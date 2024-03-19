В Україні запустили безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для ВПО

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для українців, які покинули свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення росії та стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Фахівці окремого Юридичного центру надаватимуть первинну та, в окремих випадках, вторинну юридичну допомогу.

За словами організаторів, гарячу лінію запустили у відповідь на численні запити українців, а працюватиме вона на базі платформи безоплатної юридичної допомоги, що працює в освітньому центрі з квітня 2023 року.

«Спочатку наша команда фокусувалася виключно на допомозі військовим та членам їхніх родин. Це тисячі звернень щотижня та сотні успішних кейсів допомоги. Але все частіше з проханням надати консультації до нас звертаються переселенці. У відповідь на запити нещодавно ми створили окрему лінію юридичної допомоги для українців за кордоном, а зараз відкриваємо лінію допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Ці люди були вимушені покинути свої домівки і переїхати в інше місце, часто їхній переїзд супроводжувався втратою житла, майна, джерел доходу. Вони як ніхто потребують правової підтримки», — коментує директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Як зазначає Брюховецький, звертатися на гарячу лінію юридичної допомоги можуть українці, які були змушені переїхати з початком повномасштабного вторгнення росії. На гарячій лінії їм надаватимуть безоплатну первинну та, в окремих випадках, вторинну юридичну допомогу.

«На гарячій лінії допомоги для ВПО передусім можна отримати первинну юридичну допомогу: консультації та надання правової інформації. В окремих випадках ми можемо допомогти із підготовкою адвокатського запиту, складанням заяви, ініціюванням депутатського звернення, наданням інших послуг в разі необхідності», — додає Микола Брюховецький.

Гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО працює за номерами +380674282864 та +380501078883 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.

Зазначимо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Юридичний центр – окремий напрям роботи освітньо-культурної мережі, що фокусується на безоплатній правовій допомозі військовим та членам їхніх родин. На початку лютого 2023 року команда юристів запустила гарячу лінію для консультацій українців за кордоном.