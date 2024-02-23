Безоплатна допомога юриста військовослужбовцям та ветеранам війни

У військовослужбовців може виникати багато питань, для розв’язання яких потрібна допомога юристів. Таку допомогу можна отримати від системи безоплатної правничої допомоги.

Юристи системи зазначають, що військовослужбовці та ветерани – одна з найбільших категорій громадян, які звертаються по безоплатну правничу допомогу. Минулого року від цієї категорії клієнтів надійшло більш ніж 24 тисячі звернень.

Військовослужбовці можуть звернутися до системи БПД по консультації, роз’яснення, допомогу у складенні документів, крім документів для звернення до суду.

Учасники бойових дій мають право також на безоплатну допомогу зі зверненням до суду — представництво інтересів у суді, складення документів для звернення до суду юристом чи адвокатом.

З якими питаннями звертаються

Питання, з якими звертаються до системи БПД військовослужбовці та ветерани війни, різні, серед них такі: порядок користування своїми правами, оскарження дій чи бездіяльності військової частини, органів влади, оформлення чи перерахунку пенсії, інших соціальних виплат та пільг, розв’язання сімейних питань: аліментів, розлучення, спадщини тощо.

Як допомагає система БПД

Допомогли військовому поїхати за кордон, щоб провести відпустку з родиною

Віктор служить в ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Його дружина й діти виїхали за кордон. Він звернувся до системи БПД, аби дізнатись, чи може поїхати до родини. Там військовому покроково пояснили, які документи йому потрібно зібрати та куди подати, щоб отримати відповідний дозвіл. Виконавши всі рекомендації, чоловік успішно виїхав та нарешті побачився з родиною.

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Плутанина з номером будинку ледь не завадила ветерану отримати пільги

Роман – учасник бойових дій. Через те, що його будинок та сусідній мають абсолютно однакові номери, чоловік не зміг оформити пільги на комунальні послуги. Роман звернувся до бюро правничої допомоги. Юрист бюро з’ясував, що оскільки місцевий виконком відмовився проводити коригування адрес, то питання можна вирішити лише в суді. Тож юрист подав позов до суду щодо визнання такої відмови протиправною. Суд задовольнив позов та зобов’язав виконавчий комітет ради змінити адресу будинку Романа.

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Перевізник відмовив ветерану в пільговому проїзді — стягнули матеріальну та моральну шкоду

Петро хотів скористатися своїм правом на безоплатний проїзд, але коли на автостанції пред’явив своє посвідчення учасника бойових дій, то отримав відмову. По захист своїх прав чоловік звернувся до системи БПД. Щоб оскаржити ці дії, адвокат, що співпрацює з системою БПД, підготував та подав до суду позовну заяву. Суд заяву задовольнив, зокрема прийняв рішення стягнути на користь Петра 290 гривень відшкодування матеріальної шкоди та 1000 гривень моральної шкоди.

Детальніше тут.

Більше історій захисту прав та інтересів ветеранів війни та членів їхніх родин — у збірці: bit.ly/3NPOPJh

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/