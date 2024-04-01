Уже не закликає розбомбити Канатове

У Кіровському районному суді Кропивницького завершили розглядати справу стосовно місцевого жителя Євгена Малежика, обвинуваченого в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України.

Його викрила в січні нинішнього року СБУ. Повідомлялося, що в поле зору російської спецслужби Малежик потрапив через свою антиукраїнську писанину в соцмережах, а попався, коли вже надсилав у ворожі Telegram-канали інформацію про наших військових, яку назбирав, подорожуючи рідними просторами. Але у вироку його злочинну діяльність описано по-іншому.

Ідеться про те, що з травня по жовтень 2023 року Малежик публікував у Telegram, зареєстрований там як «Любитель портвейна», інформацію про розташування та рух Збройних сил України на військовому аеродромі Канатове. Такими дописами «Любитель портвейна» відповідав на заяви рашистів, учасників Telegram-груп, про те, що військовий потенціал України – дуже слабкий. І коли один рашист засумнівався в цьому («То есть самолёты у них есть?»), Малежик поділився з ним інформацією про Канатове. Так само відповів на рашистський допис про те, що «авиация противника уведена с аэродромов юга 404 на запад». Одного разу «Любитель портвейна» закликав завдати удару по Канатовому.

У вироку зазначається: «Інформація, яку поширив Малежик Є. В., не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами». Проте не повідомляється, яким чином йому стало відомо про обстановку в Канатовому. Ні слова про те, що Малежик під час подорожей рідним краєм фотографував військові об’єкти. Тому й визнали його винним не в шпигунстві, а в несанкціонованому поширенні інформації. Малежик з таким звинуваченням погодився, покаявся, пообіцяв не вчиняти злочинів надалі і попросив суворо його не карати.

Досліджуючи особистість обвинуваченого, суд виявив купу чеснот: і за місцем проживання характеризується позитивно, і на обліках серед наркоманів та алкоголіків не значиться (всього-на-всього «любитель портвейну»), і не судимий раніше, і протиповітряній обороні (своїй, українській) допомагає – під час досудового слідства переказав 30 тисяч гривень.

Покарання Малежику призначили символічне: п’ять років ув’язнення, але з трирічним випробуванням на волі. З-під варти звільнили одразу після проголошення вироку. Згідно з присудом, Малежику повернуть смартфон і комп’ютери, вилучені під час слідства.

А от Ангеліну Довбню з Павлиша, яка сфотографувала в Олександрійському районі блок-пости, міст, електропідстанцію та нафтобазу і передала ці знімки коханцеві з фсб, торік у жовтні Світловодський районний суд засудив до довічного ув’язнення. Її визнано вин­ною у державній зраді й пропаганді війни.

Ще раніше, в лютому 2023 року, Галицький районний суд Львівської області визнав вин­ним у державній зраді іншого нашого земляка, Сергія Говоруху. Згідно з вироком, той, працюючи в СБУ, передавав ворогові інформацію про Канатове і отримав за це аж 17 тисяч гривень. Райсуд призначив Говорусі покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років і шість місяців. Говоруха вини не визнав, запевняв, що справу проти нього сфабриковано. Львівський обласний суд скасував вирок Галицького районного і постановив провести нові слухання.

Віктор Іваненко, «УЦ».