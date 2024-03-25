«Червоній руті» бути!

Як повідомила Дирекція фестивалю «Червона рута», з березня по листопад 2024 року в 24 областях України та м. Київ відбудуться відбіркові конкурси ХVІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».

Ще у лютому було створено Кіровоградський обласний організаційний комітет з підготовки та проведення обласного відбіркового конкурсу XVII Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації Катерини Колтунової та за участі виконавчого директора фестивалю Мирослава Мельника.

На одному з засідань оргкомітету обговорювались організаційні питання щодо проведення відбіркового конкурсу на Кіровоградщині. Директор департаменту Уляна Соколенко акцентувала увагу територіальних громад на важливості проведення інформаційної кампанії серед творчих колективів та виконавців різних жанрів.

Вже визначено дату і місце проведення відбіркового конкурсу – 13 квітня 2024 року, м. Кропивницький. Він проходитиме серед солістів та гуртів у найпопулярніших музичних жанрах: український автентичний фольклор; популярна музика; сучасна танцювальна музика; акустична музика (авторська пісня та співана поезія, бард-театр, акустичний рок); рок-музика; інша музика.

Перепустка на фестиваль – три пісні і жодних вступних внесків.

На цей період від майбутніх конкурсантів подано 10 заявок: п’ять до обласного центру народної творчості та п’ять напряму в Дирекцію фестивалю. Серед них такі відомі музиканти та виконавці, як Дмитро Дорош (Кропивницький) та Вадим Марченко (Олександрія).

Заявки на участь приймаються до 10 квітня включно на такі адреси: kocnt_new@ukr.net, chruta@ukr.net

Детальні умови конкурсу на вебсайті дирекції фестивалю: https://rutafest.art/index/festival_chervona_ruta/0-2

Додаткова інформація за тел.: 0955888515.