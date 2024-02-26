«Справу Футболіста» розглядає «трійка»

Дізнавшись із сайту «Судова влада України» про початок розгляду справи стосовно Костянтина Волкова, кореспондент «УЦ» здивувався: невже Футболіста, який з 2019 року значиться в розшуку й начебто осів в Ростові, таки піймали?

Довелося звернутися до прес­служби Кіровоградської обласної прокуратури. Там пояснили: судовий розгляд відбуватиметься без участі обвинуваченого Костянтина Волкова, тобто заочно. Без його участі відбулося і досудове слідство. Розслідування велося силами Миколаївської обласної прокуратури – так розпорядився Офіс Генерального прокурора з огляду на ту обставину, що один з потерпілих у справі, Артем Бреус, працює прокурором на Кіровоградщині.

Про Костянтина Волкова на прізвисько Футболіст широко заговорили в Кропивницькому сім років тому, і зовсім не у зв’язку з його давніми спортивними досягненнями чи віце-президентством в місцевій федерації футболу. Приводом для балачок став інцидент, який трапився 21 лютого 2017 року біля Кіровського райсуду у Кропивницькому. Між двома угрупованнями сталася перестрілка, пролилася кров. Поліція затримала трьох учасників сутички і оголосила про розшук Волкова, теж нібито причетного до пригоди. У ЗМІ було опубліковане звернення поліції «до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Волкова Костянтина Володимировича, з проханням повідомити за телефоном 102». Судячи з усього, ніхто не зателефонував. У серпні того ж року Футболіст знайшовся, сам прийшов у Ленінський райсуд, де слідчий суддя постановив взяти його під варту. Але згодом Апеляційний суд Кіровоградської області визволив його, змінивши запобіжний захід на домашній арешт.

Кримінальне переслідування не завадило Волкову позиціонувати себе меценатом і благодійником. У Кропивницькому на бордах появилася реклама Благодійного фонду Костянтина Волкова. У квітні 2019 року він став віце-президентом ФК «Зірка». А восени того ж року правоохоронці знову заходилися шукати Волкова – уже як підозрюваного в залякуванні прокурора. 1 жовтня увечері Волков з компанією начебто вчинив стрілянину у бік домоволодіння прокурора Артема Бреуса, який здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, де фігурує товариш Волкова.

Поки поліція з ніг збивалася, розшукуючи Костянтина Володимировича, він активно світився у Facebook. Розповідав про футбольний клуб «Зірка», про власний благодійний фонд. Погрожував начальнику поліції області Козьякову. Публікував фото з Ростова, де, як ми зрозуміли, і переховувався.

У березні 2022 року СБУ поширила інформацію про знешкодження угруповання, яким керував Футболіст. Повідомлялося, що раніше він утік від слідства до Ростова, де його завербувала фсб. Виконуючи її завдання, він начебто закликав кропивницьких спільників сприяти російським диверсантам, обіцяв повернутися, налагодити співпрацю з окупантами й захистити кожного їхнього прихильника. За інформацією СБУ, тутешні спільники Футболіста, відгукнувшись на його заклики, почали «роз’яснювальну роботу» серед місцевих підприємців.

Улітку 2023 року у Єдиному державному реєстрі судових рішень появилася ухвала Ленінського райсуду за 22 червня, про яку з великою ймовірністю можна сказати, що вона стосується Костянтина Волкова (прізвища персонажів документів, опублікованих у реєстрі, для пересічних громадян не називаються).

Ось як у документі описано злочинну діяльність фігуранта: «маючи добре розвинуту фізичну силу, амбіції та будучи розчарованим у їх нереалізації у спортивній кар’єрі професійного футболіста на початку 2010 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, виявив схильність до протиправної діяльності, яка приносить матеріальне збагачення. З цією метою підозрюваний, спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності, пов’язаної із незаконним вчиненням насильницьких злочинів майнової спрямованості, на початку 2015 року став на шлях реалізації своїх злочинних намірів».

Розповідається, як 2019 року фігурант вимагав від кропивничанина, який займається гральним бізнесом, 10 тисяч гривень щомісяця. Вимогу обгрунтував тим, що одноосібно контролює в місті такий бізнес. Погрожував підприємцеві побиттям. Той погодився. Із серпня 2019 року по лютий 2022-го він переказав родичці вимагача 240 тисяч гривень.

Суд задовольнив прокурорське клопотання про дозвіл затримати підозрюваного. Як зазначається у документі, це дасть змогу доставити його до суду і обрати запобіжний захід. Щоправда, і прокурор у своєму клопотанні зауважив, що підо­зрюваний «перебуває за межами країни, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду».

І от нещодавно на сайті «Судова влада України» появилася інформація про розгляд у Ленінському районному суді Кропивницького іншої справи за обвинуваченням Костянтина Володимировича Волкова. Серед потерпілих вказано Артема Бреуса. У суд ці матеріали передано 2 лютого нинішнього року. 6 лютого відбулося підготовче засідання, на якому вирішено розглядати справу колегіально, трьома суддями. Згідно з ухвалою, Волкову інкримінують хуліганство, посягання на життя працівника правоохоронного органу та втручання в його діяльність. Наступне засідання відбудеться 22 березня.