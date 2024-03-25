Квіткові крадії

Мабуть, усі пам’ятають, яке сумне враження викликали раніше клумби у середмісті Кропивницького: у кращому випадку в сухій землі росли блідо-ніякі петунії, а в більшості випадків там була суха трава. Але останніми роками ситуація покращилась.

Головна агрономка комунального підприємства «Благоустрій» Альона Ворона каже, що працівники підприємства докладають максимум зусиль, щоб на міських клумбах було багато гарних квітів. Але наші містяни таких же зусиль докладають, щоби висаджене вкрасти. Іноді навіть дня не проходить після висадки, як квіткові «підприємниці» вже встигають повисмикувати кущі. Головна агрономка навела вражаючу статистику квіткових крадіжок.

– Торік восени на міських клумбах висадили тисячі кущів троянд, із них поцупили 279, з висадженої півтори сотні кущів злакових трав украли 15, але всі рекорди побила крадіжка з клумб хризантеми – висадили 120 кущів, з них украли 90! Люди зовсім втратили совість! На клумбі по вулиці Соборній, від обласного суду до готелю «Турист», вирвали всі кущі хризантеми, а на клумбі перед міським РАЦСом на вулиці Незалежності видрали всі кущі троянд! Там були висаджені троянди різних кольорів і сортів, які утворили б гарний малюнок, а тепер немає нічого, – з обуренням розповідає Альона Ворона і підкреслює: чим більше квітів почали висаджувати на клумбах, тим більше їх крадуть.

Альона Ворона каже, що щороку на клумбах міста висаджують нові види квітів. Переважно це багаторічні рослини, саджанці яких купують у Кременчуцькій оранжереї. Це набагато дешевше, ніж вирощувати розсаду у власних теплицях.

Що цікаво, у попередні роки соціальні мережі були повні фото- та відеокадрів, які демонстрували квіткових крадівниць у всій красі. Невже поліції важко знайти цих «героїнь» і покарати? Невже зараз ніхто не бачить, як вони здійснюють свої «подвиги»? А пам‘ятаєте, як водночас у середмісті зникли великі хвойні дерева, тільки-но висаджені? І ніхто нічого не бачив, не чув і, мабуть, не шукав!

Вкрадені квіти негайно потрапляють на ринок і дають крадіям неабиякий дохід, адже куди ми йдемо за розсадою квітів і кущів? Правильно, до тих самих крадіїв. Може, під час рейдів по ринках поліціянти хоч би колись поцікавились у продавчинь, звідки в них товар на продаж? А кущі можна обробляти спеціальною фарбою, як новорічні ялинки, аби вберегти їх від бракон‘єрської вирубки перед новорічними святами.

Отже, шановні громадяни, не будьте байдужими, не проходьте мимо, не соромтесь викликати патрульних поліціянтів, інакше наше місто знову перетвориться на пустелю…