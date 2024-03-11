Кропивницьку чиновницю, яка мала зв’язок з ворогом, звільнено від кримінальної відповідальності.

У недавній ухвалі Ленінського районного суду ідеться, що у квітні – травні 2023 року працівниця державної установи Тетяна П., використовуючи профіль в «Одноклассниках» й електронну пошту, спілкувалася з представником окупаційних військ і погодилася інформувати його про наслідки ракетних ударів по об’єктах інфраструктури Кропивницького, але передумала й добровільно зізналася у всьому правоохоронцям.

Про звільнення її від кримінальної відповідальності клопотав прокурор. Підозрювана не заперечувала. Суд прокурорське клопотання задовольнив. Виявляється, закон дозволяє прощення людей, які готувалися до державної зради, але вчасно схаменулися.

Прикметно, що в судовій ухвалі теперішнім місцем роботи Тетяни П. значиться та сама державна контора, де вона трудилася, коли ледь не зрадила батьківщині. Згідно з декларацією про доходи і майно за 2022 рік, її посада – юрисконсульт юридичного відділу. За рік отримала майже 200 тисяч зарплати, володіє житловим будинком площею 170 квадратних метрів у Кропивницькому і земельною ділянкою площею 1300 квадратних метрів у приміській Великій Северинці.