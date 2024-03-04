Програв і не здивувався

Сергій Шульга, який позивається до Кіровоградської обласної ради через звільнення з посади голови, програв справу в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 25 квітня 2023 року на позачерговій сесії обласної ради Сергія Шульгу звільнено з посади голови – за це проголосувала більшість депутатів. Тоді ж головою обрано Юрія Дрозда. Сергій Шульга поскаржився в Кіровоградський окружний адміністративний суд. 20 листопада той ухвалив рішення, яким поновив Шульгу на посаді. Згідно з трудовим законодавством, поновлення мало відбутися негайно. Але з цим виникли ще й які проблеми.

В апараті обласної ради дійшли висновку, що питання про поновлення Шульги мають розглянути депутати на пленарному засіданні. Юрій Дрозд кілька разів запрошував колег на засідання з цим питанням у порядку денному, але кворуму так і не набиралося. Хоча, на думку Сергія Шульги, ця морока й не потрібна. Мовляв, Юрій Дрозд має всього-навсього подати заяву про складення повноважень голови на підставі судового рішення і звільнити кабінет.

Шульга поскаржився на Дрозда у державну виконавчу службу. ДВС навіть відкрила провадження за заявою Сергія Павловича. Апарат обласної ради теж звернувся до державної виконавчої служби – щоб роз’яснила, в який іще спосіб можна виконати рішення суду, якщо депутати не хочуть розглядати це питання на сесії. Також апарат від імені обл­ради подав апеляцію в Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі, попросивши його скасувати рішення Кіровоградського окружного. 27 лютого дніпровські судді нарешті здійснили ревізію у справі.

Рішення апеляційної інстанції ще не опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Але відомо, що воно – не на користь Сергія Шульги. Розчарування дніпровськими суддями Сергій Павлович висловив у Facebook, написавши, що розібралися вони у справі за пів години: «Просто блискавична робота! Заради рішення навіть знехтували тривогою)) Сказати, що я здивований, – ні! Бо ще задовго до сьогоднішнього дня знав, що на справедливий розгляд у Дніпрі розраховувати немає сенсу. Але історія показує, що ляльководи не вічні. Вдячний суддям першої інстанції за сміливість. Далі буде касація».

Наприкінці минулого тижня у телефонній розмові з кореспондентом «УЦ» Сергій Шульга сказав, що був присутнім при оголошенні у Дніпрі резолютивної частини судового рішення стосовно нього. За словами Сергія Павловича, там ідеться про скасування рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду і відмовлення йому, Шульзі, у позові до обласної ради. Тобто про направлення справи на новий судовий розгляд не йдеться. Але повного, з обгрунтуванням, тексту рішення Сергій Павлович ще не бачив, сподівається отримати його найближчими днями. Звісно, він знає, що рішення апеляційної інстанції одразу ж набрало законної сили, і подання ним касації не зупиняє його дії.

Касаційна інстанція в адміністративному судочинстві – Верховний Суд. Ще є Європейський суд з прав людини у Страсбурзі і небесний.