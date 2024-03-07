Страхові виплати теж проіндексовано!

З 1 березня 2024 року проіндексовано не тільки пенсії, а й страхові виплати. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 року № 185 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році” визначено, що у 2024 році перерахунок щомісячних страхових виплат теж проводиться із застосуванням коефіцієнта 1,0796.

Індексація щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, проводиться в межах максимального розміру, визначеного Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (на 01.03.2024 – 28 400,00 грн (7 100 грн х 4)). Тобто після проведення індексації розмір страхової виплати не повинен перевищувати 28 400,00 грн.

Нагадуємо, що розмір збільшення в результаті перерахунку страхової виплати не може перевищувати 1 500 грн.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області