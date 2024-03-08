Перерахунок пенсій з 1 березня 2024 року у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму

Крім індексації пенсій, з 1 березня 2024 року головним управлінням автоматично проведено перерахунки пенсій та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму (нагадуємо, з 01.01.2024 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс із 2 093 грн до 2 361 грн). Тобто у березні пенсіонери області отримають збільшений розмір пенсії з урахуванням і індексації, і перерахунку у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму.

На Кіровоградщині перерахунок проведено 202 740 отримувачам “цивільних” пенсій, з яких підвищення отримали 117 571 пенсіонер. Середній розмір підвищення склав 95,13 грн. Крім того, перераховано 6 275 “військових” пенсій, середній розмір підвищення – 256,64 грн.

Відтепер мінімальний розмір пенсії…

Мінімальний розмір пенсії за віком при наявності у чоловіків 25 років страхового стажу, у жінок – 20 років страхового стажу (якщо пенсія призначена до 01.10.2011) та 35 років страхового стажу у чоловіків та 30 років страхового стажу у жінок (якщо пенсія призначена після 01.10.2011) встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Понаднормовий стаж

Доплата за понаднормовий стаж (за кожний повний рік понад 25 (35) років страхового стажу для чоловіків та понад 20 (30) років страхового стажу для жінок розраховується шляхом збільшення на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не більше 1 % прожиткового мінімуму.

Категорії отримувачів пенсій з урахуванням перерахунку

Також перерахунку з 1 березня 2024 року підлягали пенсії:

одержувачів пенсій у максимальному розмірі;

одержувачів пенсій у мінімальному розмірі за “шахтарським” Законом;

мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;

мінімальні пенсії сім’ям військовослужбовців у зв’язку з втратою годувальника;

підвищення та надбавки до пенсій, що розраховуються від прожиткового мінімуму.

Увага! Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), такий перерахунок проводиться після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Законодавча база

Перерахунок проведено відповідно до пункту 8 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” та на виконання частини 3 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області