, члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати кошти, не виплачені у зв’язку із смертю пільговика, на підставі письмового звернення одного із членів сім’ї, не пізніше дати закінчення бюджетного періоду.

До заяви про виплату недоотриманої житлової субсидії чи пільги додаються такі документи: копія свідоцтва про смерть отримувача субсидій/пільг; реквізити банківського рахунку заявника.

Важливо! Виплата за спадкуванням сум призначеної, але не виплаченої у зв’язку зі смертю одержувача субсидії або пільги законодавством не передбачена.

Законодавча база

Пункт 3 Положення про Порядок призначення житлових субсидій на житлово-комунальні послуги і придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” та пункт 14-1 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”.

Наталія Копач, начальник управління з питань виплат головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області