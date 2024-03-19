Набір до патрульної поліції в Кіровоградській області триває

Вимоги до кандидатів:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна середня загальна освіта;

посвідчення водія категорії В.

Заповнюйте анкету за посиланням: http://bit.ly/3GSkg12

З’явились запитання: https://t.me/UPP_Kropyvnytskyi

Також Ви можете звернутись до кадрового підрозділу за телефоном: +380 67

400 56 47 ( з 09:00 до 18:00 в робочі дні)

Пропонують:

можливість кар’єрного росту;

стабільна заробітна плата;

безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

грошова компенсація на оздоровлення;

можливість взяти житло в лізинг;

компенсація оренди житла..

Чекаємо вас у складі нашої дружньої команди!