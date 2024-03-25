Музейний експонат з Латвії

«Наш музей незабаром поповниться надзвичайно цікавим експонатом – унікальним вузькоколійним локомотивом, який є ще й самохідною електростанцією. Цей чудовий колійний генератор не лише здатний тягнути поїзд, а й може стати незамінним ресурсом у випадку відключень електроенергії», – повідомив у Фейсбуці міський голова Гайворона Роман Волуйко.

Роман Тарасович особисто проводжав локомотив з латвійського міста Балож до Гайворонщини. Експонат представляє собою локомотив колії 750 мм, серії ESU2a – трифазний мобільний генератор на рейках. Деякі з цих локомотивів все ще працюють у країнах Балтії на торф’яних залізницях, деякі з них навіть продовжують прокладати колії, а інші використовуються більше для перевезення торфу.

Ідея зробити подарунок гайворонському музею належить латвійцю Давісу Бушсу. За словами Романа Волуйка, на початку минулого року пан Давіс доставив у Гайворон автомобіль для наших військових. Зацікавився вузькоколійкою, адже у Латвії також опікується аналогічною залізницею. В Україні саме був період блекаутів, тому волонтер запропонував гайворонцям локомотив-генератор.

Він оголосив збір коштів, і донати надходили від громадян різних країн світу. Генеральним спонсором став мобільний оператор Latvijas Mobilais Telefons.

Локомотив вже в Гайвороні, він на ходу. Міський голова каже, що запропонує «Укрзалізниці» його використовувати в роботах. Згодом, після перемоги України у війні, він стане експонатом залізничного музею, який створюється в Гайвороні.