Волонтерство як засіб виховання патріотів України

Керівник гуртка ПЦ «Школа мистецтв» НВО №32 Олексій Степанчук належить до того прогресивного покоління вчителів, які повсякчас вишукують нові форми й напрямки у навчанні й вихованні здобувачів освіти. Наприкінці минулого року він став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» з військово-патріотичного напрямку позашкільної освіти.

– Як ви розумієте необхідність національно-патріотичного виховання в школі загалом та як впроваджуєте зокрема у своїй роботі?

– На даному етапі національно-патріотичне виховання здобувачів освіти є основним пріоритетом патріотичного виховання. Тут треба зазначити, що воно поділяється на декілька напрямків. Один з них – військово-патріотичне виховання. На нього робиться ставка і в позашкільних центрах. Наш гурток при «Школі мистецтв» у тридцять другій школі займається саме цим. Ми виховуємо дітей в дусі громадянської відповідальності та патріотизму. Поступово вони усвідомлюють, який на них покладений обов’язок і які вони мають права у громадянському суспільстві.

Особисто для мене поняття «громадянин України» і «мешканець України» різні. Громадянин – це особа, яка може взяти на себе відповідальність за життя і безпеку інших. Тому передусім наші вихованці повинні стати громадянами. Так виховується осмислений патріотизм.

– Скільки дітей об’єднав ваш гурток?

– Сьогодні 69. Вони поділені на три групи: старша, середня і молодша. На заняття з ними відведено 16 годин. Як на мене, це, на жаль, замало.

– Ви один із засновників проєкту «Учнівський рух Червоного Хреста». Розкажіть про нього детальніше.

– Презентація цього проєкту відбулася 2017 року на четвертому форумі українських патріотичних справ «Ми – Українці» у Києві. Його мета – об’єднати молодь навколо принципів Червоного Хреста і волонтерства, навчити навичкам надання першої медичної допомоги, а також пропаганда здорового способу життя. Адже, згідно з наказом Міністерства освіти, кожен учень має знати, як врятувати життя людині, надавши допомогу до приїзду медиків. Це був пілотний проєкт. Він успішно пройшов апробацію на базі двох закладів – НВО №32 та ліцею «Мрія». Через два роки до «Учнівського руху Червоного Хреста» приєдналося більше десяти шкіл міста.

Нині наші вихованці допомагають переселенцям, пораненим, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям – усім, хто потрапив у скрутне становище. Та насамперед кожна дитина повинна знати й уміти надавати першу, тобто домедичну допомогу. Над цим ми постійно й працюємо.

– Поясніть, що це за конкурс «Джерело творчості» і яку тему ви представили на нього.

– Конкурс заснований Міністерством освіти ще 2014 року з метою підтримки талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності. Останній проводився протягом 2022 – 2023 років серед гуртків військово-патріотичного виховання позашкільних центрів. Через агресію рф його підсумки були підведені лише наприкінці 2023 року. Я представив на конкурс тему «Волонтерство як діяльнісний засіб виховання патріотів України». За результатами став переможцем і отримав диплом другого ступеню. До речі, спрямував мене на цю тему дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор Іван Дмитрович Бех.

– Як і коли ви встигли з ним познайомитись?

– Перше знайомство відбулося 2017 року, коли я був запрошений у Київ на семінар-тренінг з національно-патріотичного виховання. Він проходив у чотири етапи і тривав майже два роки. На другому я вже став інструктором. На третьому увійшов у Лігу інструкторів, з якими інспектував навчальні заклади Вінницької області. Так от все це завдяки знанням і таланту Івана Дмитровича, які я отримав під час його лекцій.

– Як проходять навчання з домедичної допомоги?

– Навчання йде паралельно з об’єднанням, згуртуванням дітей в команду, в колектив. Заняття проходять виключно під наглядом сертифікованих інструкторів. До речі, відповідно до наказу управління освіти в усіх школах міста були проведені такі курси для дітей та вчителів. Відзначу, що проводили їх також активісти «Учнівського руху Червоного Хреста», які до того вже отримали сертифікати. Як наслідок такого навчання – в деяких школах були випадки, коли вже обізнані діти уміло й швидко надавали першу допомогу іншим учням.

– Як ви розвиваєте та удосконалюєте свої навички?

– Нещодавно ось пройшов курс і отримав сертифікат інструктора пілотів БПЛА. Згодом буду вести позашкільний гурток і навчати дітей пілотуванню.