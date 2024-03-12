Як військовослужбовцю перевестися в інший підрозділ, якщо командир проти? Пояснюють юристи

Часто у військовослужбовців виникають ситуації, коли продовжувати службу в тій чи іншій військовій частині неможливо. Постає питання про можливість переведення в іншу військову частину, однак на практиці командир не хоче задовольняти це право військовослужбовців. Що можна зробити в цьому випадку? Розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Перевестися за яких умов військовий може перевестися з одного підрозділу в інший, від чого це залежить та що можна зробити у разі відмови.

Переміщення військовослужбовців належать до дискреційних повноважень військового керівництва, тож перевестися до іншого підрозділу, якщо командир проти, буде досить складно.

Винятком є переміщення військовослужбовця за станом здоровʼя або хворобою, якщо згідно висновку ВЛК вона перешкоджає проходженню служби в певній місцевості. Наприклад, якщо військовослужбовець служить в морській піхоті або ДШВ і отримав довідку ВЛК про непридатність до військової служби у морській піхоті або ДШВ, чи обмежену придатність до військової служби.

«Якщо ж проблема у переміщенні з однієї частини до іншої полягає у складних стосунках з безпосереднім командиром, то після подання йому рапорту на переміщення і його відмови у скеруванні рапорту вище, або відсутності реакції на рапорт, ви маєте право напряму звернутися до вищого командира», — коментують у Юридичному Гончаренко центрі.

Для збільшення шансів на переміщення варто отримати відношення, яке слід додати до рапорту. Це письмовий документ, який видає командир військового формування, до якого військовослужбовець має бажання бути переміщеним для подальшого проходження військової служби. Документ видається з тієї військової частини, куди людину мають намір прийняти, після чого можна подавати рапорт на ім’я свого командира.

«У відношенні відповідний командир підтверджує наявність вакантної посади, що відповідає військово-обліковій спеціальності військовослужбовця, та висловлює свою позицію, що він не заперечує, аби відповідний військовослужбовець був переміщений до ввіреної йому військової частини», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Крім того, при прийнятті рішення про переміщення враховуються певні обставини, наприклад, проживання близьких родичів в місцевості, де знаходиться пункт постійної дислокації військової частини, в яку ви хочете перевестися.

В рапорті слід детально аргументувати причини, за якими ваше переміщення позитивно вплине на виконання статутних завдань військової служби та сприятиме зміцненню обороноздатності України.

Після подання всіх належних документів командир військової частини готує подання на переведення. Далі за результатами ухвалюється рішення та виноситься наказ військового керівника про переведення.