Пенсійний фонд України перевіряє видачу “лікарняних”

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Влас. інф.
-
11:45
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Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області на постійній основі здійснює контроль за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності. На що в першу чергу звертають увагу фахівці головного управління при проведенні ризик-орієнтованих підходів моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності?

Перевірці підлягають листки непрацездатності:

  • сформовані на понад 30 днів;
  • якщо за одним випадком тимчасової непрацездатності тривалість тимчасової непрацездатності складає понад 120 календарних днів без огляду медико-соціальної експертизи;
  • якщо у звʼязку з вагітністю та пологами тривалість тимчасової непрацездатності не відповідає термінам 14, 56, 70, 90, 126, 140 та 180 календарних днів;
  • якщо у звʼязку з ізоляцією від СОVID-19 тривалість тимчасової непрацездатності складає понад 14 календарних днів;
  • медичні висновки містять відмітки про наявність алкогольного та / або наркотичного спʼяніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності;
  • медичні висновки містять відмітки про порушення режиму лікування.

Наголошуємо на дотриманні вимог чинного законодавства щодо формування медичних висновків у закладах охорони здоровʼя.

 

Світлана КРИВЕНКО, начальник управління контрольно-перевірочної роботи

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

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