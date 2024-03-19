Набір до патрульної поліції в Кіровоградській області триває

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Влас. інф.
-
11:47
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Вимоги до кандидатів:

✅громадянство України;
✅вільне володіння українською мовою;
✅вік від 18 років;
✅повна середня загальна освіта;
✅посвідчення водія категорії В.

Заповнюйте анкету за посиланням: http://bit.ly/3GSkg12
З’явились запитання: https://t.me/UPP_Kropyvnytskyi
Також Ви можете звернутись до кадрового підрозділу за телефоном: +380 67
400 56 47 ( з 09:00 до 18:00 в робочі дні)

Пропонують:

▪️можливість кар’єрного росту;
▪️стабільна заробітна плата;
▪️безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
▪️щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
▪️грошова компенсація на оздоровлення;
▪️можливість взяти житло в лізинг;
▪️компенсація оренди житла..

Чекаємо вас у складі нашої дружньої команди!

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