Третій місяць не виконують обов’язку

Без бюджету обходиться третій місяць Мар’янівська громада Новоукраїнського району, оскільки 13 з 22 депутатів сільської ради з кінця минулого року відмовляються брати участь в сесіях з порядком денним, сформованим сільським головою Андрієм Флорею (на фото). Нічого не змінилося й від візиту до них першого заступника голови обласної ради Юрія Семенюка і керівника апарату обласної військової адміністрації Василя Смаглюка.

Про протистояння в Мар’янівській сільській раді «УЦ» розповідала. Нагадаємо, серед депутатів сформувалася опозиція до сільського голови Андрія Флорі. Ці тринадцятеро називають себе групою «Розвиток громади» і закидають Флорі та його чиновницькій команді численні прорахунки в роботі. Мовляв, мар’янівське начальство і стратегії розвитку території не має, і нічого не робить для підтримки ЗСУ та сімей загиблих, і довело колектив Великовисківської мистецької школи до масового звільнення. Опозиціонери занепокоєні високими зарплатами чиновництва, хочуть переглянути їх і візьмуть участь у сесії, якщо Флоря включить це питання до порядку денного. Ще одна вимога опозиціонерів до Флорі – звільнити Світлану Кравченко-Бобринець з посади заступниці сільського голови. Також звинувачують Флорю в намаганні зміцнити фермерське господарство свого імені (до 2020 року він офіційно значився власником СФГ «Флоря Андрій Володимирович»). Називаються й конкретні факти: кілька комунальних земельних ділянок, вилучених з оренди у фермерів, перейшло у власність Андрія Флорі та його дочки Анни Флорі і взято в оренду фермерським господарством «Флоря Андрій Володомирович» за всього-на-всього три відсотки від нормативної грошової оцінки.

Сільський голова називає спекуляціями вимоги опонентів переглянути його і чиновників зарплати. Каже, що на початку війни сам відмовився від премій на пів року, що апарат ради перебивався без премій аж три місяці. Звільняти Кравченко-Бобринець голова не бачить підстав, бо, мовляв, вона працює за двох і за її зарплату (27 тисяч гривень «на руки») йому не соромно. Флоря каже, що опоненти прикриваються інтересами громади, насправді ж керуються власними: один вимагав включити до порядку денного сесії питання про ФГ, яким опікується, інший домагається продовження оренди землі на десять років… Утім, сільський голова висловлював готовність до компромісів з опозиціонерами, але тільки після того, як вони візьмуть участь в ухваленні бюджету. Нині сільська рада користується минулорічним кошторисом, ухваленим в економічних реаліях кінця 2022 року. Відтоді зросли ціни і мінімальна зарплата, тому нині, за словами Андрія Флорі, «за кожною статтею – нестача коштів».

Минулого тижня сільський голова вчергове спробував провести сесію. Заради цього у Велику Виску, де розташовується Мар’янівська сільська рада, спеціально прибули перший заступник голови обласної ради Юрій Семенюк і керівник апарату обласної військової адміністрації Василь Смаглюк. Проте засідання не відбулося. Опозиціонери знову нагадали про свої вимоги і дружно вийшли. Перед тими, хто залишився, виступили поважні гості з Кропивницького. Василь Смаглюк дав ось яку юридичну оцінку вимогам опозиціонерів: не відповідають законодавству і регламенту ради. Юрій Семенюк наголосив, що затвердження бюджету – це депутатський обов’язок. Він сподівається, депутати Мар’янівської сільської ради таки виконають його.