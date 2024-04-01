100 000 від матері героя

100 тисяч гривень пожертвувала на оборону пенсіонерка Єва Гутцул, жителька села Панчевого Новоукраїнського району. Її син Анатолій Гутцул загинув два роки тому, захищаючи Україну.

Гроші жінка передала в благодійний фонд «Прихисток», який діє в Панчевому з початку великої війни. За словами очільниці фонду Тетяни Босько, Єва Гутцул, віддаючи сто тисяч, сказала: «Ці кошти він заробив там, тому вони повинні туди піти». Команда Тетяни Босько має намір придбати за них ще сім дронів.

Анатолій Гутцул народився 6 жовтня 1975 року. Успішно закінчив Панчівську загальноосвітню школу. Пройшов строкову військову службу. Повернувшись у рідне село, вивчився на тракториста. Сумлінно працював механізатором у колгоспі ім. Куйбишева, в агрофірмі «Панчеве». Сміливий, працелюбний, веселої вдачі, користувався авторитетом серед односельців. Разом з дружиною Наталією виховав сина Олександра. З 2014-го, протягом майже 5 років, Анатолій Гутцул брав участь в антитерористичній операції на сході країни. Відслуживши, повернувся до цивільного життя, працював у сільському господарстві. У перші дні російського повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист рідної землі. Служив у розвідці. 8 квітня 2022 року загинув, виконуючи бойове завдання на Луганщині. 13 квітня 2022 року його з почестями поховали в рідному селі.