Аграрії: спілкування у новому форматі

Весна, початок польових робіт, сільгоспвиробникам не до нарад. А питань, які потребують негайного вирішення, багато. Кіровоградщина запровадила новий формат спілкування – інформаційна сесія. Перша мала назву «Аграрний сектор в умовах воєнного стану. Можливості і виклики».

Оскільки Кіровоградщина є одним з головних аграрних регіонів України, наступного після сесії дня до нас завітав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Перебував у Голованівському районі. Про дві аграрні події «УЦ» розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА Валерія Фурманова.

За її словами, інформаційна сесія відрізняється від звичної наради тим, що не було доповідей. Був майданчик для спілкування у форматі «запитання – відповідь». Паралельно працювали локації, де можна було поставити індивідуальне запитання на певну тему.

– Найпоширеніші запитання стосувалися фінансової підтримки галузі з боку держави, ціни на сільськогосподарську продукцію і бронювання працівників сільського господарства, – зазначила Валерія Фурманова.

Аграрії отримали вичерпні відповіді. Зокрема, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, який спілкувався в режимі онлайн, сказав:

– У 2024 році уряд ініціював низку програм з підтримки аграрного сектору. Це дуже актуально для Кіровоградщини, де сильно розвинуто сільгосппідриємництво та фермерство, а також виробництво агротехніки. Цього року вже 330 підприємців області отримали 700 мільйонів гривень кредитів на розвиток господарств. З них 370 мільйонів – за програмою «Доступні кредити 5-7-9».

На запитання стосовно бронювання працівників аграрних підприємств відповіли представники обласного ТЦК та комісії з бронювання ОВА. Вони запевнили, що бронювання залишиться, адже земля не чекатиме.

– Формат інформаційної сесії зручний і корисний, – відзначила директорка департаменту. – Має позитивні наслідки, тому що живі зустрічі, обмін досвідом аграріями завжди цінувалися. І це для нашої області традиційно з давніх часів.

До речі, начальники районних військових адміністрацій, які були присутні на заході, схвально відгукнулися стосовно формату інформаційної сесії й зажадали проводити подібне в громадах. І ще одне: перебіг сесії можна подивитися в Ютубі.

Про міністра. Микола Сольський з одноденним робочим візитом перебував в західному регіоні області разом з народним депутатом Юрієм Кузбитом. Саме нардеп ініціював приїзд міністра, адже аграрії до нього зверталися з багаточисельними запитаннями.

Відвідали сільгосппідприємства, побували в «Агроресурсі», який є дистриб’ютором сільгосптехніки. Міністр повідомив, що поновлюється програма відшкодування вартості придбаної техніки вітчизняного виробництва.

Підсумки підводили в приміщенні районної військової адміністрації. Микола Сольський також обійшовся без доповіді, був готовий до спілкування, відразу запропонував ставити питання.

Питання є й будуть, адже життя триває, люди працюють. Департамент агропромислового розвитку ОВА їх збирає, узагальнює, готує відповіді. Валерія Фурманова резюмувала заходи з участю сільгоспвиробників:

– Звичайно, аграрії хвилюються за майбутнє, непокояться через події на фронті. Але в них є плани і надія. Ми це бачимо по пожвавленню в настрої, по тому, як готуються до посівної. Впевненості додало спілкування з керівництвом профільного міністерства. Очевидно, що уряд працює, вирішує нагальні для аграріїв питання, одне з яких – ситуація на польському кордоні. Міністр на цифрах пояснив, що емоції поляків не впливають на нашу галузь, експорт продовольства у лютому сягнув свого рекорду.

Всі добре знають, що коли наші аграрії щось планують – обов’язково виконують. Їхні плани на цей рік вселяють надію.