Де родинам загиблих захисників і захисниць України отримати безоплатно допомогу юриста чи адвоката

Родичі загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України можуть потребувати допомоги у розв’язанні юридичних питань. Отримати професійну юридичну допомогу можна, звернувшись до системи безоплатної правничої допомоги — це право гарантоване Законом України «Про безоплатну правничу допомогу». Як зазначили у пресслужбі системи БПД, у 2023 році до них надійшло понад 3,1 тисячі звернень членів родин загиблих. У 572 випадках для розв’язання питання доводилось звертатися до суду — допомога зі зверненням до суду також безоплатна.

Як звернутися до системи БПД

Консультації можна отримати дистанційно або завітати до бюро правничої допомоги. Усі способи отримати юридичну допомогу перелічені на сайті системи БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

Приклад допомоги

Син пані Марії був ветераном війни і помер у 2021 році. За життя він не нажив власного майна. Тому пані Марія, не зверталась по відкриття спадщини і нічого не успадковувала. А через рік жінка дізналась, що банк подав на неї до суду, через борг сина.

Щоб розв’язати проблему, жінка звернулась до системи безоплатної правничої допомоги.

Представляти інтереси пані Марії у суді доручили адвокатці, яка співпрацює з системою БПД Кристині Савюк.

Як виявилось, чоловік мав кредитну картку, на якій на момент смерті, накопичилось понад 12 тисяч гривень боргу. Дізнавшись про смерть боржника, банк звернувся до нотаріальної контори з претензією щодо відкриття спадкової справи. Позаяк син пані Марії проживав з нею, то банк подав до суду саме на матір, аби та повернула борг покійного сина.

«Родичі померлої особи, успадковують не лише її майнові права, але й обов’язки. Тобто, якщо у покійного були борги, його спадкоємці, коли вступають у спадщину, мають погасити заборгованість спадкодавця, якщо така заборгованість не перевищує вартості успадкованого майна. У випадку ж моєї клієнтки, вона не оформлювала права на спадщину, а відповідно і не має обов’язку сплачувати банку заборгованість свого покійного сина», – зазначила адвокатка.

Адвокатка подала до суду відзив на позовну заяву про стягнення боргу кредитором спадкодавця. У відзиві вона наголосила, що згідно копії спадкової справи після смерті чоловіка, спадкоємці не зверталися із заявою про прийняття спадщини, свідоцтва про право на спадщину не видавались. Тобто майно покійного ніхто не успадкував.

Взявши до уваги матеріали справи та враховуючи те, що банк не надав належних та допустимих доказів визначення меж відповідальності спадкоємця за борг спадкодавця суд відмовив у позовних вимогах банку до пані Марії. З повним рішенням суду можна ознайомитися тут.

Більше історій захисту прав та інтересів ветеранів війни та членів їхніх родин — у збірці: bit.ly/3NPOPJh