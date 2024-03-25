Вихідними на Кіровоградщині спостерігались сильні пориви вітру, в м. Кропивницький в Ковалівському парку дерево впало на людей – вони дивом встигли відскочити.
Щоб вберегти себе та своїх близьких від природніх катаклізм, а саме – від сильного пориву вітру, запам’ятовуйте наступні поради:
- якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
- слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автотранспорт – це небезпечно. Адже наслідок поривів вітру дерево, чи його гілки можуть впасти та завдати шкоди. Особливо небезпечними є старі, трухляві та одиноко стоячі дерева;
- у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
- негайно залиште автомобіль, автобус, трамвай та сховайтеся у найближчому притулку, підземному переході чи підвалі;
- при знаходженні в дорозі, на відкритій місцевості, найкраще втекти в ямі, яру і щільно притиснутися до землі;
- загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;
- тримайтесь подалі від “козирків” балконів багатоповерхівок;
- озирніться навколо, потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися та впасти на голову;
- при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.
Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області
Що робити, якщо вас на вулиці настиг сильний вітер