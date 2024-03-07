Ветерани та їхні родини можуть отримати 1,5 млн грн гривень на відкриття

та розвиток бізнесу

*Ветерани та їхні родини можуть отримати 1,5 млн грн гривень на

відкриття та розвиток бізнесу*

6 березня Український ветеранський фонд Мінветеранів починає відбір

заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу “Варто почати

власну справу”.

За умовами конкурсу, на започаткування чи розвиток власної справи можна

отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть:

* ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени

сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які

зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

* дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні

особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію

ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та

відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

* юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання

фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей

загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих

(померлих) захисників і захисниць України.

Приймання заявок триватиме з *6 до 19 березня 2024 року. *

Більше про умови та покрокову інструкцію — на сайті Українського

ветеранського фонду:

https://veteranfund.com.ua/con tests/varto-pochaty-vlasnu-spr avu/

За два роки Український ветеранський фонд підтримав 573 бізнеси

ветеранів. Понад 293 мільйони гривень отримали переможці конкурсних

програм ВАРТО від фонду.

Запитання та уточнення щодо поданого аплікаційного пакета надсилайте на

пошту *uvfprojects@veteranfund.mva.g ov.ua* з обов’язковим зазначенням

теми листа “Конкурс Проєктів “Варто почати власну справу” та номеру заявки.

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