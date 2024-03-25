Туберкульоз лікується. Але краще не хворіти

У 1882 році 24 березня Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє туберкульоз. Відтоді захворювання почали діагностувати та лікувати. Але, на жаль, людство не побороло туберкульоз остаточно.

Детально про все, що треба знати про туберкульоз, «УЦ» розповіла заступниця медичного директора з охорони дитинства та материнства КНП ЦПМСД №1 м. Кропивницького Тетяна Діхтяренко.

– В світі є десять так званих вакцино керованих інфекційних хвороб, серед яких кашлюк, кір, правець, дифтерія, краснуха та інші. Туберкульоз до таких також відноситься, але це захворювання представляє собою не лише медичну проблему або проблему хворого, а й соціальну. Хворий втрачає працездатність на тривалий час, – зауважила Тетяна Сергіївна.

Щоб розуміти масштаб проблеми для України, треба звернутися до статистики. За даними ВООЗ, сьогодні у світі на туберкульоз хворіють 15 – 20 мільйонів населення. Країни світу діляться на три групи по кількості захворюваності. Перша група – 10 випадків на 100 тисяч населення, які реєструються на рік, друга – від 10 до 30, третя – більше 30. Україна, на жаль, в третій групі. І у нас показник навіть не 30, а в деякі роки реєструвалося навіть 87. Зараз близько 50, але це також забагато.

– Методом специфічної профілактики є вакцинація, – говорить Тетяна Діхтяренко. – Паличка Коха дуже стійка в умовах зовнішнього середовища. Так, на неї діють зовнішні фактори – кип’ятіння, сонячне випромінювання, але потрібен комплексний підхід. Це гарне харчування, здорова екологія, сильний імунітет.

Паличка сама по собі патогенна, і ми з нею зустрічаємося скрізь. Це одна з повітряно-крапельних інфекцій. Механізм її передачі від хворої людини до здорової – як і при ОРВІ. Але! Під час розмови хворий виділяє бактерії, які завдяки своїй стійкості можуть довго залишатися в зовнішньому середовищі – місяцями і навіть роками. Найнебезпечніший близький контакт з хворими – в сім’ї або на роботі.

Таким чином туберкульозна паличка циркулює в повітрі. Дорослі їх отримують. Та ж ВООЗ стверджує, що чверть світового населення заражена туберкульозними паличками, більшість з цих людей не є хворими або заразними, але вони мають ризик розвитку захворювання у майбутньому. Це залежить, передусім, від кількох факторів, найважливішим з яких є імунологічний статус людини.

Як виявити захворювання? Раніше проводилася туберкулінодіагностика. Більш доросле населення пам’ятає пробу Пірке, потім робили пробу Манту. Ще в пологовому будинку новонароджені отримували щеплення БЦЖ. Потім щороку, до 15-ти, всім дітям робили пробу. Але вже три роки, згідно нового наказу, масово туберкулінодіагностику не проводять. Комісія фтизіатрів вирішила в першу чергу звертати увагу на групи найвищого ризику. Серед таких – діти, люди похилого віку, з хронічними захворюваннями, ВІЛ-інфіковані.

В цих групах проводиться анкетування. Треба відповісти на перелік запитань – дорослим або батькам дітей. Враховується тривалість кашлю, якщо такий є (більше двох тижнів – підозріло), підвищена втома, слабкість, зниження апетиту у дітей, зацікавленості до оточуючого, субфебрильна температура і таке інше. У дорослих може бути задишка, кашель з кровохарканням. Обов’язково в таких випадках до сімейного лікаря!

Туберкульоз безумовно можна подолати. Лікування довготривале, комплексне. Обов’язково треба дотримуватися рекомендацій лікаря. Переривати лікування не можна.

Ну і профілактика захворювання Тетяна Діхтяренко наполягає на важливості зміцнення імунітету і повноцінному харчуванні. Туберкульозна паличка чомусь не полюбляє білок, тому він обов’язково має бути в раціоні кожної людини. А ще овочі, фрукти, свіже повітря. Про соціальну дистанцію, миття рук і захисні маски ми всі добре знаємо.