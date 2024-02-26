Знам’янка: житло для переселенців

У Знам’янці колишьої будівлю лікарні, яка пустувала деякий час, переобладнали під житло для внутрішньо переміщених осіб, які з 2022 року проживали у дитячих садочках. Цю роботу проведено за ініціативи Знам’янської міської ради в партнерстві з французькою неурядовою міжнародною організацією AKTED та міжнародною організацією «Лікарі без кордонів».

На першому поверсі колишні кабінети переобладнали під 10 кімнат, до проживатимуть літні люди та інваліди, другий поверх вже заселяють багатодітні родини та одинокі переселенці. Взагалі обладнали 17 кімнат. На кожному поверсі є кухня з шафами, електроплитами, холодильниками, мікрохвильовками, їдальня, а також окремі приміщення для прання і сушки речей, душові, вбиральні. Також у приміщення проведений Інтернет. Є і телевізори.

Переоблаштування приміщення – заміна комунікацій, ремонт – коштувало міському бюджету Знам’янки понад два мільйони гривень. Побутову техніку (праски, бойлери, електроплити, холодильники тощо) придбала для закладу міжнародна організація «Лікарі без кордонів», а у спів­праці з Міжнародною організацією з міграції в будівлі замінили покрівлю та переобладнали підвальне приміщення під сучасне бомбосховище.

Проживання в гуртожитку буде безкоштовним, комірне також сплачуватиме міський бюджет. Рішенням сесії Знам’янської міськ­ради це приміщення передано у підпорядкування територіального центру соціальної допомоги. Завдяки цьому розширили штат терцентру – тут буде четверо чергових, комендант і техпрацівник. Приходитимуть соцпрацівники, які допомагатимуть пенсіонерам.

Переселення внутрішньо переміщених осіб дозволить знову використовувати приміщення дитячих садочків за прямим призначенням.