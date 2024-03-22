Холод, темрява та відсутність медичних послуг: як Кропивницький інтернат працював у блекаути до підтримки міжнародного партнера

Після атак Росії на критичну інфраструктуру, енергопостачання у Кропивницькому психоневрологічному інтернаті працювало з перебоями та повними відключеннями світла. Через це були труднощі з постачанням харчів, гарячою водою, доводилось навіть відмовляти пацієнтам у наданні необхідної медичної допомоги. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, ситуація покращилася, і тепер в закладі забезпечено безперебійне електропостачання.

У Кропивницькому психоневрологічному інтернаті з геріатричним відділенням живе понад 360 підопічних. Це люди з інвалідністю, психічними розладами, особи похилого віку, що потребують постійного медичного догляду.

Через атаки Росії на критичну інфраструктуру заклад працював з перебоями енергопостачання. Спочатку світло зникало на 2 години, а потім відключення сягали 4 годин. Найскладніше було з наданням медичної допомоги. Доводилось відмовляти підопічним у наданні фізіотерапевтичних процедур, адже відповідний кабінет без електропостачання не працює.

“Лікар призначив, я виконати не можу. Бувало так, що половині людей я просто не могла надати процедури із призначених. Не було можливості”, – розповіла Тетяна Алєксєєнко, медична сестра з фізіотерапії.

Проблеми в інтернаті були і з опаленням. Без світла вимикалися насоси місцевої котельні, тому батареї в корпусах були холодними, згадує блекаути підопічна Ніна Мороз. Люди одягали про 2-3 кофти, аби не мерзнути. До того ж у закладі не було гарячої води, яку гріють бойлери.

Окремий виклик припав на харчоблок. Електрику регулярно вимикали о 6 ранку. Через це було неможливо приготувати сніданок підопічним. Аби не залишати людей голодними, кухарі вдавалися до всіх можливих засобів, розказує шеф-кухарка Людмила Поліщук.

“Ми вставали о 3, і вже о 4 починали готувати. Брали великі одіяла, обкутували каструлі й давали людям все тепле. Це був повноцінний сніданок: перше, друге, третє, згідно з меню. Люди в нас ні дня не голодували.”

На зустріч також пішли постачальники харчів, які щодня привозили свіжі продукти до інтернату. Зберігати їжу в знеструмлених холодильниках працівниці не ризикували.

Поки співробітники інтернату адаптували роботу до енергетичних викликів, місцева влада шукала альтернативні джерела світла, згадує Катерина Колтунова, заступниця начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації.

“Медичні послуги – це був головний фокус уваги. Одразу звернулась до наших міжнародних партнерів з конкретними запитами щодо дизельних та бензинових електрогенераторів. Нам на допомогу пройшли наші партнери з USAID. Ми отримали 75 генераторів різної потужності до 180 кВт. Ця допомога для нас була надважливою.”

Завдяки цій допомозі сьогодні Кропивницький психоневрологічний інтернат забезпечений безперебійним енергопостачанням. У разі вимкнення світла, живлення закладу автоматично перемикається на генератор. Детальніше з роботою інтернату можна ознайомитись у цьому відео.

Завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та проєкт “Демократичне врядування у Східній Україні”, Кіровоградська область отримала 75 дизельних та бензинових генераторів. Вони були розподілені між громадами та вже застосовуються в освітніх закладах, адміністративних установах, закладах охорони здоров’я.