Що робити, якщо вас на вулиці настиг сильний вітер

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Влас. інф.
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11:58
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Вихідними на Кіровоградщині спостерігались сильні пориви вітру, в м. Кропивницький в Ковалівському парку дерево впало на людей – вони дивом встигли відскочити.

Щоб вберегти себе та своїх близьких від природніх катаклізм, а саме – від сильного пориву вітру, запам’ятовуйте наступні поради:

  • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
  • слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автотранспорт – це небезпечно. Адже наслідок поривів вітру дерево, чи його гілки можуть впасти та завдати шкоди. Особливо небезпечними є старі, трухляві та одиноко стоячі дерева;
  • у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • негайно залиште автомобіль, автобус, трамвай та сховайтеся у найближчому притулку, підземному переході чи підвалі;
  • при знаходженні в дорозі, на відкритій місцевості, найкраще втекти в ямі, яру і щільно притиснутися до землі;
  • загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;
  • тримайтесь подалі від “козирків” балконів багатоповерхівок;
  • озирніться навколо, потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися та впасти на голову;
  • при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

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