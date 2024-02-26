«Пліч-о-пліч», або Проєкт, який об’єднує

Шкільні змагання «Пліч-о-пліч» буквально увірвалися в наше важке сучасне життя. Я, чесно кажучи, був здивований, коли побачив, що ці старти на Кіровоградщині презентував особисто начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Адже зараз керівнику області, здавалося б, зовсім не до спорту. Але, з іншого боку, навіщо ми тоді воюємо, якщо в Україні не буде спорту, культури тощо? А великий спорт починається з маленького, із перших кроків на шкільних змаганнях. І потрібно подякувати тим радникам, які запропонували президенту України Володимиру Зеленському виступити ініціатором шкільних спортивних баталій.

«Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» – це змагання серед учнів України, які проходять під гаслом «Разом переможемо». Із грудня 2023 року до червня 2024-го запланували провести п’ять етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. На шкільному рівні вже визначили переможців, які продовжили боротьбу в територіальних громадах. Цей етап триватиме до 30 березня. І наразі визначаються найкращі, що отримають право змагатися за можливість представляти Кіровоградщину на всеукраїнському рівні. В обласному відборі зійдуться переможці в кожному виді спорту з чотирьох районів Кіровоградщини. Стосовно вибору видів спорту в мене особисто є певні здивування. Якщо футзал, баскетбол та волейбол є популярними та масовими, то спортивне орієнтування та особливо чирлідинг, як на мене, – це певна екзотика, особливо в сільській місцевості. Але добре, що немає тотального примусу брати участь в усіх видах. Тож кожні можуть вибирати собі змагання до душі. Чим важливі для закладів освіти такі змагання й наскільки вони є у нас привабливими, ми попросили відповісти керівницю департаменту освіти й науки Кіровоградської ОВА Ельзу Лещенко:

– Для нас головна мотивація – залучити до цих змагань якомога більше учнів наших шкіл, навіть малокомплектних. В Кіровоградській області 434 школи, з яких 263 – юридичні особи, а решта – філії. Безумовно, було б чудово, якби школярі змагалися в усіх видах програми. Але ми прекрасно розуміємо можливості й виходимо з того, що маємо. Тому якщо десь немає змоги виставити команду з чирлідингу чи не вистачає учасників для жіночого волейболу чи баскетболу, то ми з розумінням ставимося до ситуації. Тут, знаєте, у нас дійсно олімпійський принцип, коли головне – спробувати свої сили, тобто взяти участь. Ви ж знаєте, що освіта останні два роки переживала певні складнощі. Спочатку пандемія, а потім війна та загроза повітряних тривог змусили переводити навчання в онлайн-формат. Але фізичну культуру в онлайн-режимі пропагувати та викладати важко. Ти ж не маєш можливості спостерігати, як дитина виконує твої завдання, як виконує фізичні вправи. Батькам також особливо не до цього. І ось ці змагання змушують напрягтися й показати себе наших вчителів фізичної культури. Ми піднімаємо їх рейтинг і показуємо, що вони неймовірно важливі в плані виховання та мотивації наших учнів. Дійсно потрібно зібратися, згуртувати дітей, налаштувати їх на боротьбу. Але тут основне – що діти рухаються, мають фізичне навантаження та отримують задоволення. І тут вже відсторонитися й списати на якісь складнощі не вийде. Адже в нас є чіткий план дій, положення, затверджене головою ОВА, і є відповідальні в усіх 49 територіальних громадах. Ми бачили звіти про внутрішньошкільні змагання, які були дійсно цікавими та емоційними. На кінець січня ми були на четвертому місці в Україні по залученню дітей до цих змагань. Зазначу, що в нас у Кіровоградській області всього 95 тисяч учнів 1-11 класів. А змагаються переважно учні 4-10 класів. Дівчатка 4-6 класів – це чирлідинг. З 6 до 10 класу – це інші види спорту. На другий етап вийшли 1803 команди з 286 шкіл. А це 20600 учнів в різних видах спорту. Тож, як бачите, ми залучили доволі велику кількість дітей.

Зараз же часто-густо в Фейсбуці, на спеціальних сторінках в Інстаграм та Телеграм ми спостерігаємо, які ж масові й конкурентні старти відбуваються у наших районах. Добре, що в цьому зацікавлені й місцеві керівники, які підтримують своїх юних спортсменів. Є у змагань свої амбасадори, зокрема наш найтитулованіший атлет минулого – срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу з велоспорту на треку Олександр Симоненко, керівники федерацій з видів спорту, і ті спортивні легенди, які долучаються та мотивують дітей. Зокрема на урочистому відкритті змагань, які одночасно стартували по всій Україні 5 лютого, у кропивницькому ліцеї «Науковий» були присутні голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний, легендарний голкіпер кіровоградської «Зірки» Валерій Музичук, найкращий бомбардир нашої команди усіх часів та людина, які зіграла найбільше за усіх матчів у складі «Зірки», Валерій Самофалов і паралімпійський чемпіон Євген Зінов’єв. Тим самим ми нагадуємо дітям про видатних особистостей, які творили спортивну історію нашої області. І це також дуже важливо.

А ще ми покращуємо ментальне самопочуття дітей, укріпляємо їхнє психічне здоров’я й додаємо позитивних емоцій. Це в нинішніх умовах надзвичайно важливо. Ну й патріотизм, коли ти за свою команду, за свою школу, за свій регіон, за свою область, за Україну, також формується.

І хоча ми кажемо, що головне – участь, але, звісно, кожен бажає перемогти. І ми не виняток. Тож віримо, що наші найкращі команди зможуть не просто гідно представити Кіровоградщину, але й замахнутися на перемогу в своїх видах.

Доволі значну роль в організації та проведенні змагань «Пліч-о-пліч» відіграє обласне управління фізичного виховання та спорту Міністерства освіти й науки України. Про це ми поговорили з керівником управління Олександром Шевченком:

– Зазначу, що ми щорічно проводимо обласну гімназіаду серед учнів шкіл в 15 видах спорту. Її переможці змагаються на Все­українській гімназіаді. І ці змагання в нас наразі тривають. Деякі види в нас співпадають зі стартами «Пліч-о-пліч», і ми їх об’єднали. Гарно, що ці змагання мають державне сприяння й до них серйозне ставлення. Поки що на фінансуванні це не позначилося й усе проводиться за кошти місцевих бюджетів. Але маємо надію, що в подальшому з’явиться можливість державного фінансування цього проєкту.

Та позитив у тому, що є масштабне представництво. Ми можемо реально подивитися та оцінити рівень розвитку учнівського спорту в трьох найбільш популярних ігрових видах. І мотивація до розвитку спортивного орієнтування та особливо чирлідингу серед дівчат зросте. Покращиться й наша взаємодія з обласними федераціями з цих видів спорту. Вони активно допомагають нам у проведенні змагань. В районах і територіальних громадах також почалося певне спортивне піднесення. Адже нарешті про вчителів фізичної культури згадали й звернули на них увагу. Вони мають чудову нагоду показати себе та своїх вихованців. Те, що формуються збірні шкіл, більш об’єднує дітей, і вони прагнуть бути разом. Це дуже важливо для територіальних громад, для маленьких шкіл, про які не забули. Наша мета – збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі й ведуть здоровий спосіб життя.

З позитивом сприйняв ідею турніру з футзалу «Пліч-о-пліч» і голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний:

– Я із задоволенням погодився бути амбасадором цього цікавого проєкту. Для нашої обласної асоціації проведення таких змагань між школярами – великий позитив. Ми й до цього проводили «Шкільну футзальну лігу». Це був всеукраїнський турнір, на який з 2016 року виділялися кошти національною асоціацією. До речі, команда зі Світловодська була срібним призером першого турніру. З 2019 року фінансування з Києва припинилося. Але ми продовжували визначати своїх кращих на обласному рівні. Так сталося, що в минулому році ми були єдиною в Україні обласною асоціацією, яка все ж проводила футзальні змагання серед школярів. Тому досвід у цьому плані маємо чималий. Але раніше це все базувалося на бажанні та ентузіазмі вчителів і тренерів. Місцеві органи освіти, та й влада не звертали уваги на ці змагання. Тепер же ситуація змінилася. Вони не зможуть відмахнутися й списати все на зайнятість та проблеми. У підсумку школярі на всіх рівнях змагаються із великим задоволенням. І добре, що команди обласних центрів змагаються окремо. Адже сільські діти не можуть з ними конкурувати. А діткам 2012-13 років народження, а саме в цій віковій групі проводиться футзальний турнір, зараз, під час війни, дуже важливо грати й відволікатися від жахів сучасного життя. І кошти на призи та заохочення учасників знайдуться. Якщо цей турнір стане традиційним, це дасть великий поштовх розвитку шкільного спорту й футзалу зокрема.

Голови Кіровоградських обласних федерацій баскетболу Микола Аношкін та волейболу Дмитро Янчук погодилися з тим, що ці змагання сприятимуть ще більшій популяризації видів спорту серед дітей. Є сподівання, що після шкільних баталій юні спортсмени підуть до спортивних секцій і будуть займатися більш наполегливо. Завдання федерацій – допомагати в проведенні турнірів «Пліч-о-пліч», забезпечувати якісне суддівство та фахову підтримку.

Чирлідинг – типово американський вид спорту, принесений заокеанською спортивною хвилею до європейських берегів, – вже добрий десяток років вважається не просто розвагою, що несе певне естетичне навантаження, але й серйозним видом спорту, який має реальні шанси вже в найближчі роки бути включеним до програми Олімпійських ігор. Як розповіла нам виконувач обов’язків голови обласної федерації Юлія Сідельник, чирлідинг поєднує в собі характерні риси художньої та спортивної гімнастики, акробатики та різних танцювальних напрямів, таких, як джаз, фанк, хіп-хоп та інші. Його не треба плутати з групами підтримки спортивних команд. Тут є свої вимоги та свої правила. Це вид спорту, який здатен запалити серця сучасних дітей. Вони дуже примхливі й дуже вибагливі. І просто сидіти тягнути носочки й розтягуватися на шпагатах без розуміння, для чого їм це потрібно, вони не будуть. Це працювало раніше, а сучасних дітей необхідно запалити й вмотивувати. Коли діточки бачать яскраві костюми, неймовірні помпони, класний бант і чують запальну музику, під яку можна вільно рухатися в своє задоволення, вони кидають планшети й телефони, перестають сутулитися й біжать на тренування. Це вид спорту, який йде в ногу з сучасними дітьми. І хоча в Кіровоградській області про чирлідинг знають не так багато, і він розвивається лише півтори роки, але в нас вже є успіхи на всеукраїнській арені. Змагання «Пліч-о-пліч» допоможуть дізнатися про чирлідинг більше. Для вчителів фізичної культури обласна федерація організовує методичний онлайн-семінар по правилах, підготовці груп та інших нюансах. Обласна федерація забезпечує змагання суддями й слідкує за дотриманням правил. Звісно, ми хочемо підготувати таку команду, яка б не виглядала початківцями. І є сподівання, що в червні, на фінальній стадії представники Кіровоградської області будуть виглядати гідно. А наразі, у лютому, найкращих у територіальних громадах виявляли 48 команд із 6 громад.

Про спортивне орієнтування ми поговорили з амбасадором проєкту «Пліч-о-пліч», людиною, яка давно й продуктивно розвиває туризм та його спортивні напрямки на Кіровоградщині, Андрієм Лісотою.

– Я із радістю сприйняв включення спортивного орієнтування до переліку видів цих масових шкільних змагань. Спортивне орієнтування – це завжди щось нове, цікаве та захоплююче. Тут не встановлюються рекорди, бути кращим можна лише тут і зараз. Це вид спорту, у якому гармонічно поєднуються фізичні, розумові та психологічні якості атлета. Якщо в легкоатлетів є коло у 200 м в манежі чи 400 м на стадіоні з чітко визначеним місцем старту, фінішу та маршрутом або ж кросова траса чи траса по шосе з чітким маркуванням, то орієнтувальник сам обирає свій шлях. На старті атлет отримує карту, де у спеціальних знаках відображена місцевість, місце старту, контрольні пункти (на яких у визначеному порядку він має відмітитися) і фініш. Хто пройде всю дистанцію та зробить це швидше за інших, той і переміг. Для навігації орієнтувальник має карту та компас. Оскільки щоразу місцевість проведення змагань може кардинально відрізнятися, то при плануванні орієнтуються не на довжину дистанції, а на час її подолання. Проводяться як індивідуальні змагання, де кожен стартує окремо, так і естафети із загальним стартом.

Спортивне орієнтування – дійсно вид цікавий, і займатися їм можна незалежно від віку. На презентаційному заході в Центральноукраїнському національному технічному університеті, де змагання проводилися в приміщенні, було багато охочих спробувати свої сили. Тут змагалися як школярі зі студентами, так і люди поважного віку. Колись спортивне орієнтування було дуже популярним, і секції працювали в учбових закладах. Зараз же є чудова можливість знову привернути увагу до нашого виду спорту. Його необхідність зросла в цей важкий час, коли своєчасне та правильне орієнтування на місцевості, уміння читати карти часом може врятувати життя. Ми разом із колегами з обласного центру туризму та екскурсій проводимо методичну роботу з вчителями, роз’яснюємо важливі деталі й допомагаємо в організації районних етапів змагань. Зрозуміло, що такої масової участі, як у футзалі, баскетболі чи волейболі, ми не очікуємо. Але робимо все від нас залежне для того, щоб і спортивне орієнтування стало цікавим, привабливим і доступним. І в обласному фіналі потрібно обрати таку команду, яка б гарно виступила на всеукраїнському рівні. Тож, залишається побажати всім учасникам змагань «Пліч-о-пліч» досягти поставлених цілей, отримати тільки позитивні емоції та задоволення від змагань. Зараз це дуже важливо й потрібно.

22 лютого 2024 року на засіданні організаційного комітету обласних змагань “Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги” затверджено спортивний талісман Кіровоградщини. Ним став степовий орел в традиційних кольорах області – офіційний символ Кіровоградщини, який вважається уособленням мужності та великодушності, проникливості та справедливості, сили і влади. Спортивний талісман буде презентовано на обласних та всеукраїнських етапах змагань “Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги”.

Ігор Сергієнко, спеціально для «УЦ».