Турбота про майбутнє

Країна має майбутнє, коли в ній народжуються діти. І про їхнє здоров‘я потрібно турбуватись з перших хвилин життя. Саме життю і здоров’ю новонароджених малюків була присвячена триденна конференція неонатологів, яка відбулася на базі Кіровоградської обласної лікарні. Учасниками її були медики з центральних і південних областей України.

Перинатальний центр такого рівня у Кропивницькому відкрито було у 2012 році вперше в країні, його фахівці добре зарекомендували себе серед медичної спільноти України, і саме тому Асоціація неонатологів України спільно з благодійним фондом «Заради дитини» обрали його одним із п’яти в Україні для проведення тренінгових навчань із надання реанімаційної та післяреанімаційної допомоги. Протягом трьох днів їх учасники слухали лекції на теми «Основи реанімації новонароджених», «Альтернативні дихальні шляхи: ендотрахеальні трубки, гортанні маски», «Непрямий масаж серця», «Уведення медичних препаратів», «Післяреанімаційна допомога», «Реанімація і стабілізація стану недоношених дітей» тощо, а також брали участь у практичних навчаннях, в тому числі командних.

Для проведення тренінгу у Кропивницький прибули відомі фахівці медицини: професори, національні тренери з первинної реанімації новонароджених, доктори медичних наук та фахівці вищої категорії, у тому числі заступник директора з перинатальної медицини Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, доктор наук, професор Тетяна Знаменська.

Виступаючи на відкритті конференції, голова ОВА Андрій Райкович наголосив: «Коли збираються досвідчені, знані фахівці, які опікуються здоров’ям дітей буквально з перших хвилин їх життя, це значить, що йдеться про майбутнє. Ціна життя кожного врятованого воїна, ціна життя кожної мами, кожної дитини – це врятована українська нація і збережена Україна як держава».