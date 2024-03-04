Не менше 7600 фіктивних землевласників?

Понад п’ятдесят тисяч українців значиться в розшуку, їхні знімки опубліковано на сайті МВС. Нещодавно така слава спіткала й кропивницького підприємця Сергія Тарасова. Нам пропонується зателефонувати за таким-то номером і повідомити про місце перебування Тарасова – якщо, звісно, воно нам відоме.

Тепер будемо придивлятися у маршрутках, на ринках і в чергах у соцзабез, чи не стоїть поперед нас Сергій Дмитрович Тарасов, засновник агрохолдингу I&U Group, почесний консул Литовської Республіки у Кропивницькому, регіональний координатор громадської організації «Сила права», кандидат економічних наук, філантроп і меценат, у далекому минулому – ресторанний музикант, а в недалекому – спонсор партії «Слуга народу», від якої і пройшов до парламенту його син Олег Тарасов.

Сергія Тарасова підозрюють у шахрайствах в особливо великих розмірах, привласненнях і розтратах майна, зловживаннях службовим становищем, легалізації незаконно здобутого майна, незаконному збуті і зберіганні зброї. Правоохоронці не розкривають подробиць, проте кожен бажаючий може з ними ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В ухвалі Київського апеляційного суду за 14 грудня 2023 року йдеться: «Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області діє організована група осіб, до якої входять посадові особи ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, приватний нотаріус Кропивницького державного нотаріального округу, помічник приватного нотаріуса, інженер-землевпорядник та інші особи, які налагодили протиправний механізм отримання та видачі земельних ділянок громадянам України на території Кіровоградської області без їх відома та участі».

Згідно з матеріалами слідства, на які є посилання в судовій ухвалі, протягом 2015 – 2021 років представники I&U Group отримали «від імені підставних осіб не менше 7600 довіреностей на право безоплатного отримання та подальшого продажу земельних ділянок з цільовим призначення для ведення особистого селянського господарства», при цьому «вчинялось масове підроблення посвідчень учасників бойових дій (АТО)». Далі в ухвалі ідеться: «Після виділення зазначених земельних ділянок у власність підставним особам, з метою легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, здійснювалось їх переоформлення у власність ОСОБА_8 або підконтрольним йому фізичним та юридичним особам, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу, до якого залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , якою в тому числі здійснювалось втручання в діяльність інформаційних систем та вчинялись нотаріальні дії під час перебування останньої за кордоном».

Неважко здогадатися, кого в документі позначено як ОСОБА 8. Ну а прізвище нотарки, можливо, стане відоме згодом.

Лиходійства, які інкримінуються Сергію Тарасову, ніяк не узгоджуються з принципами, які він висловлює публічно. Зокрема, в інтерв’ю виданню Latifundist.com (2020 року, з нагоди запуску компанією I&U Group біогазового заводу) Сергій Дмитрович зауважив, що хоче жити в країні, де підприємці не залежатимуть від чиновників і силовиків і навіть не знатимуть їхніх прізвищ.

Віктор Іваненко, «УЦ».