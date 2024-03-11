Магістерська за 500 доларів?

Здається, ми знаємо, на якому факультеті працює доцентка ЦДУ імені Винниченка, підозрювана в здирництві.

Як повідомила нещодавно Кіровоградська обласна прокуратура, викладачку підозрюють у зловживанні впливом. Вона начебто зажадала від студента 500 доларів за сприяння у написанні та захисті магістерської роботи. Якщо вірити прокуратурі, вибір у студента був невеликий: або платить і успішно закінчує магістратуру, або його відраховують з університету. Стосовно підозрюваної визначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Цю інформацію прокуратура проілюструвала знімком, на якому видно затриману в оточенні правоохоронців. На знімку легко впізнати місцину між приміщенням колишнього кінотеатру «Зоряний» і дитячою поліклінікою. А дехто упізнав і затриману. Кажуть, вона працює на факультеті фізичного виховання.