На що виділили кошти?

23 лютого під час сесії Олександрійська міська рада внесла зміни до бюджету громади на 2024 рік.

– Сьогодні ми виділяємо кошти для наших захисників. Це майже 2 мільйони гривень на сили оборони. Місцевий бюджет має невеликі можливості через те, що у цьому році більше 100 мільйонів гривень податків з нашого бюджету вже направлені на захист держави. Але, не дивлячись на це системне рішення, ми знаходимо можливості, щоб на кожній сесії закривати найгарячіші питання захисників з нашої громади. Дякую всім олександрійцям, підприємцям, депутатам, тим, хто особисто щодня допомагає нашим бійцям, – зазначив міський голова Сергій Кузьменко.

Рішенням сесії кошти спрямували на вирішення нагальних питань:

– майже 2 000 000 гривень – на підтримку сил оборони;

– 200 000 гривень – на соціальну підтримку учасників бойових дій;

– 4 800 000 гривень – на енергоносії та утримання закладів охорони здоров’я;

– 1 000 000 гривень – на безкоштовний медогляд вихованців спортивних секцій;

– 3 400 000 гривень в тому числі освітньої субвенції спрямували на засоби навчання та обладнання для закладів освіти;

– більше 300 000 гривень – на реконструкцію будівлі для спеціалізованої служби, яка консультуватиме постраждалих від насильства;

– понад 600 000 гривень – на житлово-комунальну сферу.

Державна субвенція 45 000 000 гривень на реалізацію проєктів у рамках програми «Відновлення України» направлена на термомодернізацію будівель ліцею №17 та мультипрофільного ліцею. До речі, це ще одне підтвердження, що закривати ліцей №17 в Олександрії не планувалось і не планується. Про це у відповідь на інформацію, що шириться у соцмережах, повідомив міський голова Сергій Кузьменко.

– Ліцей №17 в Олександрії ніхто не закриває. Попри війну, в цьому закладі разом із Мультипрофільним ліцеєм плануємо провести капітальний ремонт, щоб умови стали ще комфортнішими. У цьому році в ліцеї №17 будуть 10-11 класи. Уся інша інформація – це чутки, відсутність комунікації між педагогічним колективом і батьками, а також політичні емоції, – наголосив очільник громади.

Однак, наразі триває державна реформа в освітній галузі, яка передбачає створення початкової школи (1-4 класи), гімназій (5-9 класи) та ліцеїв (10-12 класи).

– Держава фінансує не вчителя, вона фінансує учня. Заробітна плата виплачується педагогам за рахунок коштів з державного бюджету, які місцева влада лише спрямовує за призначенням, Сергій Кузьменко розповів, що в Олександрійській громаді в цьому році дев’яті класи закінчує 870 дітей, а до першого класу піде лише 570. І ця тенденція зберігається постійно. Тобто відбувається значне зменшення кількості дітей, які ходитимуть до шкіл.

Також не всі батьки і діти після завершення дев’ятих класів обирають навчання у старшій школі, багато хто йде у професійні ліцеї та коледжі.

– Усі зміни відбуваються в рамках державної освітньої реформи. Місто буде забезпечене закладами всіх типів: початковою школою, гімназіями та ліцеями. Проводимо цю реформу так, щоби дітям було комфортно і щоб вчителі надалі мали робоче місце і заробітну плату, – сказав Сергій Кузьменко.

І наостанок – ще одна гарна новина:

– Щойно Олександрія отримала кошти на виплату заробітних плат усім медикам – заборгованість за січень уже закрита, а також виплачений аванс за лютий, – повідомив очільник міста.