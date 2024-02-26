Над чим працюєш, Майстре?

Продовжуємо рубрику, в якій наші земляки, представники різних кіл творчої інтелігенції, розповідають, над чим вони нині працюють, які мають плани, про що мріють. Сьогодні на запитання відповідають…

Викладачка музично-теоретичних дисциплін Кропивницького музичного фахового коледжу, кандидатка мистецтвознавства Марина Долгіх:

– За останні півроку написала багато музики: два мюзикли – дорослий і дитячий, хорове дійство для мішаного хору без супроводу (готуємо прем’єру у травні), два твори для камерного оркестру, мініатюри. А зараз пишу вокальний триптих для мецо-сопрано і фортепіано на вірші Тараса Шевченка.

Мрію, щоб війна закінчилася перемогою України.

Член НСПУ, кандидат економічних наук Борис Ревчун:

– Через пануючий нині дискурс кліпового мислення й сприйняття інформаційного цунамі, не можу не враховувати цей феномен і заставляти себе писати щось великоформатне – повісті, романи, навіть великі оповідання. Так, охочі читати щось епічне ще знайдуться, але їх залишилось дуже мало, та й у мене часу в запасі залишилось мало… Тому витрачати роки на написання, наприклад, роману для дуже обмеженої кількості читачів (яких на момент виходу в світ моєї «цеглини» ще поменшає) мені щось не хочеться. Тому останнім часом я зосередився на короткій формі – афоризмах, віршиках (гумористичних, сатиричних, ліричних, філософських).

У постмодерністській повісті Венедикта Єрофеєва «Москва – Пєтушки» є знакова фраза, яка стала справжнім мемом: «И немедленно выпил…». Я це до того, що, придумавши певну фразу, одно- дво- -чотиривірш чи якусь іншу мініатюру, я «немедленно» викладаю її у Фейсбуці. Згодом – а буває й миттєво – я отримую відповідний фідбек у формі коментаря, «лайка» чи «сердечка», що тішить моє серце й надихає на створення нових міні-текстів. І це робить моє життя цікавішим і змістовнішим.

А мрію, як і більшість, переважно про переможний мир і якомога швидше відновлення нормального повоєнного життя.

Музикант і композитор Дмитро Дорош:

– Нині (як учасник ансамблю «Елисавет-Ретро») готуюся до сольного концерту однієї з наших вокалісток – Світлани Пляки. Це буде цікава, різноманітна програма з двох відділень. Концерт пройде в залі обласної філармонії. У перервах між репетиціями іноді виїжджаємо з концертами по області.

Не припиняю займатися і власною творчістю. Останнім часом працюю над матеріалом для проєекту «Номад», в якому окрім мене беруть участь відомі музиканти нашого міста. За останній час ми записали 6 пісень у рамках проєкту «Номад». Так, саме пісень, оскільки мене більше знають і пам’ятають як автора і виконавця інструментальної музики. Цього разу, окрім інструментальної групи, буде присутнім вокал. У перспективі хочемо записати ще дві пісні, оформити усе це і презентувати у вигляді альбому.

Паралельно готую програму з талановитою поетесою Надією Гармазій. Для мене це ново і незвично, свого роду експеримент, тому я з цікавістю відгукнувся на пропозицію про співпрацю. Мені подобаються вірші Надії, і мені дивно спостерігати, як моя музика доповнює і підкреслює красу слова, зливаючись з ним в одно ціле, створюючи нову, ще чарівнішу форму мистецтва. До речі, ми скоро плануємо провести наш поетичномузичний перфоманс.

Про що мрію? Думаю, що головна мрія в усіх зараз одна: скоріше б закінчилася війна.

Артист-ляльковод КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок», заслужений артист України Геннадій Стогодюк:

– Максимально докладаю зусиль до тих назв репертуару, який допомагає театру не втрачати свого основного глядача – дітей! Відпрацьовую безліч ролей у цих виставах, сподіваючись на те, що роблю це кваліфіковано та професійно. За останній час отримав новий статус – «Пенсіонер». Намагаюсь звикати до цього і продовжую працювати в якості артиста-ляльковода. У планах цікаві ролі. Особливо для мене це важливо тим, що це ролі з ляльками, до яких я вже «приріс», бо покликання та кредо мало коли змінюються у людей послідовних, яким я себе вважаю.

Також за останній час я встиг багато чого зробити в якості спеціаліста-бутафора, адже маю певні здібності, які протягом років розвивав паралельно з акторською діяльністю. До речі, це допомагає кожному актору не стояти на місці, а відкривати в собі якості, що не обмежуються функціональними обов’язками.

Працюю над собою. А саме: спілкуюся з розумними людьми, слухаю багато музики, дивлюся якісне кіно.

Мрію про переможний мир у рідній прекрасній Україні. Вірю в це так, що мрії вже перетворились на стійке та впевнене знання того, що саме так і буде!

Анатолій Кімнатний, член НСХУ, завіду­вач відділом Кіровоградського обласного художнього музею – картинної галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна»:

– За останній 2023 рік дивним чином творчі плани та завдання офіційної музейної роботи співпали. У відділі музею – картинній галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» було започатковане і нині постійно відбувається проведення майстер-класів з малювання натюрмортів. Для постановок я використовую свої творчі ідеї. Таким чином цей процес стає цікавим не тільки учасникам майстер-класів, а й мені як автору.

В планах – раз на тиждень проводити студії з малювання портретів. І ще ми з колегами по галереї долучились до флешмобу щодо пошуку слів-паразитів у виступах колег. Це виявилось досить цікавим заняттям.

Одним із своїх досягнень за останній час вважаю макет буклету до виставки Ігоря Смичека. Хоча я виконував в основному технічну роботу, співпраця з таким професіоналом, як Ігор Володимирович, – це неабиякий досвід.

Мрія, як би банально це не звучало, – закінчення війни. Як і всім українцям, мені хочеться миру. Хочеться, щоб люди не гинули. Хочеться, щоб рідні та близькі були здорові. Хочеться, щоб творчі плани, яких не зважаючи на війну, досить багато, здійснилися.