Пенсійний фонд України перевіряє видачу “лікарняних”

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області на постійній основі здійснює контроль за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності. На що в першу чергу звертають увагу фахівці головного управління при проведенні ризик-орієнтованих підходів моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності?

Перевірці підлягають листки непрацездатності:

сформовані на понад 30 днів;

якщо за одним випадком тимчасової непрацездатності тривалість тимчасової непрацездатності складає понад 120 календарних днів без огляду медико-соціальної експертизи;

якщо у звʼязку з вагітністю та пологами тривалість тимчасової непрацездатності не відповідає термінам 14, 56, 70, 90, 126, 140 та 180 календарних днів;

якщо у звʼязку з ізоляцією від СОVID-19 тривалість тимчасової непрацездатності складає понад 14 календарних днів;

медичні висновки містять відмітки про наявність алкогольного та / або наркотичного спʼяніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності;

медичні висновки містять відмітки про порушення режиму лікування.

Наголошуємо на дотриманні вимог чинного законодавства щодо формування медичних висновків у закладах охорони здоровʼя.

Світлана КРИВЕНКО, начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області