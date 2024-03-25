Наш літачок

Цей безпілотний літачок (по-військовому «крило») нам подарував молодший сержант Євгеній Скачко («Салоєд»). Сказав, що це черговий експонат для нашого імпровізованого музею. Музей, до речі, створюється завдяки 1-му механізованому батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Будемо раді прийняти експонати й від інших підрозділів, бригад, особисто від захисників.

Щодо літачка. Це наша гордість. Якщо ви звернули увагу, на ньому написана електронна адреса сайту нашої газети. Це «крило» сконструював Євгеній. Літачок пройшов реальні випробування, був у розвідці, трошки пошкоджений, але благополучно повернувся «додому», на свої позиції.

Таке ефективне і недороге диво можна виробляти навіть в школах – була б чиясь воля. Детально про літачок «УЦ» та його автора – у наступному номері «УЦ». Дозволимо один спойлер: корпус літачка виготовлений з упаковки від холодильника…