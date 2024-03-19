Набір до патрульної поліції в Кіровоградській області триває

Вимоги до кандидатів:
громадянство України;
вільне володіння українською мовою;
вік від 18 років;
повна середня загальна освіта;
посвідчення водія категорії В.
Заповнюйте анкету за посиланням: http://bit.ly/3GSkg12
З’явились запитання: https://t.me/UPP_Kropyvnytskyi
Також Ви можете звернутись до кадрового підрозділу за телефоном: +380 67
400 56 47 ( з 09:00 до 18:00 в робочі дні)
Пропонують:
можливість кар’єрного росту;
стабільна заробітна плата;
безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
грошова компенсація на оздоровлення;
можливість взяти житло в лізинг;
компенсація оренди житла..
Чекаємо вас у складі нашої дружньої команди!
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