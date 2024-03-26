До уваги роботодавців: подбайте про майбутнє працівників – зробіть перший крок до е-трудової

Наразі триває п’ятирічний перехідний період, який завершиться у червні 2026 року, для формування електронних трудових книжок. З часу запровадження обліку трудової діяльності працівників у електронному вигляді страхувальниками області до Пенсійного фонду України подано скан-копії паперових трудових книжок та інших документів про страховий стаж щодо майже 61 тис. працівників. Тобто лише третина працівників регіону має актуалізовану електронну трудову.

З огляду на сплив більше половини перехідного періоду та з метою планомірного процесу подання скан-копій документів у межах граничного терміну рекомендуємо всім роботодавцям активізувати роботу щодо передачі Пенсійному фонду України скан-копій документів, що містять відомості про страховий стаж працівників.

Нагадуємо!

Механізм формування електронної трудової:

страхувальники надають скан-копії паперової трудової книжки та інших документів, які містять відомості про трудовий стаж працівників, до Пенсійного фонд України;

фахівці Пенсійного фонду України оцифровують надану інформацію та вносять її до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

при зверненні у майбутньому за призначенням пенсії всі дані про страховий стаж працівника вже наявні у Пенсійному фонді України.

Скан-копії подаються засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування, з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису. Детальні роз’яснення стосовно порядку подання страхувальниками скан-копій документів, які містять відомості про трудовий стаж працівників, оприлюднено на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України (pfu.gov.ua): розділ “Послуги”, підрозділ “Як скористатись послугами”, рубрика “Електронна трудова книжка: про що варто знати роботодавцям і працівникам”.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області