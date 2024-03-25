Суддя під судом

Вищий антикорупційний суд отримав матеріали кримінальної справи стосовно судді Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

У попередньому номері «УЦ» повідомлялося, що іншого її персонажа, В’ячеслава Даньшина, нещодавно засуджено. В основі вироку, ухваленого 7 березня 2024 року Вищим антикорупційним судом, – угода про визнання Даньшиним вини. Той зізнався, що клопотав перед суддею Володимиром Гончаром про пом’якшення вироку жителеві села Піщаного Броду Новоукраїнського району Денису Деркачеві, засудженому Добровеличківським районним судом до трьох років ув’язнення за ДТП зі смертельним наслідком. За словами Даньшина, суддя Кропивницького апеляційного суду Гончар просив 10 тисяч доларів за призначення Деркачеві умовного, не пов’язаного з ув’язненням, покарання. Щоправда, колегія Кропивницького апеляційного суду так і не пом’якшила вирок Деркачеві, а Даньшин повернув гроші, які брав за його визволення. Визнавши себе винним у посередництві між суддею і засудженим, Даньшин пообіцяв давати свідчення у розгляді справи стосовно Гончара. Також зобов’язався пожертвувати 50 тисяч гривень на потреби Збройних сил. Вищий антикорупційний суд призначив Даньшину символічне покарання: до вязниці (на п’ять років) потрапить лише за умови, якщо утне щось кримінальне протягом найближчих трьох.

20 березня 2024 року у Вищому антикорупційному суді мало відбутися перше судове засідання у розгляді справи стосовно Гончара. Його позиція як обвинуваченого широкій громадськості не відома.

З листопада минулого року пан Гончар не одягає мантії – Вища рада правосуддя відсторонила від роботи. Але зарплату отримує. Задекларував 2 мільйони 616 тисяч 640 гривень зарплати і 187 тисяч 117 гривень пенсії, отриманих торік.

Шість років тому, у квітні 2018-го, Вища кваліфікаційна комісія суддів України досліджувала, чи відповідає Володимир Гончар суддівській посаді. За критерієм компетентності він набрав 353 бали з 500 можливих, за критерієм професійної етики – 189 з 250, за критерієм доброчесності – 199 з 250. Визнаний придатним до правосуддя. Тепер перевірить якість українського правосуддя на собі.

Віктор Іваненко, «УЦ».