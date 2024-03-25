Що робити, якщо вас на вулиці настиг сильний вітер

Вихідними на Кіровоградщині спостерігались сильні пориви вітру, в м. Кропивницький в Ковалівському парку дерево впало на людей – вони дивом встигли відскочити.

Щоб вберегти себе та своїх близьких від природніх катаклізм, а саме – від сильного пориву вітру, запам’ятовуйте наступні поради:

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;

слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автотранспорт – це небезпечно. Адже наслідок поривів вітру дерево, чи його гілки можуть впасти та завдати шкоди. Особливо небезпечними є старі, трухляві та одиноко стоячі дерева;

у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

негайно залиште автомобіль, автобус, трамвай та сховайтеся у найближчому притулку, підземному переході чи підвалі;

при знаходженні в дорозі, на відкритій місцевості, найкраще втекти в ямі, яру і щільно притиснутися до землі;

загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;

тримайтесь подалі від “козирків” балконів багатоповерхівок;

озирніться навколо, потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися та впасти на голову;

при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Олена Єфімова, НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області