Олександрія: день вдячності

8 відзнак посмертно вручили сім’ям загиблих Героїв з Олександрійської громади.

Указом президента України орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений Сергій Малий.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені Назар Буц, Богдан Галушка, Віталій Кошман, Олексій Сергієнко, Олександр Скорик, Віктор Харлан.

Медаллю «Захиснику вітчизни» (посмертно) нагороджений Сергій Поліщук.

Одинадцять військовослужбовців отримали подяки від міського голови Олександрії Сергія Кузьменка. Нагородження відбулося у міській раді з нагоди Дня Національної гвардії України, що традиційно відзначається 26 березня.

– Найголовніше завдання, яке сьогодні виконують наші бійці, – це боротьба за волю українського народу. Надзвичайно важко це вдається: два роки Україна під жорстоким нападом ворога, два роки Україна проливає сльози за полеглими захисниками. Пам’ятаємо кожного. Вічна пам’ять, вічна слава Героям. А всім, хто сьогодні в строю, в кабінах літаків, в окопах, біля мінометних розрахунків та на інших позиціях, – дякую за службу, мужність, витримку і віру в Україну, – зазначив Сергій Кузьменко.

А ще близько 150 родин вимушених переселенців одержали «теплі» комплекти. Серед отриманого матраци, ковдри, набори посуду, розкладні стільці, ліхтарі, термоси, відра та спальники.

Допомогу надала Міжнародна організація з міграції IOM Ukraine (МОМ). Гуманітарний вантаж призначений для вимушених переселенців, які зробили відповідні звернення до Благодійного фонду «Центр допомоги Олександрія». Організація працює майже від початку війни, переважна більшість волонтерів у ній також із числа ВПО.