Збільшено мінімальний розмір пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 року № 185 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році” визначено не тільки механізм індексації пенсій та страхових виплат, а й внесено зміни до деяких постанов. Зокрема збільшено мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій.

До…

До 01.03.2024 мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни визначались у залежності від групи інвалідності у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656). Зокрема, в особи з інвалідністю внаслідок війни І групи – 650 %, ІІ групи – 525 %, ІІІ групи – 360 %, учасників бойових дій – 210 %.

Після…

З 01 березня 2024 року визначено зазначеній вище категорії осіб у фіксованих розмірах. Зокрема, в особи з інвалідністю внаслідок війни І групи мінімальний розмір пенсії складає 15 347 грн, ІІ групи – 12 396 грн, ІІІ групи – 8 500 грн, учасника бойових дій – 4 958 грн.

Для порівняння

Категорія До 01.03.2024 Після 01.03.2024 Сума збільшення

І групи 13 604,50 грн 15 347 грн +1 742,50 грн

ІІ групи 10 988,25 грн 12 396 грн +1 407,75 грн

ІІІ групи 7 534,80 грн 8 500 грн +965,20 грн

Мінімальний розмір пенсії учасника бойових дій до 01.03.2024 року складав 4 395,00 грн, після 01.03.2024 – 4 958 грн (збільшення відбулося на 563,00 грн).

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області