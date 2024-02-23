«Дбаємо про наших». Хто допомагає українським біженцям — добірка ініціатив та організацій

З початком повномасштабного вторгнення росії мільйони українців були змушені залишити свою домівку в пошуках безпечного місця. Ми зібрали добірку безоплатних ініціатив та організацій, які допомагають українцям за кордоном із вирішенням різних питань — від пошуку житла до юридичної підтримки.

Ініціатива «Разом для України»

Ініціатива української громади, яка проживає за кордоном, та друзів, які бажають допомогти. Тут надають допомогу з житлом та проживанням, а також збирають інформацію про центри та ресурси підтримки біженців. Також команда надає юридичну підтримку та допомогу із працевлаштуванням. Деталі — за посиланням.

Портал UAhelpinfo

Ресурс зі структурованою інформацією про допомогу тимчасово переміщеним українцям (переважно жінкам, дітям та літнім людям) в Україні та за кордоном. На ньому можна знайти корисні контакти та інформацію щодо працевлаштування, грошову та медичну допомогу, освітні послуги у більшості країнах Європи, де через війну опинилися українські біженці. Веб-сайт ініціативи — за цим посиланням.

Безкоштовна гаряча лінія юридичної допомоги від Гончаренко центру

На гарячу лінію можуть звертатися українці, які через війну опинилися за кордоном та прагнуть владнати юридичні питання вдома. Тут їм надаватимуть первинну та, в окремих випадках, вторинну юридичну допомогу. В окремих тут також допомагатимуть із підготовкою адвокатського запиту, складанням заяви, ініціюванням депутатського звернення.

Гаряча лінія юридичної допомоги для українців за кордоном працює за номером +380508889017 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.

Гаряча лінія для біженців від Представництва ЄС в Україні

Зателефонувавши на гарячу лінію, українці, які рятуються від війни, можуть отримати широкий спектр практичної та корисної інформації та відповіді на питання щодо умов в’їзду та подорожі до ЄС, доступу до прав та можливостей, таких як освіта, робота чи охорона здоров’я.

Зв’язатися з гарячою лінією українською мовою в межах ЄС можна за номером 00 800 6 7 8 9 10 11 (послуга надається безкоштовно), а також з-за меж ЄС за номером +32 22 99 96 96 (застосовуються стандартні міжнародні тарифи).

Благодійний фонд «Право на захист»

Команда фонду займається захистом прав біженців, і працює як з тими, хто залишився в Україні та і тими, хто був змушений її покинути. Тут надають юридичні та соціальні консультації, підтримують розвиток спільнот біженців та адвокатують їхні права. Більше інформації доступно на сайті фонду за цим посиланням.