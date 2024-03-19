Які пільги на проїзд мають учасники бойових дій? Пояснюють експерти

За законодавством військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд міським та міжміським транспортом. Однак часто їм у цьому відмовляють. Які категорії військовослужбовців мають право на безкоштовний проїзд? Та що робити у разі відмови? Розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зазначає, що учаснику бойових дій надається безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту за наявності у нього відповідного посвідчення, що надає йому право пільгового проїзду.

Зокрема, учасники бойових дій мають право на:

Безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою. Детальніше про це — за посиланням.

Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Що робити, якщо учаснику бойових дій відмовили у пільговому проїзді?

Розпочати варто із передбаченої законом відповідальності за безпідставну відмову в пільговому проїзді.

«Безпідставна відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідно до частини сьомої статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Який алгоритм дій?

При відмові водія у пільговому проїзді пасажиру варто сплатити за проїзд та отримати квиток (за можливості — з відеофіксацією). Якщо квиток не видають – це ще одне правопорушення, щодо якого можна залишити скаргу за номером 0-800-501-007;

Після цього зафіксувати назву компанії-перевізника (має бути вказана в салоні транспортного засобу), поскаржитись на телефон диспетчера (якщо він вказаний),

Заручитись підтримкою свідків — інших пасажирів, обмінятись з ними телефонними номерами;

Викликати поліцію, передати дані про транспортний засіб та наполягати на складанні матеріалів про адміністративне правопорушення за ст. 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України. Якщо поліцію ви не викликали, після виходу з маршрутки слід записати, а краще сфотографувати номерний знак транспортного засобу.

Далі слід направити офіційні скарги до перевізника і до органу місцевого самоврядування (якщо йде мова про міські перевезення), або до Державної служби України з безпеки на транспорті (якщо мова про міжміські перевезення).

Адреса Державної служби України з безпеки на транспорті — 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 14, телефон «гарячої лінії» Укртрансбезпеки 044 351 47 66.

Адресу органу місцевого самоврядування своєї громади уточнюйте безпосередньо у населеному пункті.

Скарги слід направляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення або віддавати з проставленням вхідного номера на вашому примірнику. При цьому у скарзі варто зазначати назву перевізника, номер держзнаку автомобіля, а всі відповіді на скарги збирати. Згодом адмінпротокол, відеоматеріали, квиток, свідчення свідків, відповідь про розгляд скарги стануть доказовою базою при зверненні до суду. Для призначення адвоката, гарантованого державою, ветерани війни можуть звертатись до бюро безоплатної правової допомоги. Телефон всеукраїнської гарячої лінії — 0-800-213-103.

Отримати безоплатну консультацію щодо того, як правильно діяти у подібних ситуаціях, можна на гарячій лінії Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036. Номери працюють також на прийом звернень у режимі WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.